Freepik, la meilleure banque d’images au monde ?

Personne ne nie que la recherche de ressources visuelles de haute qualité devient essentielle à l'ère du tout numérique. Pour les graphistes, les web designers et d'autres créatifs, il faut bien sûr une source fiable pour trouver des images libres de droits ou payantes, mais qui collent parfaitement avec chaque idée véhiculée. Freepik.com répond justement aux besoins de nombreux profils, aux professionnels de la communication comme aux particuliers.

Alors, c'est quoi Freepik exactement ?

Freepik est une banque d'images fondée en 2010. Lancée par Alejandro et Pablo Blanes, ainsi que Joaquín Cuenca Abela, la plateforme a connu une croissance rapide grâce à son modèle freemium et l'intégration de contributions réalisées par une communauté active de designers.

Le site se présente désormais comme l'une des solutions privilégiées sur le marché, aux côtés de Pexels, Pixabay et Unplash. Avec un répertoire immense de vecteurs, photos, fichiers PSD et illustrations, il permet aux utilisateurs de trouver ce dont ils ont besoin pour leurs différents projets.

Freepik offre l'accès à des millions de ressources graphiques. Elle s'adresse aussi bien aux amateurs qu'aux professionnels, du moment qu'ils cherchent à enrichir leur contenu visuel. La particularité de cette banque d'images réside dans la diversité et la qualité de ses fichiers téléchargeables gratuitement ou via un abonnement premium.

Fonctionnement de cette banque d'images

Le principe de fonctionnement de Freepik repose sur un modèle freemium. Les utilisateurs peuvent télécharger une sélection importante de ressources gratuites chaque jour. Pour accéder au reste du catalogue sans publicité, il faut souscrire un abonnement premium.

L'inscription sur Freepik reste facultative. Elle conduit vers une navigation efficace et personnalisée en fonction des besoins spécifiques de chaque utilisateur. De plus, le site offre des options avancées de tri et de recherche pour faciliter l'accès aux produits recherchés.

Pour optimiser l'expérience utilisateur, Freepik met à disposition des filtres de recherche avancés qui simplifient grandement l'exploration des ressources. Ces filtres incluent des critères comme la couleur dominante, le style de l'image, et même l'orientation. Les utilisateurs peuvent également trier les résultats par pertinence, popularité ou date de mise en ligne. Grâce à ces outils performants, trouver la bonne image ou illustration devient un jeu d'enfant.

L'API de Freepik est une autre fonctionnalité remarquable. Cette interface applicative permet d'intégrer les ressources de Freepik dans d'autres applications et sites web. Les développeurs peuvent automatiser la récupération des fichiers et personnaliser l'accès aux différentes catégories de contenu. L'API facilite, entre autres, l'incorporation de vecteurs, photos et autres éléments graphiques directement dans les logiciels de design. Il en est de même pour les plateformes de gestion de contenu en ligne.

Freepik propose différents filtres, dont celui qui exclut les photos générées par intelligence artificielle

L'étendue du répertoire d'illustrations, de vecteurs et d'icônes

Freepik excelle particulièrement dans la fourniture d'illustrations et d'icônes qui couvrent un vaste éventail de styles et de catégories. Que ce soit pour des projets commerciaux ou personnels, les utilisateurs peuvent parcourir des milliers d'options. Les images se classent par des thèmes variés, tels que les affaires, la technologie, les vacances, et bien plus encore. Ces icônes et illustrations sont disponibles dans différents formats. Ce qui garantit leur compatibilité avec plusieurs outils graphiques.

Les fichiers vectoriels et PSD font d'ailleurs partie des ressources les plus populaires sur Freepik. Les vecteurs sont des images basées sur des formules mathématiques. Elles offrent une qualité irréprochable, quel que soit le niveau de zoom. De leur côté, les fichiers PSD (Photoshop Document) permettent un haut degré de personnalisation avec des calques modifiables. Par exemple, un utilisateur peut facilement adapter un poster vectoriel pour une campagne publicitaire locale, tandis qu'un fichier PSD pourra être utilisé pour peaufiner une maquette de site web avec des éléments individualisables.

Les innovations et les services supplémentaires

En plus de ses ressources classiques, Freepik innove en proposant des générateurs et d'autres services avancés destinés à faciliter la vie des designers.

Un bon mockup peut faire toute la différence lors de la présentation de produits ou de designs. Le générateur de mockups disponible sur Freepik permet de créer facilement des visualisations réalistes. Vous pouvez y intégrer vos designs et voir immédiatement comment ils apparaîtront dans la réalité, rendant vos propositions de clients encore plus convaincantes.

Freepik élargit sa gamme avec une collection croissante de vidéos libres de droits. Que ce soit pour des introductions dynamiques, des tutoriels ou des bandes-annonces, les séquences disponibles sont conçues pour s'intégrer parfaitement dans vos projets multimédias, apportant dynamisme et engagement.

La plateforme héberge également une communauté active où les utilisateurs partagent leurs créations et s'inspirent mutuellement. Cette interaction contribue à développer une culture collaborative profitable à tous. Lisez également notre article : Text-to-Video : Où en est l'IA en 2024 ? Découvrez-le en images !

