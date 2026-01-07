Cette invention du CES ajoute des boutons à l’iPhone. Bonne idée ou gadget inutile ?

Et si le futur de nos smartphones modernes passait par le passé ? Au CES 2026, une startup française a décidé de remettre des boutons physiques sur les iPhone. Une idée à contre-courant, baptisée Solver AI, qui intrigue autant qu’elle divise.

Chaque année, le CES regorge de concepts étonnants. Certaines annonces marquent de vraies ruptures. Parmi elles, Solver AI a tout de suite su attirer l’attention. Son idée est d’ajouter des boutons physiques à un iPhone, à l’heure où Apple fait tout pour les faire disparaître. Absurde ? Pas si sûr. Derrière cet accessoire magnétique se cache une vraie réflexion sur notre rapport au tout tactile. Et sur une frustration que beaucoup n’osent plus avouer.

Des boutons sur un iPhone, mais pourquoi ?

Solver AI se présente comme un petit rectangle discret, aimanté, qui vient se fixer au dos du smartphone. Une fois en place, il ajoute deux boutons physiques entièrement programmables. Ces boutons sont ceux qu’on presse sans regarder l’écran. Ceux qu’on sent sous le doigt.

Chaque bouton derrière l’iPhone peut se configurer via une application dédiée ou directement à l’aide des Raccourcis d’iOS. Dont, lancer Spotify, ouvrir Notes, démarrer une playlist YouTube, mais aussi déclencher une suite d’actions plus complexes. Un appui consiste à plusieurs commandes. Le tout sans sortir le téléphone de sa poche.

Le plus surprenant reste son fonctionnement. Car Solver ne possède ni batterie, ni connexion Bluetooth. Il fonctionne grâce au NFC. C’est une simplicité presque déroutante, surtout dans un monde saturé d’objets connectés à recharger tous les soirs.

Bien sûr; l’approche peut sembler rétro. Pourtant, elle cible un problème très actuel. Devoir déverrouiller son iPhone pour la moindre action rapide. Que ce soit pour consulter une note ou lancer une musique, avec Solver, l’accès direct redevient possible. Et ça change tout, du moins sur le papier.

Alors, est-ce une bonne idée ?

Oui, l’idée de boutons physiques derrière un iPhone intrigue. Mais sera-t-elle suffisante pour justifier une telle dépense ? Car annoncé à 140 dollars, Solver AI pique un peu. Beaucoup, même. Pour deux boutons et du NFC, la facture paraît salée. Difficile de ne pas tiquer, surtout quand la technologie embarquée reste relativement basique.

La startup française, passée par Kickstarter, n’a levé que 48 000 dollars. Ce chiffre modeste laisse planer un doute sur la viabilité commerciale du produit. Trouvera-t-elle son public ? Je pense que rien n’est moins sûr. Mais l’accessoire ne vise clairement pas tout le monde.

Solver s’adresse aux nostalgiques des téléphones à boutons. Aux power users. À ceux qui veulent gagner quelques secondes, plusieurs fois par jour. Dans un univers où le minimalisme est devenu la norme, Solver prend le contre-pied total. Il ajoute et complexifie.

Alors, des boutons derrière votre iPhone vous tentent ? Seriez-vous prêt à payer jusqu’à 140 dollars pour profiter de cette nouveauté ? Est-ce un vrai gain au quotidien ou simplement un accessoire de plus destiné à finir au fond d’un tiroir ? Donnez votre avis en commentaire !

