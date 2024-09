L’eSIM pour l’Arabie Saoudite est la meilleure façon de rester en contact avec vos proches lors de votre déplacement. Nous avons sélectionné les 5 meilleurs fournisseurs eSIM rien que pour vous.

Trop occupé pour tout lire ? Voici le meilleur En Arabie Saoudite, Saily reste le meilleur fournisseur eSIM, notamment à cause de sa fiabilité. Ses forfaits sont également disponibles à un prix imbattable. En outre, il y a son alerte faible data pour vous notifier quand vos données sont presque épuisées. Il ne reste plus qu’à choisir entre ses forfaits locaux et régionaux pour goûter à l’expérience. Télécharger l’appli

A seulement 6 heures de vol depuis Paris, l’Arabie Saoudite est un pays qui regorge d’une grande diversité de richesses. Paysages désertiques, oasis, ou encore villes historiques, ce sont des merveilles à ne pas rater lors de vos vacances au pays. Certains sites sont même classés patrimoine mondial par l’Unesco comme le site archéologique d’Al Hijr. Mais pour que votre trip soit couronné de succès, il faut acheter un forfait eSIM. Effectivement, le meilleur forfait eSIM voyage est la solution ultime pour obtenir des données et/ou des appels à coûts raisonnables. Raison pour laquelle nous avons sélectionné les 5 meilleurs fournisseurs du marché. En même temps, vous aurez un mini-guide retraçant certaines de vos questions fréquentes à propose de l’eSIM en Arabie Saoudite.

Saily : meilleure eSIM dans l’ensemble pour l’Arabie Saoudite On aime Alerte faible data

Guide de dépannage On aime moins Pas de forfaits d’appels directs et de SMS

Plans moins généreux en data Saily Le meilleur fournisseur eSIM dans l’ensemble Télécharger l’appli Si vous voulez un fournisseur eSIM fiable et transparent en Arabie Saoudite, Saily est le meilleur choix à adopter. Non seulement, vous payez uniquement ce que vous consommez, mais aussi vous préservez vos données sensibles hors de toute tentative d’ingénierie sociale. Dernièrement, la marque a fait un pas en avant avec de nouveaux plans, les plans régionaux et l’eSIM mondiale. Le prix étant toujours accessible au grand public, avec l’alerte faible data. Par ailleurs, si vous rencontrez des difficultés pendant les premiers pas, il y a aussi un guide de dépannage pour résoudre de tels problèmes. Si vous restez plus d’un mois en Arabie Saoudite, on vous conseille d’adopter son eSIM mondiale dont la validité s’étend à 60 jours. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1 à 20 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G

Plans disponibles en Arabie Saoudite : 7, 15, 30 et 60 jours

Tarifs : à partir de 4,49 dollars

Support client : 24h/7j et guide de dépannage

Couverture : 150+ pays

Ubigi : parfait pour divers appareils connectés On aime Compatible avec un large panel d’appareils

Des plans data avec une validité illimitée On aime moins Pas de forfaits d’appels et de SMS

Compatible avec iOS et Android 10 et versions ultérieures uniquement Ubigi Le meilleur fournisseur eSIM à compatibilité multiple Voir l’offre Vous êtes plutôt en voyage d’affaires en Arabie Saoudite ? Alors, vous devez sans doute utiliser votre ordinateur portable. Avec Ubigi, vous n’avez plus besoin d’utiliser un routeur externe ou un réseau public pour obtenir Internet. Compatible avec certains ordinateurs portables et tablettes, la marque offre une multitude de forfaits eSIM pour l’Arabie Saoudite. Les forfaits Ubigi sont toutefois plus chers par rapport à la plupart des fournisseurs disponibles au pays. Mais comme on dit, la qualité a un prix. De surcroît, la validité des plans mensuels est infinie. Pour le moment, la marque ne propose pas de plan annuel pour l’Arabie Saoudite. Ce qui rend votre choix plus restreint. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 500 Mo à 20 Go par mois

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G, LTE

Plans disponibles en Arabie Saoudite : 1, 7, 30 jours et illimité

Tarifs : à partir de 9 euros

Support client : chat live en anglais, français et japonais

Couverture : 200+ pays

Airalo : les meilleurs forfaits eSIM data+voix+SMS pour l’Arabie Saoudite On aime Un large choix de forfaits

Des forfaits d’appels/SMS On aime moins ChatRobot en anglais

Forfaits moins généreux en données Airalo Les meilleurs forfaits d’appels directs Voir l’offre Parfois, l’utilisation d’Internet n’est pas le seul facteur à prendre en compte pour choisir le meilleur forfait eSIM. Il se peut, par exemple, que vous appeliez quelqu’un en France. Seulement, les forfaits d’appels internationaux ne sont pas vraiment abordables. Ainsi, il faut adopter un forfait data+voix+SMS d’Airalo. De telles offres permettent de passer jusqu’à 200 minutes d’appels et 200 SMS pour une année entière. Outre les plans mondiaux Discover et Disvocer + qui sont valables pendant 7 à 365 jours, Airalo propose aussi des forfaits eSIM locaux et régionaux en Arabie Saoudite qui ne proposent pas d’appels. Il faut noter cependant que les forfaits eSIM de la marque sont moins généreux en data. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1 à 25 Go et d’appels/SMS

Couverture : 200+ pays

Plans disponibles en Arabie Saoudite : 7, 15, 30, 45, 60, 180 et 365 jours

Tarifs : à partir de 5 dollars

Support client : ChatRobot en anglais

eSIMX : idéal pour démarrer l’utilisation d’une eSIM On aime Absence de confirmation d’identité

