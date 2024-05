Portefeuille Bitcoin : Top 5 des meilleurs portefeuilles crypto

Un portefeuille Bitcoin sécurise, à la fois, les actifs et les transactions numériques. Découvrez notre top 5 des meilleurs wallets.

Outre le stockage des actifs, la protection des transactions numériques s'effectue également par le biais d'un portefeuille crypto. Que ce soit la clé publique ou la clé privée, tout doit être protégé afin de les tenir hors de portée des cyberattaquants. Le choix entre un portefeuille chaud et un portefeuille froid dépend tout d'abord de votre manière de l'utiliser. Mais il faut aussi prendre en compte la dimension sécurité. En plus, il faut savoir quelle crypto vous allez utiliser avec ce wallet. Si vous utilisez la crypto la plus répandue du marché numérique, notre top 5 vous aidera à choisir le meilleur Bitcoin wallet pour vos transactions.

Zengo : le portefeuille bitcoin chaud parfait On aime De nombreux moyens d'acheter des cryptos ( Apple Pay, carte de débit/crédit, etc.)

Un système de sécurité sans clé On aime moins L'absence de clé privée est source de disparité d'idées chez les traders

Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans certaines zones géographiques Zengo Le portefeuille Bitcoin chaud parfait Voir l'offre On a choisi ce portefeuille en tête de liste en raison de sa technologie de sécurité appelée calcul multipartite ou MPC. Un portefeuille Bitcoin utilisant un tel système facilite grandement les transactions des utilisateurs. En même temps, les actifs en stocks demeurent sécurisés. Le plus gros problème avec les portefeuilles chauds est surtout le fait qu'ils sont hautement exposés à des risques de hameçonnage. Si vous devez opter pour un tel type de wallet, vous devez miser sur la sécurité. C'est justement le cas avec Zengo. Depuis sa création, aucun utilisateur ne s'est plaint d'un hameçonnage ou d'une autre forme de piratage. Un autre avantage avec ce Bitcoin wallet est qu'on peut le convertir en un portefeuille froid sur un ordinateur de bureau. Par rapport à ses concurrents, le nombre d'actifs pris en charge par Zengo reste moindre. Toutefois, c'est un choix aiguisé si vous utilisez Bitcoin. Par contre, certaines cryptomonnaies telles que XRP, Polkadot et Solana ne sont pas prises en charge. Caractéristiques techniques Nombre d'actifs pris en charge : plus de 1000

Conversion en portefeuille froid : sur ordinateur de bureau

Prise en charge de DeFi : Oui

SafePal : un portefeuille Bitcoin hybride pour un meilleur accès au trading On aime Plus de 30000 cryptomonnaies prises en charge

Intégration d'API Binance pour le trading et le staking On aime moins Portefeuille froid limité en intégration matérielle

En anglais seulement SafePal Le meilleur portefeuille Bitcoin hybride Voir l'offre Un portefeuille hybride peut aussi faire ses preuves en matière de transaction numérique. Si vous êtes parmi ceux qui souhaitent adopter cette stratégie, on vous propose SafePal. Il intègre à la fois des solutions matérielles et logicielles. Néanmoins, tout utilisateur est libre de ne l'utiliser qu'en tant que portefeuille Bitcoin chaud ou froid. Ce wallet est disponible sous forme d'extension de navigateur ou sous forme d'application. Si vous préférez plutôt les portefeuilles froids, vous pouvez le transformer pour revêtir une forme matérielle. Mais il est aussi possible d'adopter les deux formes en même temps. C'est même plus avantageux, car permettant de gagner en flexibilité et en fonctionnalité. Ce portefeuille crypto prend en charge plus de 30000 actifs sur plus de 100 blockchains et est disponible en plusieurs langues, plus d'une quinzaine en réalité. Mais ce n'est pas tout, il peut aussi fournir des wallets compatibles Web3. Cette option accède à un test de projets DeFi et facilite les échanges de NFTs. Caractéristiques techniques Nombre d'actifs pris en charge : plus de 100 millions dont 45000 crypto

