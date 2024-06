[TEST] Roborock Flexi Lite : un seul appareil sans fil pour l’aspi et la serpillière !

Le Roborock Flexi Lite est un appareil sans fil qui combien aspirateur et serpillière, pour vous permettre de nettoyer votre logement dans les moindres recoins grâce à sa technologie de pointe et son design flexible. Faut-il craquer pour ce nouveau produit ? Réponse à travers notre test !

Il y a quelques jours, je vous partageais mon test de l'aspirateur robot Roborock Q Revo Pro. Une machine puissante, dopée à l'intelligence artificielle, et capable de nettoyer votre logement sans que vous ayez le moindre effort à fournir.

Toutefois, comme je l'évoquais dans ce test, cet appareil peut même sembler « trop complet » à certains égards. Il offre tant d'options et de fonctionnalités que cela peut probablement devenir intimidant pour certains.

De plus, pour aspirer la moindre miette ou nettoyer une simple tâche avec le Q Revo Pro, vous devez dégainer votre smartphone, ouvrir l'application Roborock, et sélectionner la zone à nettoyer sur la carte puis y envoyer le robot…

Inutile de dire que cela peut donner envie de revenir aux bons vieux aspirateurs d'antan, malgré l'inestimable gain de confort offert par la robotique.

Cependant, si vous recherchez un produit plus simple ou un appareil complémentaire pour votre aspirateur robot, Roborock a une autre proposition : le tout nouveau Flexi Lite, disponible à partir du 13 juin 2024.

Aux antipodes du Q Revo Pro, cet appareil vise à allier simplicité et efficacité. J'ai eu la chance de le tester en avant-première, et je vous propose de continuer à lire ce test pour découvrir mes impressions !

Unboxing, installation et première utilisation

Dès le déballage, la simplicité semble être le mot d'ordre. Le guide d'installation permet d'assembler très rapidement le manche, la tête et le rouleau du Flexi Lite.

Un bouton permet d'augmenter ou de réduire le volume de la voix de l'aspirateur pour les alertes et les informations. Il est aussi censé permettre de changer la langue si vous le maintenez enfoncé pendant 5 secondes, mais je n'ai pas réussi à le faire.

J'ai donc dû me contenter de la voix en anglais, ce qui n'était pas très gênant puisque l'on a vite fait le tour des différents messages d'alerte. Néanmoins, je trouve que le haut-parleur manque de clarté.

Il suffit ensuite de placer le dock sur une surface plane et de le brancher, et vous pouvez vous lancer dans un premier nettoyage.

Eco, auto, max : trois niveaux de puissance

On commence par retirer et remplir le bac d'eau propre. Une fois remis en place, on déverrouille l'aspirateur en tirant le manche vers l'arrière.

Il n'y a plus qu'à l'allumer en pressant le bouton marche situé sur le manche. Un second bouton permet d'alterner entre trois modes : éco, auto ou max.

En mode automatique, l'appareil détecte le niveau de saleté pour adapter sa puissance d'aspiration et le volume d'eau utilisé.

Le mode max est très efficace, mais le réservoir d'eau se videra plutôt rapidement. De manière générale, vous pouvez vous contenter du mode automatique.

L'écran LCD situé sur le manche indique le mode utilisé, et présente aussi une jauge qui se remplit en fonction du niveau de saleté.

Un aspirateur / serpillière maniable et flexible

Comme son nom l'indique, le Flexi Lite brille particulièrement par sa flexibilité et sa maniabilité. Pour faire simple, l'appareil avance tout seul vers l'avant.

Vous vous contentez de tenir le manche pour le diriger en bougeant votre poignet. Ce fonctionnement demande très peu d'effort, et permet d'accélérer le nettoyage par rapport à un aspirateur classique.

De plus, les changements de direction s'effectuent très facilement et vous pourrez aisément contourner les obstacles comme les pieds de chaise.

Grâce à son design rectangulaire, la tête du Flexi Lite est également très pratique pour nettoyer les rebords et longer les murs.

