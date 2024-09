L’eSIM pour la Costa Rica, cela vous dit ? C’est une option gagnante, vous offrant la possibilité de passer des appels directs ou VoIP et d’avoir une connexion sans fluide. Découvrez notre top 5 et choisissez votre fournisseur eSIM.

Trop occupé pour tout lire ? Voici le meilleur Saily est le meilleur fournisseur eSIM pour le Costa Rica. Les raisons ? Primo, le prix reste abordable. Secundo, vous pouvez choisir un forfait local, régional ou mondial. Par ailleurs, son alerte data faible ; tout comme son guide de dépannage sont là pour vous servir de balise pendant son utilisation. Télécharger l’appli

L’eSIM est totalement différente de la SIM classique en ce sens qu’elle est à la fois flexible et pratique. Pour votre prochain déplacement en Costa Rica, on recommande l’utilisation d’une SIM électronique. Effectivement, il s’agit d’un petit pays des Caraïbes qui abrite une biodiversité époustouflante. Sa politique environnementale plutôt sévère lui a permis de devenir l’une des destinations les plus prisées des touristes. Maintenant, si vous souhaitez goûter à cette merveille que nous a offerte mère nature et la partager, vous devez quand même disposer d’une quantité suffisante de data. Pour cela, il faut choisir le meilleur forfait eSIM. Après, vous pouvez aussi passer des appels en utilisant un forfait eSIM voyage avec data, voix et SMS.

Saily : le meilleur fournisseur eSIM data pour le Costa Rica On aime Abordable et transparent

Une offre diversifiée On aime moins Pas de forfaits d’appels directs et de SMS

Plans moins généreux en data Saily Les meilleurs forfaits eSIM data Télécharger l’appli Conçue par ceux qui ont développé NordVPN, Saily a gagné la première place dans notre comparatif. Il est donc évident que la marque soit entièrement fiable. En plus, même après les récentes mises à jour, le prix reste compétitif et abordable pour la plupart des utilisateurs. Aucun frais caché supplémentaire n’est non plus facturé au-delà de votre forfait. Outre l’introduction des forfaits régionaux, l’eSIM mondiale y compris, Saily dispose aussi désormais l’alerte faible data. Cette dernière vous signale avant même que vos données soient épuisées. Cela vous évite de tomber à court de data en pleine connexion. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1 à 20 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G

Plans disponibles en Costa Rica : 7, 15, 30 et 60 jours

Tarifs : à partir de 7,99 dollars

Support client : 24h/7j et guide de dépannage

Couverture : 150+ pays

Ubigi : le fournisseur eSIM haut de gamme pour le Costa Rica On aime Compatible avec un large panel d’appareils

Assistance clientèle multilingue On aime moins Pas de forfaits d’appels et de SMS

Aucun plan local pour le Costa Rica Ubigi Le meilleur fournisseur eSIM haut de gamme Voir l’offre Si vous voulez un forfait data pour vos différents appareils : smartphone, smartwatch, tablette, voiture connectée, c’est Ubigi qui est votre meilleur allié. Au Costa Rica, vous avez le choix entre un forfait ponctuel ou un forfait mensuel. Un forfait ponctuel est plus avantageux si vous voulez juste essayer la marque. Un forfait mensuel quant à lui est valide pour la vie si vous renouvelez votre abonnement. Ceci étant, Ubigi n’est pas le meilleur fournisseur à adopter si votre budget est réduit. Son prix de départ est de 9 euros pour 500 Mo de données. Cependant, la marque garantit une connexion sans tracas, peu importe l’endroit où vous vous connectez. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 500 Mo à illimité

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G, LTE

Plans disponibles en Costa Rica : 1, 30 jours et illimité

Tarifs : à partir de 9 euros

Support client : chat live en anglais, français et japonais

Couverture : 200+ pays

Airalo : des plans data+voix+SMS à prix raisonnable On aime Partage de data

Des forfaits d’appels/SMS On aime moins ChatRobot en anglais

Tarifs plus élevés par rapport à ses concurrents Airalo Les meilleurs forfaits data+voix+SMS Voir l’offre En troisième place, nous avons Airalo, un fournisseur eSIM proposant des appels et des SMS pour le Costa Rica. En fait, les appels sont inclus dans les plans eSIM Discover + disponible dans 135 pays à travers le monde dont le Costa Rica. Outre les forfaits data, ses offres comportent aussi des forfaits d’appels et de SMS. Ce qui est plutôt rassurant quand vos parents ne sont pas très familiers avec les applis VoIP. Airalo propose également des plans régionaux vous permettant de l’utiliser dans plus d’une dizaine de pays d’Amérique Latine. Seulement, les plans régionaux, tout comme les plans locaux, ne sont pas idéaux pour un long séjour. Si vous devez rester plus de 30 jours, on vous conseille d’adopter des plans Discover ou Discover + dont la validité peut atteindre 365 jours. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1 à 20 Go et d’appels/SMS

Couverture : 200+ pays

Plans disponibles en Costa Rica : 7, 15, 30, 60, 180 et 365 jours

Tarifs : à partir de 9 dollars

Support client : ChatRobot en anglais

eSIMX : le meilleur fournisseur eSIM pour un court séjour On aime Facilité d’accès

