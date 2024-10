L’eSIM Côte d’Ivoire est la meilleure solution pour rester connecté pendant votre visite au pays. Trouvez la meilleure offre via mon top 5.

Envie d’un safari en Afrique ? Pourquoi ne pas emprunter la Côte d’Ivoire avec ses éléphants ? Il suffit d’acheter une eSIM et vous resterez en contact avec le reste du monde pendant votre voyage. Dans ce top 5, vous trouverez les détails de chaque fournisseur, ainsi que les tarifs proposés. Ceci, en vue de vous offrir les meilleurs forfaits eSIM pendant votre séjour parmi les plus gros mammifères d’Afrique. Alors, sans plus attendre, voici le top 5 des meilleurs forfaits eSIM voyage pour la Côte d’Ivoire.

Airalo : des données et des appels à moindre coûts On aime Des forfaits data et des forfaits d’appels/SMS

Tarif compétitif On aime moins Assistance client en anglais uniquement

Appels et SMS uniquement dans le plan Discover + Airalo Les meilleurs forfaits de données et d’appels Voir l’offre S’il y a un fournisseur eSIM que j’apprécie bien en Côte d’Ivoire, c’est Airalo. Effectivement, comme mes parents ne sont pas familiers avec les applis VoIP, je devais donc les appeler directement pour leur parler. C’est justement pour ça que j’ai adopté Airalo, car ces appels étaient fréquents. Toutefois, ses forfaits data sont plutôt médiocres. Du coup, j’ai dû combiner le mien avec un autre forfait plus riche en données. Côté tarif, Airalo affiche un prix très compétitif par rapport à l’ensemble des fournisseurs présents en Côte d’Ivoire. Il me reste quand à suivre un cours d’anglais pour pouvoir communiquer avec plus de fluidité avec son chat robot qui fait office d’assistant à la clientèle. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1 à 20 Go

Couverture : 200+ pays

Plans disponibles en Côte d’Ivoire : 7 à 365 jours

Tarifs : à partir de 8 dollars

Support client : ChatRobot en anglais

Ubigi : le meilleur fournisseur eSIM haut de gamme en Côte d’Ivoire On aime Assistance client multilingue

Prise en charge de la 5G On aime moins Pas de forfaits d’appels et de SMS

Prix moins compétitifs Ubigi Le meilleur fournisseur eSIM haut de gamme Voir l’offre J’admets que les forfaits data de Ubigi sont moins abordables en Côte d’Ivoire. En effet, son prix minimal est de 9 euros pour 1 Go de données. Cependant, la marque prime en matière de qualité du réseau. C’est la principale raison pour laquelle elle a gagné la seconde place dans mon top 5. De plus, son utilisation ne se limite pas aux smartphones. Son eSIM est compatible avec divers types d’appareils tels que les montres et les voitures intelligentes. De ce fait, Ubigi est parfait pour les petites recherches sur le Net, mais aussi pour les tâches plus exigeantes. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 500Mo à 24 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G, LTE

Partage de données : Oui

Plans disponibles en Côte d’Ivoire : 1 jour à illimité

Tarifs : à partir de 9 euros

Support client : chat robot en anglais, français et japonais

Couverture : 200+

eSIM4Travel : les meilleurs forfaits eSIM pour le court terme On aime Prix compétitif

Pas de confirmation d’identité On aime moins Pas de forfaits d’appels et de SMS

Forfaits moins riches en données eSIM4Travel Les meilleurs forfaits eSIM pour le court terme Voir l’offre Si j’ai inclus eSIM4Travel dans ma sélection, c’est à cause de son prix abordable. Autrement dit, à moins de 6 dollars, vous obtiendrez 1 Go de données. L’offre étant valide pendant 7 jours. De cette manière, les utilisateurs peuvent utiliser Internet avec le meilleur réseau. La marque propose aussi le partage de connexion. Donc, un seul forfait peut faire l’affaire si vous n’êtes pas accros aux réseaux sociaux et au streaming. Malheureusement, eSIM4Travel ne propose pas de forfaits d’appels. Vous devez vous contenter des applis VoIP si vous voulez appeler vos proches. Caractéristiques techniques Service offert : forfaits de données de 1 à 5 Go

