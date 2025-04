Proton VPN s’offre une refonte complète : qu’est-ce qui change avec la giga mise à jour ?

Proton VPN revient sur le devant de la scène avec une refonte complète. Une mise à jour qui ne se limite pas à l’arrivée de nouveaux widgets pratiques. Ni à l’introduction de profils personnalisés. Car même l’interface a été revue. Le changement se voit dès le lancement de l’appli.

Pour info : avant de débarquer sur Windows et iOS, cette refonte était déjà aperçue sur Android. Et ce, depuis quelques mois. Autrement dit, peu importe si vous êtes team PC, iPhone ou Android, tout le monde a droit à sa version relookée de Proton VPN.

L’objectif de l’entreprise derrière cette refonte est de rendre Proton VPN plus accessible aux débutants tout en gardant la puissance attendue par les utilisateurs avancés. Et pour éviter de noyer les novices, l’application propose même des contenus pédagogiques pour comprendre chaque fonctionnalité.

David Peterson, le patron de Proton VPN, l’a bien résumé : « Beaucoup de gens trouvent les VPN intimidants. On veut rendre ça aussi simple que possible, sans sacrifier la puissance pour ceux qui veulent aller plus loin. »

Mission accomplie ? À vous de nous le dire ! Voyez dans cet article ce qui a changé et dites-nous comment c’est.

D’abord, parlons du look de Proton VPN suite à la refonte

Proton VPN a décidé de relooker ses applications pour les rendre plus intuitives et agréables à utiliser. Sur iOS, l’écran d’accueil a été entièrement repensé.

Oubliez l’ancienne interface un peu fouillie. Désormais, l’écran d’accueil fait peau neuve avec un design allégé. Il arbore une couleur gris-vert très sobre, mais chic.

Tout est mieux rangé : vos serveurs favoris sont à portée de clic, l’accès aux réglages essentiels est rapide, et l’ensemble est plus lisible qu’avant. D’ailleurs, vous pouvez désormais choisir une connexion par défaut.

L’application Windows a elle aussi eu droit à un joli relooking. Elle reprend le design épuré introduit sur Android. Mais avec des menus plus clairs, une navigation simplifiée et – grande première – un mode clair.

Toujours sur Windows, une colonne latérale bien pratique vous donne un accès direct aux options comme Kill Switch, Split Tunneling ou encore le transfert de port.

Autre chose : avec cette mise à jour, Proton VPN dit officiellement au revoir à la carte. Désormais, tout passe par une liste alphabétique des pays. Ce n’est peut-être pas aussi visuel, mais ça va droit au but.

On peut toujours rechercher un pays via la barre de recherche, et des petits détails esthétiques ont été retouchés. Les drapeaux sont plus doux, et un onglet “Le plus rapide” est en haut de liste pour vous éviter de faire défiler pendant des heures.

Le bouton « Connexion rapide » a également disparu, mais l’essentiel reste à portée de clic. L’organisation est désormais plus logique : « Accueil », « Pays », « Profils » et « Paramètres » sont les seuls onglets conservés. Simple et efficace.

Widgets, profils et raccourcis : les petits plus qui font toute la différence

L’une des plus belles surprises de cette mise à jour, c’est l’arrivée des widgets personnalisables sur Android et iOS.

En gros, vous pouvez dorénavant activer votre VPN directement depuis l’écran d’accueil de votre smartphone, comme on lance sa playlist du moment. Oui, plus besoin d’ouvrir l’appli.

Et si vous aimez que tout soit à votre goût, vous pouvez aussi choisir la taille du widget selon votre humeur. Pour l’instant, ces widgets ne sont pas disponibles sur l’écran verrouillé de l’iPhone… mais qui sait, ça viendra peut-être !

Pour ceux qui en ont marre de reconfigurer son VPN à chaque fois, la nouvelle fonctionnalité « Profils » est là. Cette dernière vous permet de créer des profils personnalisés sur Android et Windows.

Il suffit de choisir le pays, le serveur, le protocole, et d’activer les options selon vos besoins (streaming, jeux, P2P, confidentialité…).

Et cerise sur le gâteau : vous pouvez associer ces profils à des widgets. Puis, un simple tap sur l’écran d’accueil et hop, vous voilà connecté à votre configuration idéale.

Proton VPN a même ajouté une option « Connect & Go» pour lancer automatiquement un site ou une app en vous connectant à un profil.

