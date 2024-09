Une eSIM pour l’Albanie offre l’opportunité de mieux gérer votre budget dédié à la communication pendant votre séjour au pays. En consultant notre top 5, vous allez facilement trouver votre fournisseur eSIM.

Considéré comme un pays plutôt fermé, l’Albanie compte parmi les destinations touristiques les moins chères de l’Europe. Outre les logements qui semblent généralement abordables, le pays offre également un panel gastronomique assez intéressant, avec un bon rapport qualité/prix. Ainsi, il ne reste plus qu’à trouver le meilleur forfait eSIM pour garantir une connexion Internet fluide et/ou des appels à l’international. En effet, choisir le meilleur forfait eSIM voyage n’est pas toujours facile face à cette abondance de fournisseurs. Raison pour laquelle nous avons établi ce top 5 afin de vous faciliter la tâche.

Saily : la référence en eSIM en Albanie On aime Validité jusqu’à 60 jours (plan mondial)

Alerte faible data On aime moins Pas de forfaits d’appels directs et de SMS

Forfaits moins généreux en data Saily Le meilleur fournisseur eSIM dans l’ensemble Voir l’offre Le premier fournisseur de notre sélection est Saily. La marque est plutôt récente. Malgré cela, elle présente divers avantages à apprécier, à commencer par sa fiabilité. Autrement dit, en l’adoptant, vous ne risquez guère de subir une fuite de vos données personnelles. Par ailleurs, Saily propose des plans locaux et mondiaux de data. En Albanie, vous pouvez acheter un forfait local ou un forfait mondial à prix abordable, valide pendant 7 à 60 jours. Sinon, vous pouvez maintenant recevoir une alerte faible data vous signalant quand il est temps de recharger votre forfait. Grâce à tous ses atouts, on a choisi Saily comme le meilleur fournisseur eSIM pour l’Albanie. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1 à 20 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G

Plans disponibles en Albanie : 7 à 60 jours

Tarifs : à partir de 3,99 dollars

Support client : 24h/7j et guide de dépannage

Couverture : 150+ pays

Ubigi : le meilleur fournisseur eSIM haut de gamme pour l’Albanie On aime Compatible avec des voitures connectées

Une offre de données diversifiée On aime moins Pas de forfaits propres à l’Albanie

Compatible uniquement avec iOS et Windows 10 et versions ultérieurs Ubigi Le meilleur fournisseur eSIM haut de gamme Voir l’offre Si vous utilisez une voiture connectée pour vous rendre en Albanie, alors, on vous conseille d’utiliser une eSIM Ubigi. Celle-ci est compatible à la fois avec des appareils mobiles et des voitures intelligentes (Alfa Romeo, Jeep, etc.). Vous pouvez d’ailleurs choisir entre un forfait ponctuel, mensuel ou annuel. Il suffit que la marque soit prise en charge par le service. Ubigi se distingue par la validité de ses offres qui peut atteindre l’infinie. En effet, les plans « Europe Extended » proposent des forfaits data de 1 à 24 Go, valide pendant 15 jours à 12 mois. En revanche, la quantité minimale de data dans les plans « World » est de 500 Mo. La quantité maximale étant illimitée, tout comme la validité maximale pour un forfait mensuel, mais il y a quand même une limite mensuelle. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 500 Mo à illimitées

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G, LTE

Plans disponibles en Albanie : 1 jour à illimité

Tarifs : à partir de 8 euros

Support client : chat live en anglais, français et japonais

Couverture : 200+ pays

Airalo : le meilleur fournisseur eSIM avec des forfaits d’appels/SMS pour l’Albanie On aime Plans locaux et mondiaux au tarif compétitif

Des forfaits d’appels pour le long terme On aime moins ChatRobot en anglais uniquement

Forfaits régionaux plus chers Airalo Les meilleurs forfaits d’appels/SMS Voir l’offre En troisième place, nous avons mis Airalo, un fournisseur eSIM proposant des forfaits d’appels/SMS. Aujourd’hui disponible dans plus de 200 pays, la marque propose des plans locaux, mais aussi régionaux et même mondiaux. Si vous souhaitez profiter de ses forfaits d’appels directs à l’international, vous devez souscrire à un plan Discover +. C’est aussi le cas lorsque vous voulez un forfait qui dure plus longtemps (jusqu’à 365 jours). Si votre séjour est court, vous pouvez acheter un forfait local dont la validité n’excède pas 20 jours. Rappelons-le, les plans locaux d’Airalo ne sont pas faits pour des applications datavores. Si vous avez un besoin accru en données, on vous conseille d’adopter l’un de ses plans régionaux Eurolink offrant jusqu’à 100 Go pour 180 jours. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1 à 100 Go et jusqu’à 200 minutes d’appels + 200 SMS

Couverture : 200+ pays

Plans disponibles en Albanie : 7 à 365 jours

Tarifs : à partir de 4,5 dollars

Support client : ChatRobot en anglais

eSIMX : quand on choisit la facilité d’accès pour un court séjour On aime Accès facile

Des forfaits de données à prix abordables On aime moins Qualité du réseau pas très satisfaisant

