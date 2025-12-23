Top 10 des actions IA à surveiller en 2026

Les actions IA (intelligence artificielle) reste polarisé autour de deux dynamiques en 2026. Les fournisseurs d’infrastructure, comme NVIDIA, génèrent des marges records avec le contrôle des semi-conducteurs. De leur côté, les hyperscalers s’appuient sur de grandes capacités de calcul en services de nuage pour les entreprises. Pour vous aider à vous y retrouver, voici le classement des 10 valeurs à suivre de près.

10. Meta et son LLaMA parmi les actions IA à suivre

Le déploiement des modèles de langage LLaMA de Meta structure la stratégie de l’entreprise. Ces modèles atteignent 70 milliards de paramètres, tandis qu’une licence commerciale favorise leur adoption externe. L’intelligence artificielle accroît l’efficacité publicitaire, donc elle peut augmenter le retour sur investissement des campagnes de 60 %. Cette technologie personnalise aussi le contenu destiné aux réseaux sociaux.

En dépit de ses reserves envers l’intelligence artificielle, Mark Zuckerberg patron de Meta investit dans la réalité augmentée et l’IA afin de redéfinir les interactions. En pratique, l’IA générative agit comme un pont technologique, ainsi elle finance les projets de métavers grâce aux revenus publicitaires actuels. Le succès des actions IA de Meta en 2026 dépend de cette transition. Cela dit, la croissance publicitaire doit aussi se maintenir par une personnalisation accrue.

9. Tesla valorise Dojo et cherche une diversification

Le développement de l’IA chez Tesla Full Self-Driving reste lié à la conduite autonome. L’entreprise a construit le supercalculateur Dojo D1 pour l’entraînement des modèles de vision. La valorisation boursière des modèles IA d’Elon Musk et son équipe suit ainsi les progrès vers l’autonomie complète. De plus Tesla cherche à contrôler toute sa pile technologique allant des puces à l’infrastructure.

Des rumeurs évoquent pourtant des défis opérationnels, en particulier une dissolution possible de l’équipe Dojo. Cette verticalisation demeure difficile à mettre en œuvre et les problèmes pourraient retarder les niveaux supérieurs d’autonomie. L’action IA conserve une dépendance forte à ce cas d’usage, alors que la diversification vers Tesla Optimus, Grok 4 ou xAI n’est pas encore totalement rentable. En attendant, abonnez-vous à notre chaîne YouTube.

8. IBM restructure Watson pour séduire les marchés financiers

La société IBM Watson a réorganisé son offre autour de la plateforme watson. Elle concentre ses efforts sur les modèles de fondation et la gouvernance. L’outil watsonx.governance répond aux besoins de conformité pour l’IA générative, en conséquence il renforce la confiance des grandes entreprises. IBM se positionne sur le cloud hybride destiné aux secteurs réglementés.

Le marché financier privilégie pourtant la croissance à court terme, par contre les investisseurs n’adhèrent pas pleinement à ce choix. 42 % des entreprises citent une justification financière inadéquate, ce frein explique les difficultés de la société. IBM doit démontrer en 2026 que ses solutions réduisent les coûts, en outre elle doit prouver qu’elles génèrent des revenus clients.

7. Palantir gagne des contrats gouvernementaux

La firme Palantir fournit des solutions d’analyse prédictive pour la défense et l’industrie. Elle affiche une marge brute de 80 %, ce qui souligne la valeur de ses plateformes logicielles. L’entreprise a remporté le contrat NGC2 de l’armée américaine d’une valeur de 100 millions de dollars, donc ses revenus récurrents publics ont atteint 135 millions de dollars au T2 2025.

Détenue par Alex Karp, Peter Thiel et Stephen Cohen, la société collabore avec Airbus Aviation sur la plateforme Skywise dans l’aéronautique, cependant une forte dépendance au secteur public l’expose aux changements budgétaires. Le rythme de diversification commerciale mérite surveillance, d’ailleurs certains analystes jugent l’action surévaluée. Le maintien de la valorisation en 2026 exige une preuve de diversification.

6. AMD progresse sur les GPU pour ses actions IA

La société Advanced Micro Devices cherche à rattraper son retard sur le marché des processeurs graphiques dédiés. Elle a développé la série Instinct MI450 pour le calcul intensif. Cette architecture CDNA 5 utilise une technologie de 2 nanomètres de TSMC, ainsi le lancement en 2026 vise à défier les plateformes Hopper et Rubin.

L’expertise en calcul hétérogène représente un avantage technologique, car elle combine efficacement les CPU et les GPU. Un partenariat avec Oracle pour un cluster de 50 000 GPU renforce sa présence, en outre ces collaborations sont essentielles pour pénétrer les data centers. Le verrou logiciel CUDA de NVIDIA reste le défi principal, donc la croissance en 2026 dépend de l’adoption des frameworks logiciels d’AMD.

5. Oracle poursuit son développement du cloud d’IA

La stratégie d’Oracle intègre l’apprentissage automatique dans ses bases de données. La progression des solutions cloud demeure centrale pour l’entreprise. Oracle Cloud Infrastructure a affiché une croissance de 52 %, alors ce taux dépasse certains concurrents hyperscaleurs.

