Vidéo : ce robot marche 130 000 pas sur glace à -11 degrés, un record

Un robot humanoïde chinois vient de signer une performance que peu de machines osent tenter, en marchant sur la glace du nord-ouest de la Chine. Dans un froid glacial, il a avancé, encore et encore, jusqu’à battre un record symbolique.

L’image intrigue dès les premières secondes. Un robot bipède, emmitouflé dans une doudoune orange, avance sur un champ de glace. Le décor semble hostile. Le froid mordant. Pourtant, la machine continue pas après pas, jusqu’à atteindre un seuil inédit pour un humanoïde autonome. Et là, on ne parle pas d’un simple test en laboratoire. Voyez par vous-même dans la vidéo ci-dessous.

Le robot mis à l’épreuve sur la glace en condition extrêmes

Le robot G1 du fabricant chinois Unitree Robotics a parcouru plus de 130 000 pas sur un terrain glacé. La scène se déroule dans la région d’Altay, au Xinjiang. Sur place, les températures chutent très bas. Jusqu’à –47,4 °C selon CnEVPost.

Sur la glace, la sensation thermique avoisine les températures négatives constantes. Ce qui rend chaque appui instable. Malgré cela, le G1 maintient sa trajectoire.

Le robot progresse de façon autonome sur une zone de 186 mètres de long et 100 mètres de large. Il trace même un emblème des Jeux olympiques d’hiver, sans assistance humaine directe.

Plusieurs médias spécialisés décrivent cette démonstration comme le premier cas confirmé d’un humanoïde marchant durablement dans un froid aussi sévère. Et cette fois, difficile de contester.

Des conditions de survie bien établies

Unitree n’a rien laissé au hasard. Les ingénieurs ont adapté le G1 pour affronter ces conditions hivernales extrêmes. La configuration d’usine a été mise de côté. L’approche choisie reste volontairement pragmatique.

Le robot porte une doudoune isolante orange. Des protections en plastique recouvrent aussi ses jambes. Vous vous demandez peut-être pourquoi. Sachez que l’objectif est de protéger les articulations, les actionneurs et surtout les batteries. Le froid représente l’ennemi numéro un des systèmes électromécaniques.

Ce choix assumé montre une réalité souvent oubliée. Même les robots les plus avancés doivent composer avec des solutions simples face à la nature.

Le robot marchant sur glace : une navigation autonome

Pour réussir cette marche prolongée sur glace, le robot s’appuie sur le système de navigation chinois Beidou. Ce réseau satellitaire offre une précision centimétrique. Grâce à lui, le robot suit un tracé précis sur la glace.

Les algorithmes embarqués ajustent la trajectoire en temps réel. Le terrain reste irrégulier. La surface glissante. Pourtant, la marche demeure stable et continue. Selon les informations relayées par CNEVPost, cette navigation autonome constitue l’un des points clés de l’exploit.

Ce test dépasse effectivement la simple démonstration visuelle. Il valide la capacité d’un humanoïde à évoluer longtemps en extérieur, sans environnement contrôlé.

Le G1, un robot d’entrée de gamme pas so modeste

Présenté en mai 2024, le G1 se positionne comme un robot humanoïde d’entrée de gamme. Sa fiche technique impressionne.

Le robot mesure environ 127 cm et pèse 35 kg. Oui, il est petit. Sa structure embarque entre 23 et 43 moteurs d’articulation, selon la configuration choisie. Chaque articulation délivre jusqu’à 120 newtons-mètres de couple.

Côté capteurs, on retrouve un LiDAR 3D, une caméra de profondeur Intel RealSense et des microphones à réduction de bruit. L’ensemble fonctionne avec une batterie amovible de 9 000 mAh, offrant jusqu’à deux heures d’autonomie.

Le processeur à huit cœurs gère les mouvements, avec une vitesse maximale de 2 mètres par seconde.

Plus de 5 500 robots

Avec ce robot qui marche sur glace, Unitree envoie un signal fort à l’industrie. La durabilité environnementale devient un critère central pour les robots humanoïdes. Les concurrents avancent prudemment. Deep Robotics, par exemple, annonce une résistance jusqu’à –20 °C avec son modèle DR02 certifié IP66, rapporte Electronics360.

Unitree, elle, va plus loin. Cette marche sur glace repousse les limites connues d’un système robot bipède généraliste. Et le timing n’a rien d’anodin.

Le G1 vise d’ailleurs plus large. Il est commercialisé à partir de 99 000 RMB, soit environ 14 240 dollars. Oui, le prix n’est pas donné.

Quoi qu’il en soit, Unitree revendique déjà plus de 5 500 robots humanoïdes livrés en 2025. Alors, seriez-vous prêt à investir dans une telle avancée si vous en aviez les moyens ?

