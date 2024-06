Top 5 des meilleurs forfaits eSIM pour la Tunisie

Une eSIM Tunisie vous permet de rester en contact avec vos proches et partager votre aventure sur les réseaux sociaux pendant votre voyage. Découvrez notre top 5 et choisissez votre eSIM avant de partir.

Trop occupé pour tout lire ? Voici le meilleur Saily est le meilleur fournisseur eSIM pour la Tunisie. La marque propose 5 forfaits locaux disponibles à partir de 3,99 dollars pour les nomades numériques. Son plus grand point fort réside toutefois dans sa fiabilité. Saily a été développé par ceux qui ont créé NordVPN. Par ailleurs, vous pouvez obtenir de l'aide via son guide de dépannage en cas de problème d'installation ou d'utilisation. Télécharger l'appli

Un des destinations touristiques d'Afrique du Nord, la Tunisie présente une richesse culturelle et gastronomique qui ne demande qu'à être explorée. En plus de ses côtes méditerranéennes, elle permet également de connaître le goût exquis de ses plats locaux tels que le kamounia et le houria. Mais pour que tout soit impeccable, il faut prendre en compte le volet communication. Pour que cette dernière ne soit pas un problème, vous devez utiliser un forfait eSIM. Ceci, afin d'éviter de payer les frais d'itinérances internationales qui peuvent parfois s'avérer élevés. Nombreux sont les fournisseurs eSIM pour le voyage, cependant, tous ne sont pas aussi fiables. De plus, le prix pourrait être hors de budget. Pour vous faciliter la tâche, voici un top 5 des meilleurs forfaits eSIM disponibles en Tunisie.

Saily : meilleurs forfaits eSIM dans l'ensemble pour la Tunisie On aime Aucun frais cachés supplémentaires

Fiable et abordable On aime moins Pas de plan régional ou mondial

Pas de forfaits d'appels directs Saily Le meilleur fournisseur eSIM dans l'ensemble Télécharger l'appli Si vous prévoyez de rester quelques semaines en Tunisie, on vous propose Saily. Ce fournisseur offre 5 plans locaux de 7 et 30 jours. Obtenez, par exemple, 1 Go de données pour seulement 3,99 dollars, valable pendant la journée. Cela dit, celle-ci n'est pas avantageuse si votre séjour dure plus longtemps. Dans ce cas, il faut choisir parmi les 4 autres plans valables 30 jours. Vous pourrez utiliser jusqu'à 20 Go selon vos besoins. Saily, étant plus récente, ne fournit pas encore de forfaits d'appels directs, ni de SMS. Si vous avez besoin d'appeler vos proches, vous pouvez utiliser vos data en appelant via les applications d'appels comme WhatsApp ou iMessage. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1, 3, 5, 10 et 20 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G

Plans disponibles en Tunisie : 7 et 30 jours

Tarifs : à partir de 3,99 dollars

Support client : 24h/7j et guide de dépannage

Couverture : 150+ pays

Airalo : des plans intéressants pour le long terme On aime Plan maximum de 365 jours

Une grande variété de forfaits au choix On aime moins Assistance client en anglais uniquement

Tarifs moins abordables Airalo Les meilleurs forfaits eSIM pour le long terme Voir l'offre En deuxième place de notre top 5 se trouve Airalo. Ce fournisseur eSIM propose des forfaits d'appels et des SMS pour la Tunisie. Pour en profiter, vous devez souscrire à l'un de ses plans mondiaux Discover +. L'avantage avec ces plans est que la validité peut s'étendre jusqu'à une année entière. En tout, Airalo dispose de 11 plans au choix, dont les plans mondiaux offrent bien plus que des data. Cependant, le revers de la médaille est que son assistance à la clientèle n'est pas très favorable à moins que vous maîtrisez l'anglais. De plus, le prix n'est pas toujours à la portée de tout le monde. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1, 2, 3, 5, 10 et 20Go + appels directs et SMS (plans mondiaux)

Prise en charge du réseau 5G : oui

Couverture : 200+ pays

Plans disponibles en Tunisie : 7 à 365 jours

Tarifs : à partir de 4,5 dollars

Support client : ChatRobot en anglais

eSIMX : le meilleur fournisseur eSIM au prix abordable en Tunisie On aime Tarif abordable

Assistance client réactive On aime moins Pas de forfaits d'appels et de SMS

Qualité du réseau moins satisfaisante eSIMX Les meilleurs forfaits eSIM au prix abordable Voir l'offre Si vous êtes à la recherche d'un fournisseur eSIM à petits prix, on vous propose eSIMX. Celui-ci ne dispose pas de plan valable une journée, certes. Mais, son tarif minimal de 7,5 dollars permet d'obtenir 3 Go de data pendant 7 jours. Ce qui nous amène à conclure qu'eSIMX présente le meilleur prix en Tunisie. On déplore en même temps la qualité du réseau qui n'est pas la même dans tout le pays. Il se peut ainsi que le réseau capte mal dans certains endroits. En plus, eSIMX ne propose que des forfaits eSIM data en Tunisie. Les appels directs ne sont donc pas disponibles. Caractéristiques techniques Service offert : forfaits de données de 3, 5, 10 et 20 Go

Couverture : 160+ pays

Appels téléphoniques : Non pour la Tunisie

Plans disponibles en Tunisie : 7, 15 et 30 jours

Tarifs : à partir de 7,5 dollars

Support client : assistance 24h/7 et <>j/<>

Ubigi : une grande variété d'appareils compatibles eSIM pour la Tunisie On aime Assistance client multilingue

Prise en charge de plusieurs appareils intelligents On aime moins Pas de forfaits d'appels et de SMS

