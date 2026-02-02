Ligue 1+ : la Coupe du Monde 2026 diffusée en intégralité ?

La rumeur commence à circuler. Ligue 1+ pourrait diffuser tous les matchs de la Coupe du Monde 2026. Cette perspective intrigue autant qu’elle surprend les fans de football.

L’été approche, et la Ligue 1 fait une pause. Du 11 juin au 19 juillet 2026, le Canada, le Mexique et les États-Unis accueilleront la Coupe du Monde. Des millions de téléspectateurs suivront chaque rencontre depuis leur écran. Où regarder tous les matchs sans zapper entre plusieurs diffuseurs ? Il est possible que pour cette édition 2026, les choix ne manquent pas.

Du nouveau en France

En France, TF1 et M6 viennent naturellement à l’esprit quand on parle de la Coupe du Monde. Ces chaînes gratuites occupent le devant de la scène depuis plusieurs éditions. Elles se partagent les droits en clair, avec une priorité sur les matchs de l’équipe de France et les grandes affiches.

Bien sûr, il y a aussi beIN Sports au côté de TF1 et M6. Depuis 2018, cette chaîne diffuse l’intégralité des rencontres via abonnement, comme le rapporte Le Point. Ce dispositif a été reconduit lors des Coupes du Monde 2018 et 2022, sans réelle remise en question.Ça changeait un peu les habitudes des Français.

C’est pour cette raison que l’hypothèse d’une diffusion complète de la Coupe du Monde 2026 sur Ligue 1+ interpelle autant. Parce que surtout cette chaîne est connue pour la Ligue 1, avec les matchs du week-end et les grandes affiches des clubs français. Elle appartient à la LFP et reste un diffuseur centré sur le championnat hexagonal.

Un accord stratégique pour Ligue 1+ autour de la Coupe du Monde 2026

Selon les informations partagées en interne, Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media, a annoncé la signature d’un contrat de diffusion. La chaîne Ligue 1+ aurait obtenu les droits pour retransmettre l’ensemble des matchs de la Coupe du Monde. Le montant évoqué atteint 20 millions d’euros. La FIFA doit encore valider l’opération.

Ce choix ne doit rien au hasard. Puisque Ligue 1+ cherche à sécuriser son parc d’abonnés pendant la pause estivale. Chaque été, les résiliations augmentent fortement. Sans championnat, l’offre perd de son attrait. Cette compétition internationale arrive donc au moment idéal.

Derrière cette manœuvre, la logique est claire. Il faut maintenir l’attention et limiter les départs. La chaîne doit aussi occuper le terrain médiatique, même sans clubs français à l’affiche chaque soir.

Gratuit ou payant ?

La diffusion de La Coupe du Monde sur Ligue 1+ ne sera pas totalement payante. Pour cause, M6 conserve une place centrale dans le dispositif. Le groupe diffusera gratuitement tous les matchs de l’équipe de France. Il proposera aussi plusieurs affiches majeures. Au total, 54 rencontres sur les 104 prévues passeront en clair.

Pour les 50 autres matchs, il faudra s’abonner à Ligue 1+. Cela signifie que les fans occasionnels pourront suivre l’essentiel sans dépenser un euro. Les passionnés, eux, devront sortir la carte bancaire.

Cette cohabitation crée une vraie fracture d’usage. D’un côté, une diffusion gratuite accessible au plus grand nombre. De l’autre, une offre payante pensée pour les supporters les plus assidus.

Toutefois, la différence ne se limite pas au prix. Elle touche aussi l’expérience. M6 financera sa diffusion grâce à la publicité. Les coupures risquent donc de se multiplier. Le groupe doit rentabiliser son investissement autrement.

Ligue 1+, de son côté, mise sur une diffusion plus fluide avec moins d’interruptions. C’est un rythme plus respectueux des matchs. Ce point pourrait peser lourd dans la décision des téléspectateurs.

Certains préféreront le gratuit, quitte à supporter davantage de réclames. D’autres opteront pour le confort, surtout lors des phases finales. Le choix dépendra du rapport personnel au football et à la patience.

Un test grandeur nature pour la chaîne

Cette compétition représente bien plus qu’un simple contenu estival. Diffuser la Coupe du Monde est un test à grande échelle pour Ligue 1+. La chaîne évaluera sa capacité à gérer un événement international massif. Audience, stabilité technique, satisfaction des abonnés : tout comptera.

Le pari reste audacieux. Diffuser 104 matchs demande une organisation solide. Les attentes seront élevées. Les comparaisons avec les chaînes historiques, inévitables.

Si l’opération fonctionne, Ligue 1+ gagnera en crédibilité. Elle s’installera comme un acteur incontournable du football télévisé. Dans le cas contraire, la critique ne tardera pas.

