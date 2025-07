OpenAI achète 100 millions de puces IA : le futur de ChatGPT bouleversé ?

On ne sait pas ce que Sam Altman, CEO d’OpenAI, met dans son café, mais visiblement, ça décuple les ambitions. Il a balancé sur X qu’il veut équiper son entreprise de 100 millions de puces IA.

Depuis un peu plus de deux ans, l’IA est devenue le théâtre d’ambitions hors normes. Le grand objectif est de créer l’AGI, un modèle capable de penser comme un humain… voire mieux.

Cependant, un tel sommet exige des moyens colossaux. À savoir, des infrastructures, des mégawatts, et surtout des millions de GPU. Et dans cette course effrénée, Sam Altman continue de tracer sa voie.

we will cross well over 1 million GPUs brought online by the end of this year!



very proud of the team but now they better get to work figuring out how to 100x that lol