Comment désactiver la 5G de votre iPhone pour une meilleure performance ? - août 2025

Désactiver la 5G de votre iPhone est une manipulation simple qui peut transformer votre expérience utilisateur. En parallèle, choisir les meilleurs forfaits eSIM permet de garder un smartphone performant, connecté et optimisé, même en voyage.

L’iPhone a beau être l’un des smartphones les plus puissants du marché, la 5G n’est pas toujours indispensable, et il vaut mieux la désactiver à certains moments. Cela permet de gagner en autonomie et en stabilité. Voici un guide clair et complet sur le sujet.

Nous recommandons Saily Désactiver la 5G sur iPhone est une astuce simple pour gagner en autonomie et stabilité. Avec Saily et ses offres flexibles, vous profitez d’une connectivité optimale partout dans le monde. À noter que Saily propose aussi les meilleurs forfaits eSIM internationaux, adaptés à tous les voyageurs modernes. J’en profite

Désactiver la 5G sur iPhone : tout ce qu’il faut savoir

L’option « désactiver la 5G » est intégrée directement dans les paramètres réseau de votre iPhone.

Elle permet de repasser en 4G LTE, souvent plus stable dans des zones où la 5G n’est pas encore totalement optimisée. Cela peut s’avérer pratique pour prolonger l’autonomie, limiter les surchauffes et éviter des pertes de connexion aléatoires.

Pourquoi désactiver la 5G ?

La première raison est liée à l’autonomie. En effet, La 5G consomme plus d’énergie que la 4G, car le smartphone doit gérer une recherche constante de bande passante.

Aussi, sur un iPhone, cela peut réduire l’autonomie de 15 à 20 %. Deuxième raison, la couverture réseau. Dans de nombreuses zones, la 5G reste incomplète, voire même inutilisable et l’appareil passe régulièrement de la 5G à la 4G, entraînant des microcoupures. Enfin, il ne faut pas oublier les performances, car la 5G n’apportent pas toujours un gain notable si votre usage se limite à du streaming ou à la navigation.

Dans ces cas, mieux vaut rester en 4G LTE, plus stable et plus économe.

Désactiver la 5G comporte-t-elle des risques ?

Techniquement, il n’y a aucun risque direct quant au fait de désactiver la 5G de son iPhone.

Toutefois, quelques anomalies peuvent apparaître. D’abord, l’option « Voix et données » n’apparaît pas toujours, cela dépend du modèle d’iPhone et de la version iOS. Ensuite, il peut arriver qu’une désactivation entraîne une connexion instable. Dans ce cas, il suffit de redémarrer l’appareil ou de réinitialiser les paramètres réseau.

Enfin, certains utilisateurs ont signalé des coupures ponctuelles de service lors du passage en 4G uniquement. Là encore, une mise à jour iOS règle généralement le problème. Bref, rien de bloquant, mais il faut parfois ajuster ses réglages.

Pour désactiver la 5G, il suffit tout simplement de suivre ses étapes :

Aller dans les paramètres de réglages

Sélectionner Données cellulaires

Puis aller dans les options voix et données

Choisir 4G au lieu de 5G automatique ou 5G activée

Ainsi, cette manipulation force l’iPhone à rester en 4G LTE, ce qui vient alors stabiliser la connexion et réduire la consommation de batterie. De plus, il faut noter que certains modèles permettent aussi de choisir un réseau spécifique, ce qui est une alternative intéressante pour ceux qui veulent éviter tout basculement automatique de réseau, surtout dans les moments importants.

Connectivité au top sur iPhone : quel système choisir ?

Au-delà de la 5G, l’eSIM transforme la manière dont nous gérons la connectivité.

En effet, cette technologie embarquée supprime les cartes physiques et permet d’activer un forfait en scannant simplement un QR code. Ainsi, plus besoin de jongler entre plusieurs cartes puisque tout est numérique, donc plus rapide et sécurisé.

Parmi les acteurs du marché, Saily se démarque grandement de la concurrence. Ce service propose des forfaits eSIM internationaux simples, sans frais cachés, et surtout compatibles avec les dernières générations d’iPhone. L’activation est immédiate puisqu’il vous suffit de scanner un code et la ligne est opérationnelle. Autre atout notable, l’application permet d’activer ou de désactiver la 5G en un clin d’œil, et ce, tout en surveillant la consommation de data en temps réel. Aussi, les utilisateurs apprécient sa couverture stable et sa compatibilité dans plus de 150 pays. Enfin, comme le montrent les avis concernant Saily, l’expérience est pensée pour être fluide et accessible, même pour les débutants complets.

En somme, pour voyager ou pour optimiser la connectivité de son iPhone, combiner la désactivation ponctuelle de la 5G et l’utilisation d’une eSIM comme Saily est une excellente stratégie.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.