Afin de passer sous les meubles, il suffit de baisser complètement le manche. Ceci déclenche automatiquement l'activation d'un mode spécial dénommé FlatReach.

Toutefois, je trouve que le manche est trop gros pour permettre d'aller réellement nettoyer sous un canapé ou une large commode.

Ce qui n'est pas le cas avec un robot comme le Q Revo qui se faufile aisément sous les meubles, ou même avec un aspirateur classique doté d'un manche souple.

Par ailleurs, dans cette position, la capacité du réservoir d'eau sale diminue et il se remplit donc plus rapidement. Une fois qu'il est plein, l'appareil s'arrête et vous indique de le vider.

Un système d'auto-nettoyage très bien pensé

Après avoir terminé le nettoyage, vous devez ramener le Flexi Lite sur son socle pour recharger sa batterie. Une fois qu'il est posé sur le dock, un bouton situé sur le manche permet de lancer l'auto-nettoyage.

L'appareil va alors utiliser l'eau propre du réservoir pour nettoyer automatiquement son rouleau et ses tuyaux. C'est très pratique par rapport à une serpillière manuelle classique que vous devez essorer manuellement.

Une fois l'auto-nettoyage terminé, le séchage se lance automatiquement. Il est également possible d'interrompre ou de lancer le séchage en pressant le bouton marche/arrêt quand l'appareil est sur son socle.

Comptez environ une heure pour que le rouleau soit parfaitement sec. Toutefois, ce processus est un peu bruyant et peut s'avérer gênant si vous avez, comme moi, placé la station de recharge à côté de votre télévision.

Concernant le vidage du réservoir d'eau sale, il suffit de le retirer du manche, de tirer la poignée pour retirer le couvercle, et de renverser son contenu dans l'évier ou dans les toilettes.

Comment s'entretient le Flexi Lite ?

Il n'y a pas de miracle : malgré le système d'auto-nettoyage, vous devrez régulièrement entretenir le Flexi Lite pour conserver des performances optimales.

Heureusement, Roborock fournit un tableau indiquant la fréquence d'entretien et de remplacement pour chaque pièce.

Vous devrez nettoyer le rouleau et son capot toutes les 2 à 4 semaines, le filtre, la tête de nettoyage, le réservoir d'eau sale et les contacts de chargement une fois par mois.

L'aspirateur et la station s'essuient à l'aide d'un chiffon doux et sec, tandis que le filtre, le rouleau et le tuyau se nettoient avec la brosse d'entretien fournie avec le produit.

Par ailleurs, le rouleau et le filtre doivent être remplacés tous les 6 à 12 mois, selon le niveau d'usure constaté. Vous n'aurez donc pas d'efforts insurmontables à fournir.

Conclusion : le Flexi Lite, un appareil minimaliste simple et efficace

À l'heure du tout connecté et de la surenchère de fonctionnalités parfois superflues dans le domaine de la technologie, le Flexi Lite propose un minimalisme appréciable.

Alors que la tendance consiste à intégrer l'IA dans tous les produits, cet appareil se positionne à contre-courant.

Il n'y a pas besoin d'application mobile pour l'utiliser, ni même de fil électrique. À tout moment, il suffit de saisir le Flexi sur son socle pour passer à la fois l'aspirateur et la serpillière.

C'est un gain de temps précieux, particulièrement agréable quand vous souhaitez simplement aspirer quelques miettes après le repas ou effacer une simple tâche.

Avec seulement trois modes différents, vous ne serez clairement pas débordé par les options. Et l'entretien se révèle, lui aussi, plutôt léger.

Si vous cherchez un aspirateur / serpillière performant et simple d'utilisation, avec en prime un design qui rappelle un fusil dans le jeu vidéo Halo, le Flexi Lite peut être un excellent choix !

Cet appareil est disponible à partir du 13 juin 2024. Son prix s'élève à 349€, mais une offre de lancement vous permet de l'acquérir pour 299€ pour une durée limitée. Profitez-en !