Les prix commencent à moins de 10 euros/mois sur Freepik

Le plan gratuit offre un accès limité aux photos, illustrations, vecteurs et icônes disponibles sur la plateforme. Les utilisateurs peuvent télécharger jusqu'à dix éléments par jour, ce qui est idéal pour ceux qui ont besoin d'images de haute qualité, mais n'ont pas un besoin quotidien continu. Cependant, l'usage commercial de ces ressources n'est autorisé que sous certaines conditions spécifiques. Il faut notamment attribuer correctement les œuvres aux auteurs originaux. De plus, certaines fonctionnalités avancées restent exclusivement accessibles aux abonnés.

Le plan Premium offre une expérience beaucoup plus enrichie avec un accès illimité à toutes les ressources disponibles sur Freepik. Ce plan est parfait pour les professionnels ayant besoin de téléchargements fréquents et d'une large variété de photos, illustrations, vecteurs, icônes, modèles et vidéos sans restrictions majeures.

En outre, l'usage commercial des ressources disponibles dans cette catégorie est entièrement libre, offrant ainsi une flexibilité maximale aux entreprises et freelances. Le coût du plan Premium est fixé à 9,99 € par mois, mais les utilisateurs peuvent également opter pour un abonnement annuel, plus économique à 89,99 €. Ils auront alors droit à une réduction substantielle.

Pour ceux qui souhaitent profiter des avantages offerts par Freepik tout en économisant de l'argent, diverses stratégies existent. Opter pour un abonnement annuel plutôt que mensuel permet de bénéficier d'une remise significative. Le paiement annuel de 89,99 € au lieu de 9,99 € par mois donne donc la possibilité de réaliser une économie notable sur une année complète. Cette méthode est particulièrement avantageuse pour les utilisateurs réguliers qui comptent exploiter les ressources de Freepik pendant une période prolongée.

Freepik propose régulièrement des codes promo spéciaux et des réductions temporaires. Il est donc recommandé de surveiller attentivement leur site web ou de s'inscrire à leur newsletter pour être informé en priorité des remises disponibles. Ces promotions peuvent varier en fonction des saisons, des fêtes ou des événements spéciaux. Par exemple, il n'est pas rare de voir des offres exclusives lors des célébrations comme Noël, Halloween ou encore le Black Friday.

Pack combiné ou gagner une remise grâce à un profil privilégié

Freepik collabore parfois avec d'autres plateformes et services en ligne pour offrir des packages combinés ou des remises supplémentaires. Par exemple, les utilisateurs d'Adobe ou d'autres outils de création peuvent souvent trouver des offres packagées leur permettant de bénéficier d'une réduction sur leur abonnement Freepik. Il vaut la peine de vérifier régulièrement les collaborations disponibles qui pourraient ouvrir la porte à des économies intéressantes.

Plusieurs plateformes en ligne offrent des réductions dédiées aux étudiants et enseignants, et Freepik ne fait pas exception. Si vous êtes éligible à ce type de remise, en tant qu'étudiant dans le domaine de la création graphique ou d'enseignant dans les arts visuels, n'oubliez pas de vérifier si Freepik propose des tarifs privilégiés pour votre statut. Une simple preuve de statut étudiant/enseignant demandée pourrait vous permettre de bénéficier de réductions significatives.

Exemples d'images sur Freepik

Freepik encourage activement les designers et artistes à soumettre leurs créations sur la plateforme. Pour cela, il suffit de créer un compte «Contributor», puis de suivre un processus de validation. Une fois approuvées, les ressources deviennent accessibles à des millions d'utilisateurs mondiaux, permettant ainsi aux auteurs de bénéficier d'une grande visibilité et des compensations financières via les revenus générés par les téléchargements premium. Un soin particulier doit être apporté à la qualité des fichiers et au respect des exigences techniques définies par Freepik.

Freepik encourage également les créateurs à contribuer à leur base de données. En téléchargeant et en partageant vos propres créations sur la plateforme, vous pouvez gagner en visibilité, mais aussi obtenir un abonnement Premium. Ainsi, les contributeurs actifs peuvent tirer parti de leurs talents pour alléger ensuite le coût de l'accès aux ressources de Freepik.

À propos du support client de la plateforme

Le support client de Freepik est réputé pour sa réactivité et son efficacité. Accessible via email ou formulaire de contact, l'équipe est prête à aider les utilisateurs avec des questions techniques, des problèmes liés aux abonnements, ou toute autre demande concernant l'utilisation de la plateforme. Il existe également une FAQ détaillée et un centre d'aide en ligne où les utilisateurs peuvent trouver des réponses aux questions fréquemment posées. Ce qui assure ainsi une assistance autonome en cas de besoin.

En matière de sécurité et de confidentialité, Freepik adhère aux réglementations en vigueur pour protéger les données de ses utilisateurs. Les informations personnelles collectées lors de l'inscription ou des transactions sont traitées avec le plus grand soin et conformément aux normes de protection des données européennes (RGPD). Des mesures techniques et organisationnelles sont mises en place pour sécuriser les serveurs et chiffrer les communications entre les utilisateurs et la plateforme.

Un mot sur les différentes alternatives à Freepik.com

Bien que Freepik offre une gamme étendue de ressources, il y a d'autres plateformes similaires qui méritent également l'attention. Parmi ces alternatives, on trouve Shutterstock, qui est surtout apprécié pour la qualité et la diversité de ses contenus, bien que payant. Adobe Stock s'intègre aussi parfaitement à la suite Creative Cloud. Cette dernière offre une commodité sans égal pour les utilisateurs des logiciels Adobe. Enfin, Pexels fournit un grand nombre de photos gratuites avec une politique de réutilisation libérale, idéale pour ceux ayant un budget limité.

