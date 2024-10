Une eSIM Chine offre le meilleur moyen de rester en contact avec vos proches pendant vos déplacements. Découvrez les meilleurs fournisseurs que j’ai répertoriés dans ce comparatif.

Trop occupé pour tout lire ? Voici le meilleur Saily est le meilleur fournisseur eSIM pour la Chine pour de diverses raisons. Tout d’abord, la marque propose désormais des offres régionales, dont l’Asie, ainsi qu’une eSIM mondiale. De plus, il y a son alerte faible data qui vous signale lorsque vos données sont au bord de l’épuisement. Sans oublier la fiabilité et le prix abordable. Télécharger l’appli

Quand on parle de la Chine, la première chose qui vient en tête est généralement la grande muraille. Mais comment y passer un merveilleux séjour sans Internet ? Bien sûr que c’est impossible malgré les différentes restrictions appliquées dans ce pays conservateur. De ce fait, l’utilisation d’une eSIM devient incontournable, car permet d’éviter les frais exorbitants d’itinérances. Pour ce qui est du meilleur forfait eSIM, cela dépend de vos besoins et de vos préférences. Par exemple, le meilleur forfait eSIM voyage pour la Chine peut être celui qui propose le prix le plus abordable. Mais pour pouvoir choisir, je vous invite à consulter mon top 5 dans ce comparatif.

Saily : meilleur dans l’ensemble On aime Aucun frais caché supplémentaire

Alerte faible data On aime moins Pas de forfaits d’appels/SMS

Plans locaux pour le court terme uniquement Saily Le meilleur fournisseur eSIM dans l’ensemble Télécharger l’appli Si Saily reste mon premier choix en matière d’eSIM pour la Chine, c’est surtout à cause de sa fiabilité. En effet, en adoptant la marque, vous ne risquez aucune fuite de données personnelles. De plus, vous ne payez que ce dont vous allez consommer. Comme j’ai visité le Macao et le Hong-Kong, j’ai donc acheté un plan régional Asie. J’ai choisi le plan de 90 jours avec 50 Go de data, pour 95,99 dollars. Le forfait m’a permis de surfer n’importe où et n’importe quand. J’ai donc pu profiter d’Internet. Ma seule limite était les restrictions géographiques. Mais puisque j’utilise aussi NordVPN, un autre produit de la marque, j’ai pu les contourner facilement. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1 à 100 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G

Plans disponibles en Chine : 7 à 180 jours

Tarifs : à partir de 4,79 dollars

Support client : 24h/7j et guide de dépannage

Couverture : 150+ pays

Ubigi : le fournisseur eSIM à compatibilité multiple pour votre séjour en Chine On aime Compatible avec divers appareils nomades

Installation facile On aime moins Tarifs plus élevés par rapport à la concurrence

Pas de forfaits d’appels/SMS Ubigi Le meilleur fournisseur eSIM à compatibilité multiple Voir l’offre Après Saily, j’ai porté mon choix sur Ubigi, un fournisseur eSIM qui prend en charge plusieurs appareils mobiles. Outre les smartphones et les montres connectées, la marque est aussi compatible avec certaines marques de voitures (Jaguar, Alfa Romeo, Jeep, etc.). En outre, l’installation de l’eSIM peut s’effectuer même si vous n’achetez pas de forfait tout de suite. Pour ma part, j’ai choisi un forfait ponctuel de 10 Go, valable pour 7 jours. Pour l’obtenir, j’ai dépensé 19 euros. L’utilisation d’un tel forfait m’a offerte une belle expérience en matière de qualité du réseau. Je n’ai cependant pas pu appeler vers la France car Ubigi ne propose pas de forfait d’appels directs. Heureusement, mes proches utilisent tous WhatsApp. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 500Mo à 20 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G, LTE

Plans disponibles en Chine : 1 jour à illimités

Support client : chat robot en anglais, français et japonais

Couverture : 200+

Airalo : les meilleurs forfaits eSIM d’appels pour la Chine On aime Forfaits d’appels/SMS

Plans divers pour le long terme On aime moins Assistance client en anglais uniquement

Pas de plans locaux pour le long terme Airalo Les meilleurs forfaits d’appels et de SMS Voir l’offre J’ai également essayé un autre fournisseur eSIM appelé Airalo. Mon choix s’est porté sur celui-ci à cause de ses forfaits d’appels et de SMS. En fait, tous les plans ne disposent pas d’une telle offre. Il faut choisir un forfait Discover + pour pouvoir passer des appels directs. Comme je me suis intéressée sur les appels directs, j’ai acheté un forfait Discover +. J’ai ainsi choisi un forfait de 50 dollars valable pendant 60 jours (même si mon séjour ne dure pas aussi longtemps !J). Ce dernier inclut 5Go de data, 50 minutes d’appels et 50 SMS. J’ai pu passer aisément plusieurs appels vers mes proches, ce qui m’a convaincue de placer Airalo en troisième place. Caractéristiques techniques

Service offert : forfait de données de 1Go à 100Go + 10 à 200 SMS et 10 à 200 minutes d’appels téléphoniques (plans Discover +)

Prise en charge du réseau 5G : oui

Couverture : 200+ pays

Plans disponibles en Chine : 7 à 365 jours

Tarifs : à partir de 5 dollars

Support client : ChatRobot en anglais

eSIMX : un fournisseur eSIM facile d’accès en Chine On aime Plusieurs moyens de paiement possible

