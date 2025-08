Comment Google a transformé la menace IA en arme surpuissante

Plutôt que de craindre l’IA pour son moteur de recherche, Google la transforme en une force redoutable.

Depuis plus de vingt ans, Google incarne la référence en matière de recherche en ligne. L’expression « Google it » s’est imposée dans le langage courant. Aujourd’hui, l’essor de l’IA générative, portée par ChatGPT et consorts, remet en question cette suprématie. Pourtant, Sundar Pichai l’assure : Google ne se sent aucunement menacé.

Une menace devenue opportunité

Contrairement à la recherche traditionnelle, où Google propose une liste de liens à explorer, les IA offrent des réponses synthétiques. Ces réponses immédiates n’exigent souvent aucun clic supplémentaire.

Cette approche conversationnelle répond à une demande croissante d’interactions fluides et contextuelles, surtout chez les jeunes générations. Le modèle économique de Google, basé sur la publicité liée au moteur de recherche, se trouve ainsi menacé. La baisse du trafic vers les sites partenaires pourrait affecter ses revenus.

Contre toute attente, l’IA ne fragilise pas Google, mais le dynamise. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre 2025, Sundar Pichai a révélé que l’IA stimule une hausse du volume de recherches.

En effet, les fonctionnalités d’IA génèrent 10 % de requêtes supplémentaires à l’échelle mondiale sur les recherches concernées. Portés par cette dynamique, les revenus de Google ont atteint 54,19 milliards de dollars au deuxième trimestre 2025, soit une hausse de 12 % sur un an.

L’IA, un moteur de croissance pour Google

Pour séduire cette nouvelle génération d’internautes, Google déploie deux outils clés. Le premier, AI Overviews, offre des résumés générés par l’IA, placés en haut des résultats de recherche.

Propulsée par Gemini 2.5, cette fonctionnalité touche plus de 2 milliards d’utilisateurs mensuels dans 200 pays et 40 langues.

Le second, le Mode IA, répond directement aux capacités avancées de ChatGPT et Perplexity. Il propose une recherche conversationnelle adaptée aux questions nuancées ou complexes.

Cette stratégie séduit particulièrement les jeunes, adeptes de la recherche multimodale via Google Lens ou Circle to Search. Sundar Pichai souligne une adoption très forte de ce type de recherche chez les 18-24 ans.

Loin de fragiliser ses revenus, l’IA devient un levier financier pour Google. Les annonceurs, pilier du modèle économique, profitent d’outils comme AI Max, générant en moyenne 14 % de conversions supplémentaires.

Ces campagnes publicitaires optimisées par l’IA permettent un ciblage plus précis des internautes, renforçant l’efficacité des investissements marketing.

