OCI – Oracle Cloud Infrastructure sélectionnée par la Commission européenne

Alléluia! La Commission européenne a franchi une nouvelle frontière technologique. Une centaine, en fait. Imaginez un coup de baguette technologique qui donne aux services publics de l’UE l’accès à plus de 100 prestations Oracle Cloud.

C’était dans l’air – Le 30 octobre 2023 à Austin, Texas et à Colombes, France – Oracle a déclaré que la Commission européenne a ouvert son cœur au Oracle Cloud Infrastructure (OCI), et à son service de plate-forme. Ça fait du bien de le dire. Et tout cela après une intense procédure de marché public. Ça, c’est du sérieux.

Les avantages du Cloud Computing pour l’UE

Parlons affaires maintenant. Un engagement de six ans va permettre à des légions d’institutions, d’entités et d’agences de l’UE d’accéder à ce bon nombre de 100 services OCI. Et qu’est-ce qu’elles y gagnent, vous vous demandez? Les avantages du cloud computing, bien sûr! Évolutivité, sécurité, souplesse et des performances qui inspirent la confiance. Pas mal du tout.

Sécurité, Conformité et Gouvernance des Données

OCI – Oracle Cloud Infrastructure n’est pas seulement un beau visage. Elle offre un calibrage haut-de-gamme et évolutif. C’est un jeu d’enfant de migrer les vieilles applications sur site vers le cloud. Pas de panique pour la sécurité: une architecture et une organisation sécurisées au possible, et une pléthore de fonctionnalités de sécurité, à commencer par des technologies de cryptage de pointe, une gestion des identités intégrée et des contrôles d’accès à faire pâlir Fort Knox. Les institutions et entités de l’UE pourront ainsi se conformer aux règlements et veiller sur la gouvernance des données avec moins de risques et des coûts réduits. Une véritable leçon de gestion des données qui répondra aux exigences les plus strictes en matière de protection de la vie privée.

Oracle Cloud Infrastructure : Un Choix qui Fait École

Et voilà que les institutions, entités et agences de l’UE rejoignent plus de 1000 organisations publiques, dont le gouvernement britannique, le gouvernement néerlandais, le gouvernement fédéral australien et même le Département de la défense des États-Unis. Tous unis pour moderniser leurs opérations et mettre le turbo à la transformation numérique grâce à Oracle Cloud Infrastructure. Alors, prêts pour la suite?