Pas de forfaits pour le long terme eSIMX Le plus facile à utiliser Voir l’offre Si votre séjour en Albanie est plutôt court, eSIMX est le fournisseur eSIM qui convient le mieux. Avec ses plans locaux, vous pouvez obtenir jusqu’à 20 Go pour une durée de 30 jours. En Albanie, le prix d’un Gigaoctet de data est de 5,5 dollars. Ce n’est peut-être pas le meilleur prix. Mais quand on prend en compte l’absence de confirmation d’identité, cela fait quand même l’affaire. A noter que le prix d’un gigaoctet baisse au fur et à mesure que vous achetez plus de données. Par exemple, 10 Go de data sont disponibles au prix de 33 dollars pour une durée de 30 jours. Ceci étant, certains forfaits fonctionnent uniquement avec l’opérateur réseau Vodafone. De ce fait, le réseau peut subir des perturbations. Caractéristiques techniques Service offert : forfaits de données de 1 à 20 Go

Couverture : 160+ pays

Plans disponibles en Albanie : 7 à 30 jours

Tarifs : à partir de 5,5 dollars

Support client : assistance 24h/7 et <>j/<>

Holafly : un forfait eSIM de données illimitées pour l’Albanie On aime Des données illimitées

5 plans au choix On aime moins 5G non prise en charge

Forfaits non personnalisables pour l’Albanie Holafly Le meilleur fournisseur eSIM proposant des données illimitées Voir l’offre En dernière place, nous avons Holafly, un autre fournisseur qui propose des données illimitées dans la majorité des pays couverts. Peu différent des autres pays, les tarifs en Albanie ne sont pas personnalisables. En fait, il va falloir choisir entre les 5 plans proposés (5, 7, 10, 15, 20 jours). Ce qui signifie aussi absence de plan data pour le long terme. Néanmoins, à un tarif inférieur à 60 euros pour une connexion illimitée pendant 20 jours, les mordus d’Internet vont bien se régaler. Par ailleurs, à un moment donné, il se peut que votre connexion soit instable. Cela est dû à ce qu’on appelle FUP ou Fair Use Policy. Sans compter que la 5G n’est pas prise en charge par la marque. Ce qui pourrait aussi ralentir votre connexion. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données illimitées

Réseaux pris en charge : 4G, LTE

Tarifs : à partir de 6 euros

Plans disponibles en Albanie : 5, 7, 10, 15, 20 jours

Support client : 24h/7j

Couverture : 170+ pays

FAQ sur l’eSIM pour l’Albanie

Tous les smartphones sont-ils tous compatibles eSIM en Albanie ?

Généralement, l’eSIM est seulement prise en charge par les derniers modèles de smartphones. La technologie a fait son entrée sur le marché en 2017. De la sorte, la plupart des smartphones sortis après cela sont compatibles eSIM. En d’autres termes, il n’y a plus d’emplacement dédié à la SIM physique.

Cependant, comme il s’agit d’une technologie nouvelle, tout le monde n’est pas encore apte à l’utiliser. C’est pour cette raison que les fabricants ont davantage produit des modèles dits combinés. Ceux-ci prennent en charge à la fois la SIM classique et l’eSIM. Le but étant de permettre une prise en main plus ou moins facile des utilisateurs.

Au-delà des modèles combinés, certains téléphones, comme certains iPhones et iPad, sont totalement délivrés de la SIM standard pour faire place à la nouvelle technologie. Alors, si vous êtes nouveau, il vaut mieux acheter un smartphone combiné. Il en est autant si vous devez utiliser les deux formats en même temps. Dans le cas contraire, vous pouvez utiliser un modèle exclusivement compatible avec l’eSIM pour votre voyage en Albanie.

Puis-je acheter plusieurs forfaits simultanément sur une même eSIM ?

Puisqu’il s’agit d’une version dématérialisée de la SIM classique, il est possible d’utiliser plusieurs profils sur une même carte eSIM. C’est la meilleure façon d’optimiser son utilisation compte tenu de vos besoins et de vos contraintes. Certains forfaits sont en effet plus riches en data, tandis que d’autres plus avantageux pour effectuer des appels/SMS. Il est donc possible d’acheter deux forfaits différents pour une seule eSIM pendant votre tournée en Albanie. Le nombre de profils pris en charge dépend du modèle de l’appareil en question.

Lorsque vous utilisez plusieurs forfaits en même temps, vous devez en sélectionner un selon l’utilisation que vous leur réservez. Par exemple, Saily est le meilleur choix quand il s’agit d’adopter un forfait à prix réduit. Par contre, aucun autre fournisseur ne peut dépasser Holafly quand il est question d’utiliser des données à volonté. Sinon, vous pouvez acheter un forfait Discover + d’Airalo si vous avez besoin de passer des appels téléphoniques directs vers la France ou ailleurs.

Puis-je quand même utiliser une SIM standard pendant mon séjour en Albanie ?

En réalité, tout dépend de vos besoins. Si vous n’avez pas besoin de passer des appels locaux, l’utilisation d’une SIM classique pourrait devenir une forme de gaspillage. De plus, vous avez le choix entre acheter un forfait d’appels pour appeler vers le reste du monde ou utiliser les applis VoIP telles que WhatsApp ou FaceTime. A Noter que les forfaits d’appels internationaux sont chers.

Cependant, si vous devez communiquer fréquemment avec votre guide ou commander vos plats chez un resto local, vous devez opter pour des appels locaux. Dans ce cas, vous devez être en possession d’un téléphone compatible avec la SIM classique. Un modèle combiné pourrait faire l’affaire. A défaut, il va falloir acheter un autre téléphone prenant en charge la SIM physique. Il va de soi qu’un autre forfait, un forfait local, doit être acheté en même temps.