Tarif compétitif On aime moins Forfaits de données uniquement

Une amélioration du réseau est souhaitable eSIMX Le meilleur fournisseur eSIM à accès facile Voir l’offre Pour ceux qui choisissent la facilité, je vous propose d’adopter eSIMX. Il s’agit d’un fournisseur eSIM dont l’enregistrement ne nécessite aucune confirmation d’identité. De surcroît, ses plans data sont disponibles à prix compétitifs. Pour le moment, la Chine ne bénéficie que des plans data. Par ailleurs, eSIMX propose davantage des plans pour le court terme. Ce qui signifie qu’il n’est pas adapté pour un long séjour en Chine. Si la marque s’aligne avec Saily et Airalo en matière de prix, son service n’est cependant pas plus satisfaisant. Son plus grand handicap est que vous allez ressentir des latences dans certains endroits. Sinon, pour un long séjour en Chine, eSIMX n’est pas la solution idéale puisqu’elle propose surtout des forfaits de 30 jours au maximum. Caractéristiques techniques Service offert : forfaits de données de 1 à 20 Go

Couverture : 160+ pays

Plans disponibles en Chine : 7, 15 et 30 jours

Tarifs : à partir de 4,5 dollars

Support client : assistance 24h/7 et <>j/<> Holafly : des données illimitées pendant votre séjour en Chine On aime Plans de données illimitées

Offres personnalisables On aime moins Pas de forfaits d’appels/SMS

FUP ou Fair Use Policy Holafly Les meilleurs forfaits de données illimitées Voir l’offre Pour terminer ma liste, je vous présente Holafly. C’est le meilleur fournisseur eSIM avec des données en illimité en Chine. L’achat d’un forfait Holafly vous permet, non seulement d’obtenir des données illimitées, mais les offres sont aussi personnalisables. Autrement dit, vous pouvez choisir le nombre de jours et le nombre d’eSIM sur un même forfait. Pour les explorateurs et les influenceurs, c’est un choix parfait car évite de tomber à court de data en pleine connexion. Perso, j’ai choisi un forfait data de 7 jours pour 2 eSIM que j’ai obtenu contre 51,11 euros. L’expérience m’a plutôt plu dans l’ensemble. Seulement, j’ai subi ce qu’on appelle FUP ou Fair Use Policy. J’explique, j’ai souffert d’une latence frustrante pendant plusieurs minutes et pourtant mon forfait n’était pas épuisé. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données illimitées

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G LTE

Plans disponibles en Chine : personnalisables

Tarifs : à partir de 5,6 euros

Support client : 24h/7j

Couverture : 170+ pays FAQ sur l’eSIM pour la Chine

Tous les smartphones sont-ils compatibles avec une eSIM en Chine ?

Non, tous les smartphones ne peuvent pas accueillir une eSIM. Seuls les modèles compatibles le peuvent, que ce soit en Chine ou ailleurs. En effet, l’eSIM est une version électronique de la SIM classique. Ainsi, elle est directement intégrée à l’appareil au moment de l’achat. En principe, les modèles de smartphones sortis avant le lancement de l’eSIM ne prennent pas en charge la technologie.

Par contre, étant donné que la SIM électronique n’est pas encore vulgarisée, les fabricants produisent plus de modèles qui sont à la fois compatible eSIM et SIM ordinaire. De la sorte, il est plus facile d’utiliser les deux formats en même temps. Ces modèles sont couramment appelés combinés. Ils sont plus adaptés pour les novices.

Quand faut-il acheter une nouvelle carte eSIM ?

Il n’y a pas de moment idéal pour acheter une carte eSIM pour la Chine. Je vous conseille toutefois d’effectuer votre achat avant votre départ. C’est plus prudent, notamment si vous allez séjourner pour une durée plus courte. Effectivement, un forfait eSIM est valide dès son achat auprès de l’opérateur. Cela vous permet de contacter vos proches restés au pays une fois que votre avion atterrit.

Assurez-vous toutefois que votre smartphone soit compatible avec l’eSIM. Si vous êtes contraint d’utiliser un forfait local, je vous recommande un modèle combiné. Vous pouvez également utiliser un autre appareil, compatible avec la SIM classique pour les appels locaux. Comme ça, vous pouvez utiliser les deux SIM en fonction de vos besoins.

Est-il possible d’utiliser plusieurs forfaits eSIM sur un même téléphone en Chine ?

Oui ! Une des particularités de l’eSIM est la possibilité de souscrire à plusieurs forfaits sur le même appareil. Vous pouvez, par exemple, acheter plusieurs forfaits d’un seul opérateur ou plusieurs forfaits provenant de fournisseurs différents. Il faut juste savoir le nombre de forfaits supporté par l’appareil.

Si vous utilisez un Samsung Galaxy compatible eSIM, vous pouvez acheter jusqu’à cinq (5) forfaits en même temps. En revanche, le nombre de profils peut aller jusqu’à huit (8) pour un iPhone, selon le modèle. Pour les autres marques comme Xiaomi ou Google Pixel, un smartphone compatible enregistre généralement deux (2) profils.

Quels sont les avantages d’un forfait eSIM ?

La majorité des forfaits eSIM sont des forfaits data. Du coup, on l’utilise plus souvent pour effectuer des recherches sur Internet. Par ailleurs, un forfait eSIM permet aussi d’appeler des proches depuis la Chine en utilisant des applis VoIP telles que WhatsApp ou FaceTime. L’activation immédiate du forfait facilite en même temps l’utilisation d’Internet dès votre arrivée en Chine.

En outre, certains opérateurs, Airalo en l’occurrence, proposent des forfaits d’appels directs et de SMS. Ce qui signifie que vous pouvez utiliser votre eSIM pour passer des appels directs sans payer des frais d’appels internationaux. Ce type de forfait est largement moins coûteux par rapport au forfait international.

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.