Idéal pour un court séjour On aime moins Pas de forfaits régionaux

Pas de forfaits d’appels/SMS eSIMX Les meilleurs forfaits pour un court séjour Voir l’offre Si vous avez une aversion contre les formalités, on vous propose d’acheter un forfait eSIM chez eSIMX. Vous n’êtes pas obligé de confirmer votre identité lors de son installation. Aussi, c’est la marque idéale pour essayer l’eSIM pendant votre voyage au Costa Rica, notamment si vous n’y restez pas longtemps. Côté tarif, le prix n’est pas le moins cher. Néanmoins, si on considère davantage la validité de l’offre, eSIMX semble afficher des prix abordables. Cependant, la qualité du réseau représente un petit bémol à ne pas négliger. En effet, le réseau ne capte pas de manière uniforme dans tout le pays. En plus, ses forfaits eSIM ne sont pas propices pour un long séjour au Costa Rica. Caractéristiques techniques Service offert : forfaits de données de 1 à 6 Go

Couverture : 160+ pays

Plans disponibles en Costa Rica : 7, 15 et 30 jours

Tarifs : à partir de 14 dollars

Support client : assistance 24h/7 et <>j/<>

Holafly : le meilleur allié des nomades numériques au Costa Rica On aime Des forfaits de données illimitées

Bon rapport qualité/prix On aime moins La 5G n’est pas prise en charge

Pas de forfaits d’appels/SMS Holafly Le meilleur fournisseur eSIM de données illimitées Voir l’offre Pour les nomades numériques qui souhaitent partager leur exploit sur le Net, on propose Holafly. Ce fournisseur eSIM propose des données en quantité illimitée au Costa Rica que vous choisissiez un forfait local ou régional. Pour le moment, vous pouvez personnaliser uniquement votre forfait local, mais pas régional. Toutefois, vous pouvez choisir entre diverses offres de validité allant de 5 à 90 jours pour forfait régional Amérique Latine. Il faut quand même rappeler que la marque n’est pas encore compatible avec la 5G. Ce qui pourrait ralentir parfois la vitesse de la connexion. Par ailleurs, vous pouvez souffrir de ce qu’on appelle FUP ou Fair Use Policy. En gros, votre connexion bascule dans une bande passante où tout est difficile à accéder. Cela se produit généralement lorsque vous avez consommé une certaine quantité de données. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données illimitées

Réseaux pris en charge : 4G, LTE

Tarifs : à partir de 6,9 euros

Plans disponibles en Costa Rica : 5, 7, 10, 15, 20, 30, 60 et 90 jours pour les plans régionaux et plans locaux personnalisables

Support client : 24h/7j

Couverture : 170+ pays

FAQ sur l’eSIM pour le Costa Rica

L’eSIM est conçue spécifiquement pour faciliter l’utilisation d’Internet pendant les divers déplacements à l’étranger. Un simple achat de forfait eSIM permet d’effectuer des recherches sur le Web et de communiquer aisément avec vos proches. Pour se faire, il faut d’abord acheter et installer une eSIM auprès d’un fournisseur tel que Saily. Différent de celui du forfait classique, l’achat d’un forfait eSIM au Costa Rica, ou même ailleurs se fait en ligne via le site officiel de l’opérateur.

En ce qui concerne son utilisation, l’eSIM s’utilise de la même manière qu’une SIM classique, mais à quelques différences près. Par ailleurs, vous pouvez garder votre numéro habituel si votre opérateur téléphonique propose l’offre compatible à l’eSIM. Ainsi, si votre smartphone est un modèle combiné, vous pouvez alors utiliser les deux formats en même temps.

Dans le cas où votre téléphone prend en charge uniquement la SIM numérique, il va falloir opter pour un forfait incluant des appels directs pour pouvoir le faire. Sinon, vous pouvez aussi recourir aux applis VoIP comme Telegram et WhatsApp.

Pourquoi l’eSIM est-elle avantageuse par rapport à la SIM physique ?

Nombreux sont les avantages d’une eSIM, mais nous nous limitons aux plus importants. Tout d’abord, il n’y a plus besoin d’emplacement spécifique pour la SIM dans le téléphone. En effet, vous pouvez changer d’opérateur à la volée sans retirer la SIM. Cela évite également l’éventuelle perte de votre carte SIM, sauf si vous égarez votre appareil.

En outre, l’eSIM est très flexible, c’est-à-dire que vous pouvez modifier votre forfait sans problème et ce, à tout moment, en fonction de vos besoins. Ce qui signifie aussi que vous pouvez obtenir plus d’un forfait eSIM à la fois pour optimiser votre séjour, notamment si vous visitez plusieurs pays en un seul voyage.

Par exemple, vous avez souscrit à un forfait eSIM chez Saily avant de partir en vacances au Costa Rica. Une fois là-bas, vous vous rendez compte que vous avez besoin de passer des appels vers la France. Du coup, vous devez acheter un forfait Discover + d’Airalo pour éviter de payer des frais élevés.

C’est très simple, il suffit de visiter le site officiel de l’opérateur et d’entrer le nom du pays : Costa Rica dans le cas présent. Si l’écran affiche une liste de plans forfaitaires pour le Costa Rica, alors c’est bon.

Il faut quand même vérifier la compatibilité de votre appareil. Si vous êtes sur le point d’acheter le téléphone, visitez d’abord le site officiel du fabricant et consultez les caractéristiques du téléphone. La prise en charge de l’eSIM doit être mentionnée. Vous pouvez aussi consulter le site de l’opérateur eSIM de votre choix, plus précisément la liste des appareils compatibles.

Dans le cas contraire, vérifiez directement depuis les paramètres. Commencez en cliquant sur « Réseau Mobile » ou « Cellulaire » suivant le modèle et la marque de votre téléphone. Si ce dernier est compatible eSIM, alors il doit y avoir l’option « Ajouter une eSIM ».

L’autre façon de vérifier la prise en charge de l’eSIM est de composer le *#06#. Cette technique permet d’afficher l’identification EID, propre aux appareils compatibles eSIM.

