Nouvelles fonctionnalités de Pure Storage, un coup de pouce pour ses partenaires

Pure Storage, leader en technologie de stockage de données, a dévoilé lors de son événement annuel, le Pure//Partner Forum. Il s'agit de plusieurs mises à jour de son programme partenaire. L'événement, qui s'est tenu à Las Vegas, a rassemblé 450 de ses partenaires les plus proches. Ces nouvelles fonctionnalités visent à optimiser l'efficacité opérationnelle des partenaires et à enrichir l'expérience client.

Une gestion des actifs alimentée par l'IA

Pure Storage a introduit une nouvelle gestion des actifs basée sur l'intelligence artificielle. Grâce au tableau de bord Pure1 Assets, les partenaires bénéficient d'un service sans interruption et d'une analyse précise des coûts pendant les renouvellements.

La présence d'une visibilité exceptionnelle sur les abonnements à échéance, associée à des recommandations basées sur l'IA, permet de convertir les renouvellements en occasions de planification et de développement. Cela se traduit par une augmentation des revenus et la découverte de nouveaux projets informatiques.

Un nouveau modèle de services numériques

Le programme partenaire de Pure Storage offre désormais un contrat-cadre de services numériques. Ce nouveau modèle permet aux partenaires de proposer à leurs clients des services Evergreen//One supplémentaires via la plateforme AIOps Pure1.

Ce système en libre-service offre une marge au partenaire et une visibilité complète du compte. Grâce à cette transparence, le partenaire peut suivre aisément la croissance de son chiffre d'affaires. Cette initiative vise à renforcer l'autonomie des partenaires et à garantir des flux de revenus récurrents et prévisibles.

Intelligence partenaire améliorée

L'intelligence partenaire est également renforcée avec des capacités élargies. Les partenaires ont désormais accès à de nouvelles informations stratégiques, notamment des KPI spécifiques aux comptes, des tendances et des opportunités de croissance ciblées.

Cette analyse approfondie des performances de la plateforme permet de découvrir des opportunités de vente incitative et d'améliorer l'expérience client. Cette intelligence accrue aide les partenaires à mieux comprendre leurs marchés et à optimiser leurs stratégies commerciales.

Gestion simplifiée des factures

Pure Storage a également simplifié la gestion des factures pour ses partenaires. Le nouveau système de gestion des factures offre des rapports en libre-service, des API et un tableau de bord exploitable. Cela réduit considérablement le temps de réconciliation des factures. Cette amélioration est conçue pour améliorer l'efficacité et la précision des processus de facturation.

Célébration des lauréats du Pure Partner Award 2024

Lors du Pure//Partner Forum, Pure Storage a également récompensé les lauréats du Pure Partner Award 2024. Ces partenaires ont été distingués pour leur croissance exceptionnelle, leurs solutions innovantes et leur engagement envers les clients de Pure Storage.

Parmi les lauréats, on trouve CDW comme partenaire mondial de l'année, AHEAD pour la croissance la plus rapide et Presidio comme partenaire de l'année pour les abonnements. Ces récompenses soulignent l'importance des partenariats pour Pure Storage et leur rôle clé dans la transformation numérique de leurs clients.

Les annonces faites lors du Pure//Partner Forum montrent l'engagement de Pure Storage envers ses partenaires. En introduisant des outils basés sur l'IA et en offrant de nouvelles opportunités de croissance, Pure Storage démontre son soutien indéfectible à ses partenaires.

Ces améliorations visent à créer un écosystème plus robuste et à favoriser des relations durables et fructueuses avec les clients. Pure Storage continue de prouver qu'il est à la pointe de l'innovation dans le domaine du stockage de données.