Prix moins compétitif Ubigi Le meilleur fournisseur eSIM à compatibilité multiple Voir l'offre On continue notre top 5 avec Ubigi. La marque se différencie notamment par sa large compatibilité. En réalité, Ubigi est compatible avec des voitures connectées (Jeep, Land Rover, etc.) et d'autres appareils nomades. Sa collaboration étroite avec Apple et Microsoft permet de prendre en charge les appareils sous Windows 10 et iOS. Les forfaits sont disponibles pour un jour, un mois et une année. Certains d'entre eux sont des plans locaux, tandis que d'autres sont des plans régionaux, Africa et Best Africa ou mondiaux, World. Le prix de départ étant de 9 dollars pour 500 Mo, valable pour 1 jour. Pour ce qui est des plans mensuels, la validité est illimitée. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 500Mo à 24 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G, LTE

Partage de données : Oui

Plans disponibles en Tunisie : 1, 15, 30 jours, 12 mois et illimité

Support client : chat robot en anglais, français et japonais

Couverture : 200+

Yesim : des forfaits eSIM de données illimitées On aime Des plans des données illimitées

Une activation immédiate de la carte eSIM On aime moins Prix élevé pour le plan régional

Pas de plans pour le long terme Yesim Le meilleur fournisseur eSIM pour des données illimitées en Tunisie Voir l'offre Outre Saily, un autre fournisseur eSIM très récent présent en Tunisie fait aussi partie de notre sélection. Il s'agit d'Yesim, un opérateur suisse qui offre des forfaits de données illimitées à un prix raisonnable. Effectivement, à partir de 7,7 dollars, vous pouvez obtenir des données illimitées pour une journée. Outre les plans locaux, vous pouvez aussi acheter un plan régional utilisable dans plusieurs pays d'Afrique tels que le Cameroun et le Congo démocratique. Le forfait est disponible à 26,4 dollars par jour pour une quantité illimitée de données. Il n'est cependant pas possible d'obtenir un plan régional pour le long terme en Tunisie. De la sorte, si vous devez traverser plusieurs pays d'Afrique, vous devez renouveler l'offre pour se connecter à volonté chaque jour. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G et LTE

Tarifs : à partir de 7,7 dollars

Plans disponibles en Tunisie : 1, 7, 15 et 30 jours

Couverture : 160 + pays

Activation : immédiate

FAQ sur l'eSIM pour la Tunisie

L'eSIM est-elle pratique pour un voyage en Tunisie ?

Oui ! Il est tout à fait pratique d'opter pour une eSIM lorsque vous voyagez dans ce pays. Comme l'eSIM est directement intégré à l'appareil, il n'est plus nécessaire d'y insérer une nouvelle carte SIM une fois arrivée en Tunisie. Il suffit d'activer les données mobiles et vous pouvez commencer à utiliser Internet.

Il est également très facile de changer d'opérateur en temps voulu. Dans ce cas, vous n'avez qu'à acheter et télécharger le nouveau forfait et à changer d'opérateur à partir des paramètres de votre téléphone. L'achat d'un forfait eSIM peut s'effectuer en ligne, ce qui vous évite de faire la queue en boutique.

L'eSIM procure aussi un énorme gain de temps en Tunisie en ce sens qu'elle permet un télétravail depuis votre chambre d'hôtel.

Pourquoi dit-on que l'eSIM est flexible ?

Il est préférable d'acheter votre forfait eSIM avant votre départ pour la Tunisie. Cela facilite amplement son utilisation dès que votre avion atterrit à l'aéroport. Cependant, vous pouvez ne pas être satisfait de votre choix de forfait au cours de votre séjour ou il se peut que vos besoins aient évolués. Alors, vous pouvez changer de forfait à la volée en fonction de vos besoins.

De plus, les fournisseurs proposent divers forfaits régionaux et mondiaux. Ce qui vous offre une grande marge de manœuvre en ce qui concerne le forfait le plus pratique pour vos besoins.

Par exemple, vous avez choisi un forfait de 20 Go de données. A cause de vos besoins de connexion, appels VOIP, visioconférence, etc. il s'avère que le forfait est rapidement épuisé. Vous décidez donc d'adopter un forfait de données illimitées ou un forfait mondial comportant des appels directs et des SMS vers l'étranger.

Ai-je encore besoin d'une carte SIM classique si j'utilise une eSIM en Tunisie ?

Pas forcément, cela dépend de vos besoins. En général, un forfait eSIM ne permet pas de passer des appels directs à partir de votre téléphone. Il faut utiliser les applications VOIP tels que Skype et iMessage pour pouvoir communiquer avec vos proches. Ce qui ne vous permet pas d'effectuer des appels directs, même locaux.

De la sorte, si vous avez besoin de passer des appels locaux à des interlocuteurs qui ne sont pas des mordus de la technologie, vous devez effectuer des appels directs. Et comme les frais d'itinérances internationales sont élevés, il va falloir acheter une SIM tunisienne. L'utilisation d'un smartphone combiné est alors requise sinon vous devez utiliser deux téléphones pour utiliser les deux types de SIM séparément.

Puis-je garder mon numéro pendant mon voyage en Tunisie ?

Oui, si vous avez un emplacement dédié sur votre smartphone. En fait, les modèles de smartphone sortis en 2019 et ultérieurement sont combinés. Ceux-ci sont dotés d'un emplacement pour une SIM ordinaire en plus de celui de l'eSIM. Ce qui permet aux utilisateurs de se familiariser progressivement avec la nouvelle technologie. Donc, vous pouvez garder votre numéro local tout au long de votre voyage sans devoir l'utiliser pour les appels.

Néanmoins, certains smartphones sont conçus exclusivement pour l'eSIM. Ainsi, si vous voulez garder votre numéro, vous devez utiliser un autre appareil prenant en charge la carte SIM classique.

