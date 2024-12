[VIDÉO] Google VEO 2 détrône SORA en vidéo IA ! Game over pour OpenAI ?

Dans cette vidéo, nous comparons Google VEO 2 et SORA d’OpenAI pour évaluer leur performance en matière de création vidéo. VEO 2 semble se démarquer par des résultats supérieurs, mais reste à confirmer si cette avancée sera maintenue dans des contextes réels.

Les premières démos de Google VEO 2 révèlent une maîtrise technique impressionnante. Les vidéos se distinguent par une qualité visuelle précise et une fluidité remarquable, qui pourraient changer la donne pour les créateurs de contenu. En comparaison, les vidéos issues de SORA montrent des résultats cohérents, mais avec des limites visibles face aux performances promises par VEO 2.

Cependant, une question centrale persiste : ces résultats seront-ils fiables dans un usage généralisé et à grande échelle ? Cette comparaison met en lumière des enjeux stratégiques pour Google et OpenAI. D’un côté, VEO 2 incarne une vision ambitieuse, mais encore partiellement testée. De l’autre, SORA, bien établi, pourrait subir une pression croissante pour innover face à un concurrent aussi prometteur.

Ces dynamiques reflètent des tendances plus larges dans la compétition entre les géants de la tech. Pour voir en action les performances des deux IA et comparer les résultats par vous-même, regardez la vidéo maintenant. Vous pourrez ainsi juger des différences et forger votre propre opinion. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à notre chaîne pour suivre les dernières avancées en vidéo IA.

