Pourquoi externaliser vos projets IT ?

Toute entreprise qui souhaite se lancer dans un projet de développement d’un produit digital a aujourd’hui tout intérêt à externaliser son projet IT. Facteur clé du succès, faire appel aux services d’une équipe informatique externe permet à la fois d’optimiser les coûts des ressources et minimiser les risques RH dans sa stratégie de développement.

Si les startups étaient auparavant les plus grands clients en matière de sous-traitance informatique, de plus en plus de PME font aujourd’hui appel au service d’un partenaire externe. Il faut dire que l’externalisation des projets IT permet de profiter d’un grand nombre d’avantages. Notamment en termes de gain de temps et d’accès à des pools de talents plus conséquents.

Alors, vous n’avez pas assez de ressources IT pour gérer vos besoins de développement de logiciels avancés ou pour soutenir l’évolution de votre entreprise ? Plutôt que d’embaucher des ressources en interne, pourquoi ne pas faire appel à un prestataire externalisé ?

Découvrez toutes les raisons pour lesquelles vous devez recourir à cette stratégie gagnante.

Externaliser ses projets IT : l’accès à des compétences à moindre coût

Si plusieurs facteurs poussent les entreprises à externaliser leurs projets IT, la possibilité de profiter du savoir-faire et l’expertise d’un talent tech à moindre coût se retrouve en pôle position. En effet, confier votre projet informatique à un prestataire de service vous permettra d‘accéder à un vivier de talent plus expérimenté sans faire un trou dans votre trésorerie.

Par ailleurs, des startups aux entreprises, chaque projet à son budget, et ce dernier est souvent limité. Pour garder votre budget sous contrôle et surtout pour économiser, l’externalisation se présente comme la meilleure solution.

Bien sûr, comme le marché de la sous-traitance offre une pléthore de services, il est important d’identifier ceux qui participeront activement au succès de votre structure.

L’externalisation pour une optimisation continue du SI

En tant qu’entreprise, vous devez savoir que votre système d’information (SI) n’est pas figé. Il doit l’évolution selon vos besoins. L’externalisation permet d’accompagner la croissance de votre entreprise et de vos attentes. Entre autres, lorsque vous avez besoin de moyens informatiques supplémentaires, vous n’avez qu’à appeler le prestataire. En revanche, si votre activité ralentie, vous pouvez cesser temporairement la prestation extérieure.

Aussi, avec la multiplication des piratages et des cybermenaces, votre structure SI doit rester à la fois sécurisée, performante et à jour, externaliser vos projets IT vous donne la possibilité de profiter d’un meilleur suivi et de la mise à niveau continuelle des technologies que vous utilisez.

Pentalog : le partenaire externe de tous vos projets IT

Que vous soyez une startup ou une PME, vous pouvez effectuer une sous-traitance de vos projets IT par Pentalog. Spécialisée dans la sous-traitance informatique et des solutions digitales, l’entreprise saura vous accompagner dans la création de nouvelles opportunités technologiques et business.

En outre, grâce à des collaborateurs présents partout dans le monde, Pentalog ne connaît pas de frontière. En France ou à l’étranger, son équipe de professionnels expérimentés et qualifiés s’adapte et répond en permanence à toutes les attentes.

De plus, en tant que plateforme de solutions digitales, Pentalog propose un panel de services pour répondre à tous les besoins. Développement de produit, recrutement IT, ingénierie logicielle, marketing digital, consulting… Votre prestataire IT s’adapte à vous et à vos problématiques.