Prix abordables On aime moins Pas de forfaits régionaux

Pas de forfaits d’appels/SMS eSIMX Le meilleur en matière d’accessibilité Voir l’offre Si vous n’avez pas encore utilisé l’eSIM, on vous propose de commencer avec eSIMX. Il s’agit d’un fournisseur très facile à accéder étant donné qu’il ne demande aucune confirmation d’identité au moment de son installation. La marque se distingue surtout par ses diverses offres de data pour le court terme (9 forfaits en tout). On peut aussi affirmer que les prix sont compétitifs. Il reste quand même une question à résoudre : quel forfait eSIM permet d’obtenir une connexion uniforme en Arabie Saoudite ? Le problème est que parfois le réseau est inaccessible depuis certains endroits. L’absence de forfaits régionaux est aussi à déplorer. Caractéristiques techniques Service offert : forfaits de données de 1 à 20 Go

Couverture : 160+ pays

Plans disponibles en Arabie Saoudite : 7, 15 et 30 jours

Tarifs : à partir de 5,8 dollars

Support client : assistance 24h/7 et <>j/<>

Holafly : les meilleurs forfaits de données illimitées en Arabie Saoudite On aime Des forfaits de données illimitées

Forfaits data personnalisables selon la durée du séjour On aime moins La 5G n’est pas prise en charge

Des forfaits data uniquement Holafly Le meilleur smartphone pour la photo Voir l’offre Pour terminer notre top 5, voici Holafly, un fournisseur qui propose des forfaits de données à volonté dans plusieurs pays. En Arabie Saoudite, vous pouvez obtenir des forfaits de données illimitées pour une journée à seulement 6,9 euros ; chaque plan étant personnalisable. La marque propose également des forfaits régionaux disponibles dans plusieurs pays du Moyen Orient, mais à un tarif légèrement plus élevé. Il y a pourtant un hic, la 5G n’est pas encore prise en charge par l’opérateur. Les latences peuvent survenir de temps en temps. De plus, il y a ce qu’on appelle FUP ou Fair Use Policy. Pour cause, lorsque vous avez consommé une certaine quantité de data, votre connexion est passée à une bande passante moins performante. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données illimitées

Réseaux pris en charge : 4G, LTE

Tarifs : à partir de 6,9 euros

Plans disponibles en Arabie Saoudite : personnalisables

Support client : 24h/7j

Couverture : 170+ pays

FAQ sur l’eSIM en Arabie Saoudite

Auparavant, l’utilisation d’un numéro mobile s’effectuait via une carte SIM physique. Aujourd’hui, l’eSIM gagne de plus en plus de place sur le marché. Les derniers modèles mis en vente sont en majorité des modèles compatibles eSIM ou du moins combinés. Pour les novices, le fonctionnement de l’eSIM peut être difficile à comprendre.

L’eSIM est une SIM électronique dont plusieurs opérateurs proposent des forfaits locaux et régionaux en Arabie Saoudite. L’achat de l’eSIM ne nécessite pas de déplacement en boutique, car s’effectue uniquement en ligne. Pour obtenir le profil, il suffit de le télécharger via le site ou l’application de l’opérateur. L’installation s’achève en scannant un code QR ou en saisissant le code d’activation manuellement.

Quels sont les avantages d’une eSIM ?

Nombreux sont les avantages d’une SIM électronique en Arabie Saoudite, mais on va se limiter aux plus importants dont la flexibilité, le gain de place et l’utilisation de plusieurs profils à la fois. En même temps, l’eSIM est plus durable par rapport à la SIM physique, car elle est moins sujette à l’usure.

L’eSIM est flexible en ce sens qu’elle vous offre la possibilité de changer de fournisseur à la volée. Plus besoin de retirer une carte de son emplacement pour en insérer une autre. Il suffit de suivre les instructions d’installation de la nouvelle eSIM pour pouvoir profiter des forfaits proposés par la marque.

Par ailleurs, l’eSIM offre un gain de place dans votre appareil. L’ancien emplacement de l’eSIM sera ainsi dédié à une autre fonctionnalité comme la batterie. De fil en aiguille, on peut espérer plus de puissance chez les smartphones compatibles eSIM.

En outre, l’eSIM est multi-ligne, c’est-à-dire que vous pouvez opter pour plusieurs profils, et donc plusieurs opérateurs à la fois. La différence avec le dual SIM est que ce dernier accède à deux opérateurs seulement. Vous pouvez utiliser l’un des profils comme profil principal selon votre besoin principal (data ou appels/SMS). Vous pouvez toutefois changer de profil principal en fonction de vos besoins.

Quels sont les appareils compatibles eSIM en Arabie Saoudite ?

Les principaux appareils compatibles eSIM sont les smartphones, mais pas n’importe lesquels. En fait, ce sont les derniers modèles mis sur le marché qui prennent en charge la technologie. Par exemple, les iPhones XR et les modèles ultérieurs sont compatibles eSIM bien que nombre d’entre eux soient encore combinés. Pour les Samsung Galaxy S20 et les versions ultérieures, l’eSIM est prise en charge.

En dehors des smartphones, certaines tablettes, montres connectées et les voitures connectées sont aussi compatibles. Les ordinateurs portables et les MacBook peuvent aussi prendre en charge la technologie. Pourtant, les voitures connectées, tout comme les tablettes, ne sont pas forcément prises en charge par certains opérateurs. Il en est de même pour les ordinateurs portables.

Ainsi, avant d’acheter un forfait pour votre eSIM en Arabie Saoudite, il est plus prudent de vérifier d’emblée la compatibilité de l’appareil avec l’eSIM, mais aussi avec la marque choisie. La consultation du site officiel du site de l’opérateur est le plus court chemin pour y parvenir.