Conversion en portefeuille froid : via WalletConnect

Prise en charge de DeFi : Oui

Trezor : portefeuille crypto avec des matériels haut de gamme On aime Interface intuitive et facile à explorer

Version pour mobile et pour ordinateur de bureau On aime moins Coûts de transaction plus chers

Ne prend pas en charge les appareils iOS Trezor Le meilleur portefeuille Bitcoin froid Voir l'offre Ce portefeuille Bitcoin est le premier portefeuille crypto matériel haut de gamme. Il est aussi caractérisé par son haut niveau de sécurité. De ce fait, que vous choisissiez son modèle d'entrée de gamme ou l'autre modèle, vous ne courez aucun risque de brèche sur la sécurité de vos actifs numériques. Le Trezor Suite Lite est disponible avec un écran tactile. Celui-ci est plus cher, accessible à environ 180$, tandis que le Trezor Model One, son modèle d'entrée de gamme s'obtient à environ 60$. Par ailleurs, en plus de l'achat de cryptos via des produits logiciels, Trezor offre aussi la possibilité d'effectuer un jalonnement. On reproche toutefois ses frais élevés. Sans compter que le wallet ne prend pas en charge les transactions multisignatures. Par contre, il peut s'intégrer avec d'autres sociétés telles qu'Exodus. Caractéristiques techniques Nombre d'actifs pris en charge : plus de 9000

Conversion en stockage en ligne : oui

Prise en charge de DeFi : Oui

Coinbase Wallet : le Bitcoin wallet idéal pour les débutants On aime Prise en charge de l'authentification multifacteur et multisignature

Plateforme de trading proposant la récupération d'actifs volés ou perdus On aime moins Uniquement en version mobile (pour smartphone et tablette) sauf pour l'extension Chrome

Limité en fonctionnalités Coinbase Wallet Le meilleur portefeuille crypto pour les débutants Voir l'offre Si vous êtes un trader débutant, on vous conseille d'utiliser Coinbase wallet pour vos transactions. Ce portefeuille numérique offre un niveau de sécurité accru, idéal pour mieux contourner les voleurs potentiels. De plus, son interface intuitive facilite son utilisation. Pour couronner le tout, l'application Coinbase est capable de se connecter à plusieurs comptes bancaires. En outre, ce portefeuille propose un stockage des cryptomonnaiues les plus populaires comme le Bitcoin, le Dogecoin, le Litecoin ou encore les jetons ERC-20. Il est également possible de s'en servir pour stocker des jetons sur des blockchains compatibles EVM. Sinon, Coinbase wallet fournit une grande flexibilité d'utilisation. En effet, tout trader peut l'utiliser même s'il ne dispose pas de compte sur sa plateforme d'échange Coinbase. Le portefeuille souffre toutefois d'un certain manque en fonctionnalités. Sa version reste aussi figée à l'extension Chrome sauf pour la version mobile. Cela dit, étant un wallet non dépositaire, il minimise les risques de piratage. La clé privée est stockée dans votre appareil, pas sur des serveurs. Caractéristiques techniques Nombre d'actifs pris en charge : plus de 100000

Conversion en stockage à froid : oui

Prise en charge de DeFi : Oui

Electrum : le portefeuille exclusif pour Bitcoin On aime Facilité d'utilisation

Portefeuille chaud plus sécurisé On aime moins Impossible de stocker d'autres actifs

Pas d'assistance technique Electrum Le portefeuille exclusivement destiné au Bitcoin Voir l'offre Si vous n'utilisez que le Bitcoin, vous n'aurez pas de souci à adopter Electrum. Effectivement, c'est un portefeuille crypto qui ne prend en charge que le Bitcoin. Etant donné qu'il s'agit de la crypto la plus vulgarisée, vous n'aurez pas de grandes difficultés à l'utiliser. Avec ce wallet open source, vos actifs seront stockés en toute sécurité, notamment à l'aide d'une authentification à deux facteurs. A cela s'ajoute la prise en charge de transactions multisignatures. Pour l'heure, on ne peut l'utiliser que sous forme d'application de bureau et d'application mobile pour Android. Ce qui bloque son utilisation chez les clients d'Apple. Malgré cela, son niveau de sécurité élevé qu'il propose et l'exclusivité qu'il offre au Bitcoin, permettent de classer ce portefeuille crypto parmi les meilleurs. Caractéristiques techniques Nombre d'actifs pris en charge : un (Bitcoin)

Conversion en stockage à froid : oui

Prise en charge de DeFi : non

FAQ sur les portefeuilles crypto

Un portefeuille Bitcoin c'est quoi ?

