John McAfee « ressuscite » pour promouvoir un memecoin sur le X d’Elon Musk

Le légendaire et controversé John McAfee, décédé en 2021, semble être « revenu à la vie ». Son compte X, resté principalement silencieux depuis sa mort, a soudainement recommencé à publier des messages mystérieux.

Mercredi soir, les abonnés de @officialmcafee ont découvert un message surprenant. L’ancien magnat des logiciels antivirus déclarait être de retour sous forme d’intelligence artificielle. « Je suis de retour avec AIntivirus, une version IA de moi-même« , affirmait le compte. Cela marquait son entrée dans le phénomène des memecoins, ces cryptomonnaies humoristiques en pleine expansion.

Ce message a déclenché une vague de réactions, entre scepticisme et fascination. Pour beaucoup, la résurrection numérique de McAfee paraissait trop audacieuse pour être crédible. Certains y ont vu un piratage du compte, tandis que d’autres ont cru à un stratagème savamment orchestré.

Une stratégie approuvée par sa veuve

Pour clarifier la situation, Janice McAfee, veuve de John McAfee, a rapidement pris la parole. Elle a confirmé l’authenticité de l’initiative via une vidéo publiée sur son propre compte X. Si elle a démenti l’idée que son mari ait réellement ressuscité sous forme d’IA, elle a précisé que le projet AIntivirus était un hommage à son héritage. Ce projet a été conçu pour perpétuer sa vision iconoclaste et son esprit provocateur.

Avant sa mort, John McAfee était une figure marquante de la cryptosphère, à la fois admirée et controversée. En plus de ses déboires judiciaires liés à des accusations d’évasion fiscale, de fraude et de blanchiment d’argent, McAfee avait suscité la controverse en promouvant activement diverses cryptomonnaies. Sa relation complexe avec la finance décentralisée et sa personnalité excentrique avaient fait de lui une légende dans l’écosystème crypto.

Le memecoin AIntivirus séduit rapidement

Lancé en hommage à McAfee, le memecoin AIntivirus connaît déjà un succès fulgurant. En quelques heures, sa capitalisation boursière a atteint 37 millions de dollars. De même, ce jeton s’inscrit dans la lignée des initiatives similaires, telles que le $TRUMP, le memecoin inspiré de Donald Trump.

L’apparition soudaine d’AIntivirus sur le marché reflète l’engouement actuel pour les cryptomonnaies à thématique humoristique. Ces actifs numériques, critiqués pour leur volatilité et leur caractère spéculatif, attirent néanmoins des investisseurs audacieux à la recherche de gains rapides.

Même après sa mort, John McAfee ne cesse de défier les normes et de capter l’attention à travers le memecoin AIntivirus, qui maintient sa mémoire vivante. Si certains applaudissent l’audace et la créativité de l’initiative, d’autres questionnent ses implications éthiques et son influence sur le marché des cryptomonnaies. Ainsi, une chose est certaine : McAfee, qu’il soit physique ou numérique, restera une figure incontournable du paysage technologique et crypto.



