Utiliser GitLab comme un pro : tout ce qu'il faut savoir

GitLab révolutionne le développement logiciel en offrant une plateforme unifiée. Il donne la possibilité de simplifier vos projets, d’automatiser vos pipelines et de booster la collaboration. Lisez cet article pour en savoir plus sur cet outil puissant et polyvalent.

Vous voulez tester et développer du code rapidement tout en assurant sécurité, collaboration et qualité ? GitLab peut être la solution pour vous. Il s’agit d’une plateforme tout-en-un rassemblant le contrôle de version, l’intégration continue, la gestion de projet et bien plus. Tout cela, dans un seul outil puissant et simple à utiliser. Avec GitLab, développez plus vite, déployez plus souvent et restez en tête de la compétition. C’est l’avenir du DevOps d’aujourd’hui. Prêt à transformer vos projets ? GitLab vous ouvre la voie.

GitLab, de quoi s’agit-il ?

Il s’agit d’une plateforme DevOps open source fondée en 2011 par les développeurs Dmitriy Zaporozhets et Valery Sizov. Au fil du temps, elle a évolué pour devenir une solution complète de DevOps, couvrant toutes les étapes du cycle de vie du développement logiciel, de la planification à la production.

En fait, cette plateforme facilite le développement, la sécurité et l’exploitation des logiciels. Elle offre un contrôle de version distribué basé sur Git. De plus, elle offre des fonctionnalités intéressantes comme e contrôle d’accès, le suivi des bogues, la gestion des demandes de fonctionnalités, la gestion des tâches et des wikis pour chaque projet. GitLab est de nos jours utilisé par des millions de personnes et de nombreuses entreprises à travers le monde.

Quelles sont les fonctionnalités proposées par GitLab ?

GitLab est une plateforme DevOps complète qui offre une multitude de fonctionnalités pour faciliter le développement logiciel. Voici les principales :

Gestion du code source et collaboration en équipe

GitLab centralise la gestion du code source grâce à Git. De ce fait, vous pouvez créer et gérer des dépôts, suivre les modifications et travailler efficacement sur des branches. Les demandes de fusion (merge requests) permettent des revues de code détaillées et améliorent la qualité des livraisons. En parallèle, GitLab favorise la collaboration avec des outils comme les wikis, les discussions intégrées et les commentaires sur le code, renforçant la cohésion et l’efficacité des équipes.

Intégration, déploiement et sécurité automatisée (CI/CD)

GitLab intègre des pipelines CI/CD puissants pour automatiser les tests, les validations et les déploiements. À chaque modification du code, les développeurs peuvent détecter les erreurs et livrer des applications fiables plus rapidement. La sécurité est au cœur du processus : GitLab analyse le code pour identifier les vulnérabilités. Ensuite, il propose des outils de conformité pour garantir le respect des normes et des réglementations.

Gestion de projet et organisation

GitLab offre des outils complets pour organiser et suivre les projets. Dans ce contexte, il propose des tableaux Kanban, des jalons (milestones) et un suivi des problèmes (issues). Cela vous permet de planifier, prioriser et superviser les tâches en temps réel. Tout est centralisé, facilitant la coordination entre les équipes et donnant une vue d’ensemble sur l’avancement des projets.

Registre et packages intégré

Avec GitLab, vous pouvez stocker et partager des artefacts et des packages (comme Docker, Maven ou npm) directement sur la plateforme. Ce registre intégré simplifie le déploiement et permet une réutilisation facile des ressources, tout en éliminant le besoin d’outils externes.

Suivrez ces étapes simples pour démarrer et exploiter tout le potentiel de la plateforme :

Création de compte, création ou importation de projets

La première chose à faire est de créer un compte. Pour ce faire, rendez-vous sur le site officiel de GitLab et inscrivez-vous gratuitement. Vous pouvez aussi le télécharger si vous voulez l’installer sur votre propre serveur (Community ou Enterprise Edition). Une fois connecté, créez un nouveau projet en quelques clics. Donnez-lui un nom, choisissez un modèle si nécessaire, et définissez sa visibilité (public, privé ou interne). Si vous avez déjà un projet existant, GitLab offre une option d’import depuis GitHub, Bitbucket ou un dépôt Git.

Configuration

Configurez votre dépôt local en installant Git sur votre machine. Pour ce faire, clonez votre projet GitLab avec la commande « git clone », ajoutez vos fichiers, puis enregistrez vos modifications avec « git commit » avant de les pousser vers GitLab avec « git push ».

Pour aller plus loin, configurez un pipeline CI/CD en ajoutant un fichier « .gitlab-ci.yml » dans votre projet. Ce fichier permet d’automatiser des tâches comme les tests ou le déploiement. Par exemple, vous pouvez définir un job simple qui exécute des tests avec npm pour vérifier la qualité de votre code.

Collaboration

La collaboration est au cœur de GitLab. Vous pouvez créer des issues pour suivre les tâches ou signaler des bugs, et soumettre vos modifications via des merge requests. Ces demandes permettent à vos coéquipiers de commenter ou de revoir votre code avant qu’il ne soit fusionné dans la branche principale.

Intégrez ensuite vos outils habituels comme Slack ou Jira pour optimiser votre workflow. GitLab permet également de suivre l’activité de votre projet via des graphiques ou des tableaux Kanban, parfaits pour visualiser l’avancement des tâches.