Tout d'abord, un portefeuille crypto est un destiné à la sécurisation des actifs et à celle des transactions numériques. La cryptographie utilise bon nombre de technologies pour assurer la sécurité des avoirs électroniques tels que les cryptomonnaies et le NFTs. De cette définition, on peut déduire qu'un portefeuille Bitcoin permet de sécuriser à la fois le stockage et les transactions effectuées avec du Bitcoin.

Sur un réseau blockchain, un trader est représenté par son wallet. Pour accéder à toute transaction ou consulter l'historique de son compte, celui-ci doit entrer des codes. Le niveau de sécurité d'un portefeuille diffère selon qu'il s'agisse d'un portefeuille chaud ou froid. Chaque utilisateur est libre de choisir entre un portefeuille chaud ou un portefeuille froid. Chacun présente aussi bien des avantages que des inconvénients.

Dans quelle mesure on dit qu'un portefeuille Bitcoin est chaud ?

Lorsqu'un portefeuille de ce type nécessite une connexion à Internet pour fonctionner, on dit qu'il s'agit d'un portefeuille chaud. On en distingue de différentes versions : Web, mobile (Android, iOS). Certains wallets existent aussi sous forme d'extension de navigateur.

Son avantage repose surtout sur sa commodité. Les clés privées et publiques sont enregistrées sur le site ou l'application de la plateforme. Ce qui facilite son utilisation depuis n'importe où. Il suffit de disposer d'une bonne connexion Internet. Le revers de la médaille présente toutefois un niveau de risque élevé, car les clés stockées en ligne sont plus facilement accessibles aux personnes malveillantes.

Quid du portefeuille froid ?

Le terme froid renvoie au stockage hors ligne des clés de sécurité. En fait, un portefeuille Bitcoin est dit froid quand les clés, privée et publique, sont conservées dans un support matériel, une clé USB par exemple. Ainsi, le wallet ne permet d'effectuer des transactions que si le support se connecte à un ordinateur.

Dans un sens, cela limite son utilisation. Contrairement au portefeuille chaud, son utilisateur ne peut pas effectuer des transactions que si l'autre contractant dispose de la clé publique. Cette forme semble toutefois plus sécurisée car éloigne toute sorte de piratage informatique.

Fonctionnement d'un portefeuille crypto

Différentes des transactions réelles, les transactions numériques donnent uniquement lieu à un transfert de propriété, sans qu'il n'y ait transfert de pièces de monnaie. Prenons, par exemple, le cas d'un portefeuille Bitcoin, l'envoi de Bitcoin vers un autre wallet signifie un transfert de propriété vers l'adresse de dernier.

La validation d'un tel processus se fait à l'aide de deux codes appelés clés numériques. Le premier code, la clé publique est un code composé de chiffres et de lettres. C'est le fournisseur du portefeuille qui le génère de manière automatique. La clé publique doit être partagée avec les intervenants de la transaction.

Le second code, la clé privée, est aussi une chaîne de chiffres et lettres, mais dont seul le propriétaire du portefeuille le connaît. C'est la clé ultime pour valider toute transaction numérique. Pour assurer la sécurité du portefeuille crypto et éviter que les pirates volent votre Bitcoin ou toute autre cryptomonnaie, ce code doit être conservé dans un lieu sûr.

Pour les portefeuilles chauds, il faut surtout assurer la sécurité en ligne, tandis que pour les portefeuilles froids, c'est la conservation matérielle des clés qui est essentielle.

