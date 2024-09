Test Lycamobile : un opérateur eSIM de renom en France ?

Le test de Lycamobile eSIM permet à ses utilisateurs potentiels d'avoir un aperçu sur ses offres et sur la qualité de ses services. Dans ce document, on va faire une revue de l'opérateur MVNO, de ses points forts et ses faiblesses.

Créé au Royaume-Uni il y a plus d'une décennie, Lycamobile figure parmi les fournisseurs eSIM les plus prisés. Il s'agit surtout d'un opérateur mobile virtuel ou MVNO. La firme propose des services de téléphonie mobile et d'Internet à l'international à l'aide de cartes rechargeables. Actuellement présent dans plusieurs pays, notamment en Europe, l'opérateur fournit des forfaits eSIM à un prix relativement bas. Néanmoins, il demeure moins connu dans le domaine. Nous avons donc décidé d'effectuer le test de Lycamobile et son offre eSIM. Ceci, pour vous faire part de ce dont vous avez besoin de connaître avant d'entreprendre votre prochain voyage.

Lycamobile Le meilleur fournisseur eSIM à petit prix Voir l'offre Verdict A en juger par les différents critères pris en compte lors de notre test, Lycamobile eSIM présente bon nombre d'avantages, particulièrement en Europe. Sa couverture reste moindre par rapport à celle de la concurrence. Néanmoins, son offre incluant des appels à l'international constitue un atout irréprochable. En plus, son prix revêt bien la caractéristique « imbattable », sans oublier le passage vers l'eSIM qui ne coûte pas un sou. Par contre, sa couverture moindre empêche que d'autres clients bénéficient de ses services. Il y a aussi son assistance à la clientèle qui n'est pas très réactive. Enfin, notre test a permis de conclure que Lycamobile eSIM n'est pas la meilleure solution si on souhaite profiter d'un forfait à long terme. On aime Forfaits prépayés sans engagement

Appels et SMS à l'international low cost On aime moins Validité maximale limitée à 30 jours

Service client moins réactif

Caractéristiques techniques

Service offert : forfait de données de 5 à 300 Go et d'appels/SMS

: forfait de données de 5 à 300 Go et d'appels/SMS Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G

3G, 4G, 5G Plans disponibles : 30 jours

30 jours Support client : page d'aide, chat robot, e-mail, téléphone, application mobile

page d'aide, chat robot, e-mail, téléphone, application mobile Nombre de pays couverts : 20+ pays et appels internationaux vers 50+ pays

Présentation de Lycamobile

Comme on l'a déjà mentionné plus haut, Lycamobile est un opérateur MVNO (opérateur de réseau mobile virtuel) d'origine anglaise. Depuis son entrée dans l'Hexagone en 2011, la firme collabore avec Bouygues Télécom et se propose d'offrir des forfaits à un tarif très abordable.

Quatre ans après son apparition en France, c'est-à-dire en 2015, Lycamobile a conquis la Tunisie pour se hisser parmi les meilleurs opérateurs du pays. C'était sa première conquête dans le continent africain et dans le monde arabe. Actuellement, la marque est présente dans une vingtaine de pays majoritairement européens. Elle enregistre plus de 16 millions de clients dans les 22 pays où elle est présente.

Lycamobile dispose également d'une sous-marque connue sous le nom de Lycatel Services Limited, dont le siège est basé à Londres. Celle-ci s'occupe de la vente de ses cartes SIM. Tout cela s'effectue en utilisant divers canaux de distribution tels que le site Web et les différents grossistes.

Test Lycamobile: une migration gratuite vers eSIM

Malgré sa couverture encore moins large, Lycamobile sait se démarquer de la concurrence. Le fournisseur propose des offres à des prix imbattables pour sa clientèle. Pendant notre test, on a constaté que toutes les offres de Lycamobile sont compatibles avec l'eSIM à titre gratuit. De la sorte, si vous avez auparavant utilisé sa SIM classique, vous pouvez migrer directement vers son eSIM. Il suffit que votre appareil soit compatible avec la technologie.

Rappelons que la migration vers l'eSIM procure un lot d'avantages dont notamment la flexibilité, la praticité et la sécurité. La flexibilité, parce que vous pouvez changer de forfait à la volée sans passer par une boutique. Pratique aussi car plus besoin de retirer une SIM pour en insérer une autre lorsque vous voulez changer de numéro. Une carte eSIM peut supporter plusieurs numéros à la fois. Enfin, l'utilisation d'une eSIM permet de préserver votre carte SIM hors de la portée des voleurs.

Lycamobile: une grande variété d'avantages et d'offres low cost

Lycamobile a rejoint le marché de l'eSIM en proposant à ses clients le choix entre les deux formats. Le test a permis d'affirmer qu'en optant pour Lycamobile eSIM, vous pouvez immédiatement utiliser votre nouveau forfait. Inutile donc de vous déplacer en boutique ou d'engager un livreur pour récupérer la carte SIM, tout se fait en ligne. De plus, vous n'allez plus perdre ou endommager votre carte SIM, celle-ci est déjà intégrée à votre téléphone.