Déploiement

Déployez facilement votre application grâce aux environnements configurables et aux outils intégrés comme Kubernetes. Une fois en production, vous pouvez continuer à optimiser vos processus en explorant des fonctionnalités avancées, comme les analyses de sécurité ou la gestion des dépendances.

Quelle est la différence entre GitLab et GitHub ?

GitLab et GitHub sont deux plateformes majeures de gestion de code source basées sur Git, mais elles diffèrent sur plusieurs aspects clés.

Fonctionnalités intégrées

GitLab se distingue par son approche tout-en-un, offrant des fonctionnalités intégrées d’intégration continue et de déploiement continu (CI/CD), de gestion de projet et de sécurité. Cela permet aux équipes de gérer l’ensemble du cycle de vie du développement logiciel au sein d’une seule plateforme. En revanche, GitHub, bien que proposant des fonctionnalités similaires, s’appuie souvent sur des intégrations tierces pour des services tels que le CI/CD, offrant ainsi une flexibilité accrue mais nécessitant une configuration supplémentaire.

Hébergement et déploiement

GitLab offre la possibilité d’être auto-hébergé, permettant aux entreprises de contrôler entièrement leurs données et leur infrastructure. Cette option est particulièrement avantageuse pour les organisations soucieuses de la confidentialité et de la sécurité des données. GitHub, quant à lui, est principalement une solution hébergée dans le cloud, bien qu’il propose également une version auto-hébergée pour les entreprises via GitHub Enterprise.

Communauté et collaboration open source

GitHub est réputé pour sa vaste communauté open source, facilitant la collaboration et le partage de projets publics. Cette large adoption en fait une plateforme privilégiée pour les projets open source et la collaboration entre développeurs du monde entier. GitLab, bien que supportant également les projets open source, est souvent perçu comme plus orienté vers les solutions d’entreprise, avec un accent sur les fonctionnalités de gestion et de déploiement.

Modèle de tarification

Les deux plateformes offrent des plans gratuits et payants, mais leurs structures tarifaires diffèrent. GitLab propose des dépôts privés gratuits avec des fonctionnalités CI/CD incluses, tandis que GitHub offre également des dépôts privés gratuits, mais certaines fonctionnalités avancées nécessitent des plans payants.

Ce qu’on peut dire

En somme, le choix entre GitLab et GitHub dépend des besoins spécifiques de votre projet ou de votre organisation. Si vous recherchez une solution complète avec des fonctionnalités intégrées et la possibilité d’auto-hébergement, GitLab pourrait être la meilleure option. Si vous privilégiez une large communauté open source et une flexibilité via des intégrations tierces, GitHub serait plus adapté.

Les plans tarifaires de GitLab

GitLab propose des plans tarifaires variés pour s’adapter aux besoins des développeurs et des entreprises. Voici un aperçu de leurs offres respectives :

gratuit : Idéal pour les projets individuels ou les petites équipes. Ce plan inclut des dépôts privés illimités, l’intégration continue (CI/CD) et la gestion de base des projets.

: Idéal pour les projets individuels ou les petites équipes. Ce plan inclut des dépôts privés illimités, l’intégration continue (CI/CD) et la gestion de base des projets. premium : À partir de 29 dollars par utilisateur et par mois. Conçu pour les équipes en croissance, il offre des fonctionnalités avancées comme des analyses de sécurité, une assistance prioritaire et des outils de gestion de projet améliorés.

: À partir de 29 dollars par utilisateur et par mois. Conçu pour les équipes en croissance, il offre des fonctionnalités avancées comme des analyses de sécurité, une assistance prioritaire et des outils de gestion de projet améliorés. ultimate : Tarification personnalisée. Destiné aux grandes entreprises, ce plan propose des fonctionnalités complètes de DevSecOps, une sécurité renforcée et des outils de conformité.

Les limites de GitLab

Bien que GitLab soit une plateforme puissante, elle présente certaines limites qui peuvent influencer le choix des développeurs et des entreprises.

Courbe d’apprentissage et complexité

GitLab regorge de fonctionnalités, mais cette richesse peut rendre la prise en main difficile pour les nouveaux utilisateurs. La configuration des pipelines CI/CD ou l’utilisation avancée des outils DevSecOps nécessite parfois une expertise technique. Pour les petites équipes ou les débutants, cela peut sembler intimidant.

Coût des fonctionnalités avancées

Les outils les plus sophistiqués, comme les analyses de sécurité avancées ou les fonctionnalités DevSecOps complètes, sont réservés aux plans Premium ou Ultimate, souvent coûteux. Pour les startups ou les petites entreprises, cela peut peser sur le budget.

Auto-hébergement exigeant

Si vous choisissez d’auto-héberger GitLab, préparez-vous à gérer une infrastructure complexe. Cela peut être un défi, surtout pour les petites équipes sans ressources techniques ou matérielles importantes. Une mauvaise configuration peut entraîner des lenteurs ou des interruptions.

Performances sur les grands projets

Pour les projets très volumineux ou les pipelines complexes, GitLab peut montrer ses limites en termes de performances. Les temps de réponse peuvent s’allonger si l’infrastructure sous-jacente n’est pas optimisée.

