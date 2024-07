Top 5 des meilleurs forfaits eSIM pour l’Algérie

Une eSIM Algérie vous permet de garder le contact avec vos proches pendant votre séjour. Pour choisir la meilleure offre, consultez notre top 5.

Trop occupé pour tout lire ? Voici le meilleur Saily est le meilleur fournisseur de forfaits eSIM pour votre séjour en Algérie pour de nombreuses raisons. En premier lieu, la marque garantit la sécurité de vos données personnelles. En plus, vous pouvez choisir des forfaits au prix abordable valable jusqu'à un mois. Sinon, avec Saily, la transparence est de mise, c'est-à-dire que vous ne payez aucun frais supplémentaire. Télécharger l'appli

L'Algérie n'est pas une destination populaire pour les touristes sans raison. Le pays regorge d'un tas de merveilles à explorer comme la cuisine et les arts. Mais même pendant les vacances, Internet s'avère toujours indispensable, que vous soyez bureaucrate, freelance ou même étudiant. Et puisque les frais d'itinérance internationale sont coûteux, il vaut mieux se tourner vers l'eSIM. Là encore, il reste une énigme à résoudre : quel est le meilleur forfait eSIM à adopter ? Ne vous inquiétez pas, on a tout prévu. Si vous n'avez pas eu le temps de consulter notre top 5 des meilleurs forfaits eSIM voyage, le présent top 5 vous aide à faire le tour.

Le top 3 de la rédaction – juillet 2024 Saily Le meilleur fournisseur eSIM en matière de fiabilité Télécharger l'appli Ubigi Le meilleur fournisseur eSIM à compatibilité multiple Voir l'offre Airalo Les meilleurs forfaits eSIM pour un long séjour Voir l'offre

Saily : le fournisseur eSIM le plus fiable en Algérie On aime Fiabilité et transparence

Sans frais caché supplémentaire On aime moins Pas de forfaits d'appels directs ou de SMS

Pas de forfaits régionaux et mondiaux Saily Le meilleur fournisseur eSIM en matière de fiabilité Télécharger l'appli Pour commencer notre top 5, voici Saily. Le service a été développé par les mêmes personnes qui ont développé NordVPN, ce qui justifie sa fiabilité. Par conséquent, la marque sait très bien se démêler de la concurrence, bien qu'elle soit l'une des plus récentes dans le domaine. Pour le moment, Saily propose des offres locales de données mobiles disponibles à partir de 6,29 dollars. Ce qui permet de contourner les frais d'itinérance et d'éviter les pirateries de toute sorte. Mais ce qui nous a aussi impressionnés chez Saily, c'est que vous ne payez aucun frais supplémentaire. Le tarif étant l'un des plus abordables du marché. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1, 3, 5 et 10 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G

Plans disponibles en Algérie : 7 et 30 jours

Tarifs : à partir de 6,29 dollars

Support client : 24h/7j et guide de dépannage

Couverture : 150+ pays

Ubigi : des forfaits eSIM pour tous vos appareils connectés On aime Des offres diversifiées

Prise en charge de plusieurs types d'appareils On aime moins Pas de forfaits d'appels directs et de SMS

Prix moins compétitifs Ubigi Le meilleur fournisseur eSIM à compatibilité multiple Voir l'offre Si nous avons mis Ubigi en seconde place, c'est parce que ce fournisseur eSIM prend en charge plusieurs types d'appareils en Algérie. En effet, si vous utilisez une tablette, une montre connectée ou un ordinateur portable compatible, il est préférable d'utiliser un forfait Ubigi. Une large gamme de choix vous est proposée : forfaits ponctuels, mensuels et un forfait annuel, selon vos besoins. Mais avant, il importe de préciser qu'Ubigi fonctionne un peu différemment des autres fournisseurs. Vous pouvez installer gratuitement l'eSIM bien avant d'acheter un forfait. Ainsi, vous pouvez installer d'emblée l'eSIM pour n'acheter un forfait que la veille de votre départ pour l'Algérie. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 500 Mo à 24 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G, LTE

