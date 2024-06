Test AdBlock VPN : Efficacité et sécurité en détail

AdBlock, célèbre pour son bloqueur de publicités, se lance dans le monde du VPN. Son nouvel outil, AdBlock VPN, promet de compléter votre arsenal de protection en ligne. Mais dans un marché saturé, ce petit nouveau saura-t-il se démarquer ? Notre test AdBlock VPN approfondi révèle si ce service, issu d'une équipe chevronnée, tient ses promesses d'efficacité et de sécurité.

Dans un monde où chaque clic peut déclencher une avalanche de publicités, AdBlock s'est érigé en sauveur numérique. Mais voilà que ce vétéran du blocage se lance dans une nouvelle arène : les VPN. Un pari audacieux ? Absolument.

Imaginez un chevalier aguerri troquant son épée contre une baguette magique. AdBlock VPN peut-il rivaliser avec les titans du secteur, ces gardiens chevronnés de notre anonymat en ligne ? Nous avons plongé dans cet univers pour vous, testant vitesse, sécurité et rapport qualité-prix. Notre verdict ? Une surprise qui pourrait bien réécrire les règles du jeu. Découvrez notre test AdBlock VPN.

AdBlock VPN : ce qu'il faut savoir

Vous connaissez sûrement AdBlock, cette extension de navigation devenue incontournable pour purger vos sessions Chrome des publicités indésirables. Mais derrière ce bouclier numérique se cache une équipe bien réelle, fondée en 2009 à San Francisco. Ces développeurs ont longtemps rêvé d'aller plus loin que le simple blocage publicitaire. C'est ainsi qu'est né AdBlock VPN, leur nouvelle arme contre les traqueurs et autres fléaux du web.

Une ambition louable, mais qui soulève des interrogations légitimes. La localisation de l'entreprise, au cœur des États-Unis, membres de l'alliance des « Cinq Yeux« , nous interpelle. En l'absence d'une politique d'absence totale de journalisation, vos données pourraient un jour être partagées avec les autorités américaines. Nous vous recommandons donc la plus grande prudence avec ce VPN, dont la filiation prestigieuse ne doit pas occulter les risques. Gardez à l'esprit que la transparence absolue reste le maître-mot en matière de confidentialité en ligne.

Est-ce qu'AdBlock VPN protège votre vie privée ?

Vous vous interrogez sur la fiabilité d'AdBlock VPN en matière de protection de la vie privée ? Commençons par les bonnes nouvelles. Le cryptage AES 256 bits utilisé est l'un des plus robustes du marché. De plus, nos tests n'ont décelé aucune fuite d'adresse IP vous exposant sur le web. Jusque-là, tout va bien.

Malheureusement, les failles se nichent ailleurs. La première ombre au tableau : l'impossibilité de choisir votre protocole VPN. AdBlock se cantonne à OpenVPN et IPSec, des valeurs sûres certes, mais dépassées face à la nouvelle référence WireGuard. Cette dernière allie performances et sécurité optimale, une fonction que nous aurions appréciée.

Vient ensuite l'absence de fonctionnalités pourtant indispensables de nos jours. Pas de tunneling fractionné pour désigner les applications empruntant le VPN. Ni de « kill switch« , cette solution de dernier recours coupant internet en cas de déconnexion VPN. Des manquements qui ternissent le bilan et peuvent soulever des interrogations légitimes sur votre anonymat total en ligne. Si la confidentialité reste la priorité, certaines lacunes d'AdBlock VPN méritent d'être soulignées et surveillées.

AdBlock VPN conserve-t-il des logs ?

Vous l'avez sûrement lu sur leur site : AdBlock VPN se targue d'une politique « no-logs ». Sceptiques, nous avons décortiqué ces affirmations. Et, surprise, ils tiennent parole ! Leur politique de confidentialité est transparente : seules les données de diagnostic et l'utilisation de bande passante sont enregistrées. Rien qui puisse compromettre votre anonymat en ligne.

Néanmoins, nous aimerions qu'AdBlock VPN franchisse une étape supplémentaire. Un audit indépendant de sa politique et de ses applications serait le bienvenu. C'est comme inviter un expert à examiner votre coffre-fort : ça rassure. Nous comprenons que ce jeune service n'en soit pas encore là. Pourtant, un tel audit serait comme un label de qualité. Une preuve de transparence qui ferait toute la différence.

AdBlock VPN : Test de vitesse

La vitesse, c'est le nerf de la guerre en ligne. Que vous soyez accro au streaming, aux jeux, au torrenting ou aux réseaux sociaux, AdBlock VPN doit suivre. Alors, nous l'avons mis sur le grill. Premier hic, vous ne pouvez pas choisir un protocole. Nous avons donc joué avec les paramètres par défaut de Windows.

Premier test, serveur britannique : 87,62 Mbps en download, 13,54 en upload. Chapeau bas ! Mais plus nous nous éloignons, plus ça cale. En Allemagne, nous tombons à 62,91 Mbps en download et 8,4 en upload. Normal, nos données font du tourisme. Aux États-Unis ? 53,52 Mbps en download, 6,9 en upload. Pas mal pour un aller-retour transatlantique !

En bref, pour votre Netflix quotidien en 4K, AdBlock VPN assure. Mais attention, côté déblocage géographique, ce n'est pas la fête. Donc si vous êtes fan de BBC iPlayer ou encore de Prime Video, il vaut mieux voir ailleurs.

AdBlock VPN Le VPN d'AdBlock au prix de 3,99 € par mois Voir l'offre Verdict AdBlock VPN ? Un petit nouveau avec du potentiel, mais encore des progrès à faire. Côté confidentialité, il assure avec sa politique no-logs. Cependant, un audit indépendant renforcerait notre confiance. La vitesse ? Correcte pour le surf quotidien et le streaming 4K. Mais l'absence de WireGuard le freine face aux concurrents. Son talon d'Achille ? Le déblocage géographique. Adieu Netflix US ou BBC iPlayer. Pour les globe-trotters numériques, c'est rédhibitoire. En résumé, AdBlock VPN est comme un jeune talent prometteur : il a les bases, mais manque encore de finesse. De ce fait, le service VPN est idéal pour les débutants soucieux de leur vie privée, moins pour les power users. À suivre de près. On aime Applications open source

Expérience utilisateur fluide On aime moins Manque de fonctionnalités essentielles

Difficultés à débloquer les contenus en streaming