Le carnet de commandes RPO a progressé de 359 %, il atteint 455 milliards de dollars. OCI fournit une infrastructure haute performance à des leaders comme Cohere Command Vision, en parallèle l’alliance avec AMD pour un supercluster contenant 50 000 GPU est stratégique. Elle vise à éviter une dépendance totale envers NVIDIA, finalement la capacité à maintenir son élan dépendra des performances de ce cluster.

4. Amazon renforce AWS et déploie l’IA en logistique

La branche IA de Amazon Web Services propose un ensemble d’outils accessibles à plus de 100 000 clients entreprises. La firme de Jeff Bezos investit dans l’intelligence artificielle pour ses opérations internes, en pratique cette technologie optimise la logistique et l’exécution des commandes en entrepôt.

L’entreprise déploie des smart glasses pour détecter les dangers sur les trajets des livreurs, donc ces lunettes affichent des informations dans le champ de vision. Plus de 300 000 chauffeurs ont reçu une formation en réalité virtuelle depuis 2022, par ailleurs le programme améliore la sécurité. Son expansion est prévue dans 95 stations de livraison d’ici décembre 2026, alors Amazon utilise l’IA pour rationaliser son cœur de métier.

3. Alphabet monétise l’IA via Google Cloud

Le laboratoire Google DeepMind mène des projets de recherche fondamentale et appliquée. Il a développé AlphaEarth Foundations pour cartographier la planète. Ce modèle réduit le taux d’erreur de 24 % par rapport aux concurrents, ainsi l’IA générative stimule la productivité utilisateur et améliore les moteurs de recherche.

La monétisation s’effectue principalement via Google Cloud Platform, donc les offres Vertex AI aident les entreprises à créer des applications. DeepMind travaille sur des agents polyvalents comme Genie 2, en outre l’équipe développe des solutions avancées comme AlphaGeometry. L’enjeu est de convertir ces progrès scientifiques en revenus cloud compétitifs.

2. Microsoft capitalise sur Azure et son partenariat avec OpenAI

L’intégration des modèles d’IA générative accélère la croissance des revenus cloud d’Azure, cependant l’alliance stratégique avec OpenAI constitue la pierre angulaire de cette approche. Ce partenariat confère des droits de propriété intellectuelle étendus à Microsoft AI, ces droits s’étendent jusqu’à 2032 et couvrent les modèles post-AGI.

L’accord prévoit qu’OpenAI achètera pour 250 milliards de dollars de services Azure, donc cet engagement assure un flux de revenus substantiel à long terme. Des sources indiquent qu’OpenAI cherche à renégocier les conditions financières, en conséquence l’objectif est de réduire la part des revenus rétrocédés d’ici 2030. La valorisation visée d’OpenAI est de 1 000 milliards de dollars avant une introduction en bourse en 2026.

1. NVIDIA en tête des actions IA et règne sur les puces

La domination de NVIDIA sur l’IA repose sur ses unités de traitement graphique. Le segment Data Center est son principal moteur de revenus, il a enregistré 26,3 milliards de dollars rien qu’au troisième trimestre 2025, donc cette performance représente une croissance de 110 % sur un an.

La firme détient environ 95 % des parts de marché des GPU dédiés, ainsi elle maintient une marge nette de 55 %. L’écosystème logiciel CUDA crée un verrou technologique puissant, en parallèle les architectures Blackwell et Hopper soutiennent sa trajectoire. La future plateforme Rubin doit conférer 500 milliards de dollars de revenus cumulés d’ici fin 2026, finalement le sort de l’action IA de NVIDIA dépend de la continuité des dépenses d’investissement des géants du cloud.

Quant est-il des actions IA qui ne sont pas dans ce top 10 ?

Pour ceux qui se demandent pourquoi les actions de ChatGPT, leader de l’IA n’est pas dans ce classement, la réponse tient au statut d’OpenAI. L’entreprise reste privée et prépare une introduction en bourse envisagée pour 2026, avec une valorisation visée de 1 000 milliards de dollars. Ses revenus proviennent surtout du partenariat avec Microsoft, donc aucune action n’est encore disponible pour les investisseurs.

DeepSeek attire l’attention par ses modèles génératifs à faible coût. Fondée en Chine, elle a provoqué en janvier 2025 une chute des valeurs technologiques mondiales. La société n’est pas cotée, cependant ses innovations influencent indirectement les cours des actions ASML et NVIDIA, car elles menacent les marges des acteurs établis.

Mistral AI représente l’émergence européenne. Fondée à Paris, elle développe des modèles open source comme Mixtral et a levé plus de 500 millions d’euros. La société n’est pas encore cotée, car elle privilégie les financements privés pour conserver une flexibilité stratégique. Une IPO pourrait intervenir si elle démontre une rentabilité durable d’ici 2026.

Perplexity AI illustre une autre trajectoire. Créée aux États‑Unis, elle propose un moteur de recherche conversationnel qui concurrence Google. L’entreprise a levé plus de 100 millions de dollars, en parallèle elle n’est pas cotée en bourse. Ses dirigeants privilégient une croissance rapide avant une éventuelle IPO, alors son avenir dépendra de la monétisation de son audience.