Plans disponibles en Algérie : 1 jour, 30 jours et illimité

Tarifs : à partir de 9 euros

Support client : chat live en anglais, français et japonais

Couverture : 200+ pays

Airalo : les meilleurs forfaits eSIM pour un long séjour en Algérie On aime Partage de données

Des plans locaux, régionaux et mondiaux au choix On aime moins Assistance client exclusivement en anglais et moins réactive

Partage de données limitées Airalo Les meilleurs forfaits eSIM pour un long séjour Voir l'offre Pour continuer notre top 5, on vous présente Airalo. On remarque à première vue que le tarif est très abordable, car le gigaoctet s'obtient à seulement 4,5 dollars. C'est un point positif à retenir. En plus, Airalo est le seul fournisseur de notre liste qui propose des forfaits d'appels et de SMS via ses plans mondiaux Discover +. Sans compter la validité des offres qui peut s'étendre jusqu'à une année. Toutefois, si vous rencontrez des problèmes lors de son utilisation, vous êtes bloqué. L'assistance à la clientèle n'est disponible qu'en langue anglaise. Cette barrière linguistique pourrait rendre votre expérience client plus pénible. En plus, le partage de donné semble limité à 500 Mo par jour. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1, 2, 3, 5, 10 et 20 Go et d'appels/SMS

Couverture : 200+ pays

Plans disponibles en Algérie : 7, 15, 30, 60, 180 et 365 jours

Tarifs : à partir de 4,5 dollars

Support client : ChatRobot en anglais

eSIMX : parfait pour les budgets réduits On aime Tarifs abordables

Une assistance clientèle réactive On aime moins Pas de forfaits d'appels et de SMS

Pas l'idéal pour un long séjour eSIMX Le meilleur fournisseur eSIM pour les budgets réduits Voir l'offre Si nous avons mis eSIMX en quatrième place, c'est que le fournisseur eSIM propose aussi des prix abordables en Algérie. Tout d'abord, le prix de départ de 5 dollars permet d'obtenir 1 Go de données pour 7 jours. Ensuite, la marque ne demande aucune vérification d'identité lors de son installation. Ce qui facilite l'accès des nouveaux clients. On déplore cependant l'absence de forfaits d'appels directs et de SMS. De la sorte, vous ne pouvez appeler vers l'Hexagone qu'en vous servant des applications VOIP comme iMessage ou Skype. De plus, la validité maximale des offres ne permet pas de souscrire à un seul forfait si la durée de votre voyage est plus longue. Caractéristiques techniques Service offert : forfaits de données de 1, 3, 5 et 10 Go

Couverture : 160+ pays

Plans disponibles en Algérie : 7, 15 et 30 jours

Tarifs : à partir de 5 dollars

Support client : assistance 24h/7 et <>j/<>

Holafly : profitez d'une connexion gratuite chaque jour On aime Détection du meilleur réseau

500 Mo de données offertes par jour On aime moins La 5G n'est pas prise en charge

FUP ou Fair Use Policy Holafly Le meilleur fournisseur eSIM qui propose une connexion gratuite en Algérie Voir l'offre Si vous utilisez Internet tous les jours, c'est Holafly qui convient le mieux à vos besoins. En Algérie, vous pouvez choisir parmi 6 plans locaux. Le prix minimal de 29 euros offre 2,5 Go de données mobiles. Ce qui est loin d'être le meilleur au pays. Cependant, Holafly vous offre 500 Mo de données gratuites par jour et vous propose le meilleur réseau qui se trouve à proximité. En outre, en optant pour l'eSIM Holafly en Algérie, vous pouvez conserver votre numéro WhatsApp et échanger avec vos proches restés au pays pendant les vacances. Toutefois, vous pouvez souffrir d'une FUP ou Fair Use Policy. Ce qui signifie que le réseau peut soudainement capter très mal pendant une durée plus ou moins longue. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 2,5 à 15 Go

Réseaux pris en charge : 4G, LTE

Tarifs : à partir de 29 euros

Plans disponibles en Algérie : 5, 7, 10, 15, 20 et 30 jours

Support client : 24h/7j

Couverture : 170+ pays

FAQ sur l'eSIM en Algérie

Quels sont les avantages de l'utilisation d'une eSIM en Algérie ?

