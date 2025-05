Death Stranding : bientôt un anime tiré du jeu culte de Kojima !

Lors d’un entretien avec Vogue Japan, Kojima promet que l’anime Death Stranding restituera l’intensité visuelle et émotionnelle qui a propulsé le jeu au rang de phénomène mondial.

Hideo Kojima, génie visionnaire derrière Metal Gear et Death Stranding, veut tisser des récits cinématographiques dans ses jeux. Kojima a récemment révélé qu’un anime Death Stranding est en cours de production, s’ajoutant à l’adaptation cinématographique en live-action avec A24.

L’anime Death Stranding, un pont narratif

Dans Death Stranding, le joueur incarne Sam Porter Bridges, interprété par Norman Reedus. Ce dernier s’agit d’un livreur errant dans un monde post-apocalyptique ravagé par un événement surnaturel : le Death Stranding.

Ce cataclysme a brouillé les frontières entre la vie et la mort. Le phénomène fait apparaître des créatures spectrales, les Échoués, ainsi que des pluies mortelles, le Timefall, qui accélèrent le vieillissement.

Sam doit reconnecter des cités isolées à un réseau global, le Chiral Network, tout en transportant des ressources vitales à travers des paysages désolés.

L’histoire explore des thèmes profonds comme la solitude, la connexion humaine et la résilience face à l’adversité. Chaque mission raconte des fragments d’un récit poignant, porté par des personnages incarnés par des acteurs de renom comme Mads Mikkelsen et Léa Seydoux.

L’anime Death Stranding, encore mystérieux quant à son intrigue, prolongera probablement l’expérience narrative du jeu. Il pourrait ainsi explorer les origines du cataclysme ou creuser davantage les liens complexes entre les personnages.

Un anime aux ambitions cinématographiques

Les live-actions et animes adaptés de jeux sont traditionnellement fidèles à leur intrigue, comme The Last of Us. ou encore, le cas de The Super Mario Bros. Movie qui mise sur le fan-service. Contrairement à ces adaptations, Kojima vise une œuvre qui rivalise avec le prestige des festivals comme Cannes ou Venise.

L’anime pourrait explorer des techniques visuelles inspirées du scanning 3D utilisé dans Death Stranding. Et un récit se concentrant davantage sur la capture des performances d’acteurs avec une fidélité saisissante.

Bien que le réalisateur et la date de sortie restent inconnus, l’implication de Kojima Productions assure une attention méticuleuse aux détails.

Parallèlement, Death Stranding 2 : On the Beach, prévu pour le 22 juin 2025 sur PS5, enrichira l’univers avec de nouvelles aventures pour Sam. L’anime, en complément, pourrait offrir une perspective inédite, en se concentrant peut-être sur des personnages secondaires ou des événements antérieurs au jeu.

L’ambition de Kojima ne s’arrête pas là. Il envisage un futur où jeux vidéo et films fusionnent en une forme hybride, brisant ainsi les conventions narratives.

Et peut-être, qui sait, Death Stranding l’anime fera-t-il un jour son entrée au panthéon des œuvres visionnaires, à l’instar de Blade Runner. En attendant, les fans trépignent à l’idée de découvrir comment l’univers de Death Stranding s’épanouira dans ce nouveau format.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.