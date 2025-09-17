Pack PS5 Slim + NBA 2K26 + 2ᵉ manette : le tout à 569,99 € chez Cdiscount

La PS5 Slim 1 To s’affiche en pack ultra-complet chez Cdiscount : console + NBA 2K26 + 2ᵉ manette pour seulement 569,99 €. Un deal qui permet de réaliser plus de 120 € d’économies et profiter en même temps d’un setup gaming prêt à l’emploi.

Envie de passer à la nouvelle génération ou d’upgrader votre setup gaming ? Cdiscount propose un pack complet qui réunit la PS5 Slim (1 To), le jeu NBA 2K26 et une deuxième manette DualSense Sterling Silver pour seulement 569,99 €. Un prix canon quand on sait que ces éléments séparés dépassent facilement les 650 € au total.

Une console nouvelle génération à prix contenu

La PS5 Slim offre toute la puissance de la PlayStation 5 dans un format plus compact. Avec son SSD de 1 To, elle permet de stocker plusieurs gros jeux sans compromis.

L’expérience est fluide, rapide et immersive, que ce soit pour lancer un blockbuster AAA, enchaîner des parties en ligne ou profiter des exclus Sony comme Spider-Man 2 ou The Last of Us Part I.

Côté confort, la manette DualSense change la donne : retour haptique ultra-précis, gâchettes adaptatives et design ergonomique.

Ici, vous repartez avec deux manettes, de quoi lancer directement vos matchs NBA 2K26 entre amis dans le salon.

Des usages pour tous les profils de joueurs

Vous êtes un joueur solo en quête d’expériences immersives avec des graphismes 4K et une fluidité jusqu’à 120 Hz, cette console est faite pour vous.

Il est également idéal pour un compétiteur acharné qui profite de temps de chargement quasi instantanés.

Pensée pour le partage, elle inclut une deuxième manette pour vous lancer sans attendre dans des sessions multijoueur locales.

Au-delà du jeu, la PS5 se révèle être un centre de divertissement complet, vous permettant de regarder vos films et séries sur Netflix, Disney+ ou Prime Video en qualité 4K HDR.

Pour couronner le tout, l’inclusion de NBA 2K26 vous ouvre les portes de la simulation de basket la plus réaliste du marché. Et ce, avec ses graphismes ultra-détaillés, ses modes carrières prenants et ses matchs en ligne intenses.

Une réduction intéressante : le pack tombe à 569,99 €

Pris séparément, la PS5 Slim 1 To vaut environ 549 €, une manette DualSense 70 € et NBA 2K26 environ 70 €. Soit près de 690 € au total.

Cette offre vous permet d’obtenir le pack complet à 569,99 €, pour une économie de plus de 120 €.

À ce tarif, c’est un excellent deal, surtout comparé aux packs concurrents qui dépassent facilement les 600 € avec une seule manette.

La fiabilité Sony et la sécurité Cdiscount

Sony n’a plus rien à prouver : la PlayStation est la console la plus populaire au monde, gage de qualité et d’un catalogue de jeux immense.

En commandant sur Cdiscount, vous choisissez un acteur français de confiance qui garantit une livraison rapide et l’application de la garantie constructeur.

Cela vous permet ainsi de réaliser un achat sûr, sans mauvaise surprise.