Si l'eSIM gagne en popularité, c'est qu'elle présente un grand nombre d'avantages. Parmi les plus connus, il y a la commodité. Puisque l'eSIM est insérée directement à l'appareil dès sa sortie d'usine, plus besoin de la retirer quand vous avez besoin de changer d'opérateur. Ce qui signifie que vous pouvez changer d'opérateur en seulement quelques clics et en quelques minutes.

Ensuite, l'achat d'un forfait se fait à distance, sans déplacement en boutique. Aussi, vous pouvez acheter un nouveau forfait à tout moment. On vous conseille toutefois d'acheter un nouveau forfait juste avant votre départ pour l'Algérie, c'est plus avantageux.

Un autre avantage d'une eSIM réside dans l'offre à proprement parler. La plupart des forfaits eSIM proposent des données mobiles. De cette façon, vous pouvez contourner les frais d'itinérance qui sont généralement exorbitants à l'échelle internationale. De plus, vous accédez à Internet plus facilement, peu importe le forfait auquel vous avez souscrit.

Tous les fournisseurs eSIM sont-ils fiables ?

Quand on dit qu'un fournisseur eSIM est fiable, c'est que celui-ci conserve vos données sensibles en lieu sûr, loin des pirateries. Effectivement, parallèlement à la notoriété de l'IA dans divers domaines, la sécurité de vos données personnelles devient de moins en moins assurée. Et comme l'installation d'une eSIM requiert un certain nombre d'informations sensibles, il est primordial d'assurer la fiabilité du fournisseur.

Pour être franc, nul ne peut garantir la fiabilité de tous les fournisseurs disponibles sur le marché. Ce qu'on peut vous dire par contre, c'est qu'on peut assurer celle de notre top 5. En adoptant l'un d'eux, vous ne risquez aucune fuite de données ni de piraterie. On vous propose alors de choisir parmi notre sélection afin d'éviter les mauvaises surprises.

Cela-dit, choisir le fournisseur eSIM le plus fiable n'est que vanité sans jeter un œil sur d'autres critères dont la couverture, la quantité de données, le coût, etc. Il faut en même temps vérifier la compatibilité de votre téléphone. Bien évidemment, le meilleur forfait eSIM en Algérie ne pourra pas fonctionner sur un téléphone non compatible.

Puis-je utiliser plusieurs forfaits eSIM à la fois ?

Oui, une seule eSIM peut supporter plusieurs forfaits en même temps. C'est une grande différence par rapport à la SIM classique qui ne peut prendre en charge qu'un seul forfait à la fois. Une telle pratique facilite votre vie pendant vos déplacements hors pays. On peut dire alors qu'il s'agit d'un autre avantage de l'eSIM.

Par exemple, si vous vous souciez davantage de la sécurité de vos données, vous devez acheter un forfait Saily. Ou encore si vous avez une smartwatch ou un ordinateur portable, vous devez utiliser un forfait eSIM Ubigi pour que votre appareil fonctionne en Algérie. L'utilisation de chaque forfait va ainsi dépendre de votre emploi du temps.

Par ailleurs, si les données sont épuisées et pas la validité, vous pouvez déjà opter pour un forfait d'un autre fournisseur de votre choix. Les forfaits mondiaux d'Airalo sont valides pendant une période plus longue. Vous n'êtes pas obligé d'attendre ce délai pour obtenir un nouveau forfait eSIMX ou Holafly.