En ce qui concerne les offres, les tarifs de Lycamobile sont réputés pour être les moins chers du marché. Vous pouvez choisir un forfait sans ou avec engagement selon vos besoins et vos préférences. En France, les forfaits locaux offrent jusqu'à 300 Go de data à moins de 15 euros, valables pour 30 jours. Si vous n'avez pas besoin de beaucoup de données, vous pouvez choisir le forfait minimal de 4,99 euros proposant 5 Go pour 30 jours.

Nous avons également pu confirmer la gratuité des appels locaux pendant le test de Lycamobile eSIM. En effet, tous les forfaits locaux permettent de passer des appels nationaux illimités et parfois des SMS illimités. C'est un grand avantage puisque la plupart des fournisseurs eSIM présents en France n'incluent pas cette option.

La 5G disponible sans surcoût

Grâce aux infrastructures de Bouygues Télécom, les abonnés de Lycamobile ont commencé à profiter de la 5G depuis Octobre 2023. Aussi, tous les forfaits eSIM de la marque fonctionnent avec le meilleur réseau mobile. Mieux encore, l'utilisation de la 5G est disponible gratuitement, c'est-à-dire qu'aucun frais supplémentaire n'est facturé si vous souhaitez passer à la 5G.

La 5G n'est cependant pas disponible pour les appareils iOS, mais uniquement avec des appareils Android. Pour le moment, les clients d'Apple doivent se contenter de la 4G. Ce qui pourrait parfois s'avérer frustrant, car cela impacte la vitesse de la connexion : Bonjour latence !

Businesswoman Standing By Partition In Open Plan Office Looking At Mobile Phone

Test Lycamobile eSIM : ce qu'on peut dire de sa couverture

Lycamobile propose des forfaits compatibles eSIM pour 22 pays à l'heure actuelle (voir liste en bas). Néanmoins, ces offres permettent de passer des appels à l'international, bien que certains pays demeurent exclus. Les appels internationaux peuvent s'effectuer vers l'Europe surtout, mais aussi vers les autres continents.

On peut citer par exemple la Grèce, le Canada, Singapour, la Chine, la Corée du Sud, la Thaïlande. Il est également possible d'appeler vers des pays de l'Océan Indien dont les îles de Mayotte et l'Île de la Réunion. Sans oublier certains pays des Caraïbes dont la Martinique et la Guadeloupe.

En ce qui concerne sa couverture en France, notre test de Lycamobile eSIM a permis de confirmer que le pays est couvert à 99% en 4G. La 5G gagne aussi de plus en plus d'abonnés. D'après Bouygues Télécom, 14 000 communes, comptant plus de 60% de la population française, peuvent maintenant profiter de la 5G avec un appareil compatible.

Liste des 22 pays où Lycamobile est disponible

En Europe : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, France , Irlande, Italie, Macédoine, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Ukraine.

, Irlande, Italie, Macédoine, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Ukraine. En Amérique : Etats-Unis ;

En Afrique : Afrique du Sud, Ouganda, Tunisie ;

En Australie : Australie

Test Lycamobile: ce qu'on peut dire de son service client

Comme la plupart des opérateurs, celui-ci dispose d'un service client qui met en relation les abonnés et les responsables. Lyca Mobile propose diverses manières d'accéder à son service client.

Une page d'aide affichant les FAQ

Tout d'abord, il y a la page d'aide proposant de nombreux thèmes à explorer à propos des différentes questions sur ses offres (FAQ) : activation eSIM, roaming, etc. Si les infos qui s'y trouvent ne sont pas suffisantes, il est possible de contacter l'assistant virtuel LIA (Lyca Virtual Assistant) via chat. Cette option permet d'obtenir des réponses instantanées.

Lycamobile : une application mobile pour surveiller et recharger votre forfait eSIM

Par ailleurs, notre test sur Lyca Mobile eSIM nous a permis de confirmer son appli mobile dédiée à surveiller la consommation et la solde du forfait en cours. L'application est disponible au téléchargement pour les appareils Android et iOS. On a essayé de recharger notre forfait en ligne et ça a marché. Selon Lyca, l'appli mobile permet en même temps de connaître les dernières offres et promotions de la marque.

Un conseiller clientèle qui répond à vos demandes

Un autre moyen de joindre le service client de Lycamobile est d'envoyer directement les requêtes via courriel au cs@lycamobile.fr ou par l'intermédiaire d'un formulaire à remplir sur son site Web. Sans oublier les discussions instantanées sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou X (auparavant Twitter).

Une assistance directe par téléphone

Enfin, le service client de Lycamobile est accessible par téléphone. Le service est opérationnel du lundi au samedi de 9 à 18 heures. Pour le contacter, il suffit d'appeler gratuitement le 322 depuis une ligne Lyca. Le service est aussi accessible à partir d'une autre ligne en composant le 01 77 72 23 22. Dans ce cas, l'appel est payant.

