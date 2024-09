eSIMX : un large choix de forfaits data pour le court terme

On aime Facilité d’accès

Plusieurs forfaits data au choix On aime moins Qualité du réseau non satisfaisante

Pas de forfaits pour le long terme

En quatrième place, on vous présente eSIMX. Ses forfaits eSIM sont plus avantageux si vous séjournez moins longtemps en Asie. En effet, la marque propose 3 forfaits valides pendant 7 jours, 2 autres pour 15 jours et 4 forfaits eSIM pour 30 jours. Vous n’avez donc qu’à choisir la quantité de data à utiliser en tenant compte de votre consommation.

Certes, son prix minimal est plus élevé par rapport à celui de Saily ou d’Airalo. En revanche, le prix d’un Gigaoctet baisse au fur et à mesure que vous achetez plus de data. eSIMX souffre néanmoins d’un problème au niveau de la qualité du réseau. En plus, si vous restez plus longtemps pour visiter plusieurs pays, vous devez recharger plus fréquemment.

Caractéristiques techniques