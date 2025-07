Plug-ins Cycloid : la clé d’un Dev Portal sur mesure

Cycloid révolutionne les plateformes de développement internes avec ses Plug-ins. Ils assurent une personnalisation complète pour un portail et une plateforme unifiés.

Cycloid dévoile une innovation qui marque un tournant dans l’univers des Internal Developer Platforms. Avec ses nouveaux Plug-ins, la solution propose une intégration inédite entre portail et plateforme pour plus de flexibilité et de centralisation. Cette avancée répond aux attentes des entreprises en quête d’agilité et de contrôle total sur leurs environnements IT. Elle promet une expérience développeur optimisée, fluide et hautement personnalisable.

Une unification inédite pour plus d’efficacité

Jusqu’ici, les entreprises jonglaient entre plateformes et portails, souvent perçus comme deux entités distinctes. Cycloid brise cette barrière. Elle intègre ces deux dimensions dans un seul environnement. « Beaucoup confondent encore portail et plateforme », rappelle Benjamin Brial, fondateur de Cycloid. « Nous sommes les seuls à offrir les deux en une seule solution intégrée. » Cette convergence vise à renforcer la cohérence des processus. Elle réduit les frictions entre équipes et accélère la mise en production des projets.

Les Plug-ins : personnalisation et ouverture totale

Le véritable levier de cette transformation réside dans les Plug-ins. Avec eux, Cycloid propose un portail extensible et hautement configurable. Les organisations ne sont plus contraintes de choisir entre rigidité des solutions propriétaires et lourdeur des développements maison. Elles peuvent désormais intégrer des outils tiers comme Backstage, Sentry ou SonarQube, mais aussi créer leurs propres modules dans le langage de leur choix. La logique API-first et les standards ouverts garantissent une compatibilité large, tandis que le RBAC assure un contrôle fin des accès. En toile de fond, la promesse est claire : une expérience centralisée, fluide et sécurisée.

Une innovation issue du terrain et pensée pour l’échelle

Cycloid n’a pas improvisé cette évolution. La conception des Plug-ins découle d’échanges avec six des dix plus grands intégrateurs mondiaux, dont Accenture, NTT Data et Capgemini. Trois catégories de Plug-ins émergent : officiels, communautaires et sur-mesure. Cette flexibilité répond à une tendance forte : les organisations cherchent à industrialiser leurs pratiques, mais souhaitent conserver la maîtrise de la personnalisation. Avec cette nouvelle brique dans son offre, Cycloid consolide sa position unique. L’entreprise réunit désormais orchestration, FinOps/GreenOps, ainsi qu’un écosystème de plug-ins au service d’une ingénierie des plateformes moderne, scalable et durable.