Couverture : 180+ pays

Plans disponibles en Côte d’Ivoire : 7 à 30 jours

Tarifs : à partir de 5,93 dollars

Support client : assistance 24h/7 et <>j/<>

Confirmation d’identité : Non

Holafly : profitez d’une connexion gratuite chaque jour On aime 500 Mo de données offertes par jour

Détection du meilleur réseau On aime moins Pas de données illimitées

Pas de forfaits d’appels et de SMS Holafly Une connexion gratuite chaque jour Voir l’offre Si vous utilisez Internet tous les jours, c’est Holafly qui convient le mieux à vos besoins. En Côte d’Ivoire, la marque propose 6 plans locaux avec un forfait de 2,5 Go de données mobiles pour 28,9 euros. Vous serez peut-être un peu déçu car les offres ne sont pas illimitées ni personnalisables. Mais ne vous inquiétez pas, en choisissant Holafly, vous aurez une connexion gratuite de 500 Mo par jour. De cette façon, vous allez pouvoir garder contact avec vos proches et leur partager vos exploits. En outre, vous pouvez acheter plusieurs eSIM en même temps. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 2,5 à 15 Go

Réseaux pris en charge : 4G, LTE

Tarifs : à partir de 28,9 euros

Plans disponibles en Côte d’Ivoire : 5 à 30 jours

Support client : 24h/7j

Couverture : 170+ pays

Gigsky : le meilleur fournisseur eSIM qui propose un essai gratuit en Côte d’Ivoire On aime Un essai gratuit à l’inscription

Détection du meilleur réseau On aime moins Pas de forfaits d’appels

Pas de forfaits pour le long terme Gigsky Un essai gratuit de 7 jours Voir l’offre Si le prix est plus ou moins similaire à ceux des autres concurrents, Gigsky propose en revanche un essai gratuit de 7 jours. Aussi, vous aurez 100 Mo de data pour vous familiariser avec son fonctionnement. En ce qui concerne ses offres, je vous propose plutôt d’opter pour les plans Afrique. Ceux-ci sont moins chers par rapport aux plans locaux. Effectivement, vous obtenez 10 Go de données pour 59,99 dollars avec le plan régional contre 72,99 dollars avec le plan local. Toutefois, Gigsky ne dispose pas de plan data pour le long terme. De ce fait, vous devez renouveler votre forfait si votre séjour s’étend au-delà de 1 mois. Caractéristiques techniques Service offert : forfaits de données de 100 Mo à 10 Go

Forfait d’appel : Non

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, LTE, 5G

Plans disponibles en Côte d’Ivoire : 7 à 30 jours

Tarif : 0 à 8,99 dollars

Couverture : 200+ pays

FAQ

Tous les smartphones prennent-ils en charge la carte eSIM ?

Non ! Si vous avez remarqué, l’eSIM est directement intégrée à l’appareil à la livraison. Ce qui signifie qu’il n’y a pas d’emplacement dédié à la carte SIM, sauf s’il s’agit d’un modèle combiné. Et puisque la technologie est plutôt récente, les smartphones en circulation ne sont donc pas tous compatibles. Seuls ceux qui sont sortis après son invention le sont.

Aujourd’hui, iPhone et Samsung disputent le prix du meilleur fournisseur d’appareils compatibles eSIM sur le marché. A côté d’eux se trouvent Google, Xiaomi, Honor et bien d’autres. Toutefois, il vaut mieux vérifier la compatibilité de votre téléphone avant d’acheter un forfait eSIM.

Quels sont les différents appareils compatibles eSIM ?

A part les smartphones, l’eSIM est aussi disponible sur d’autres appareils comme les montres connectées et les tablettes. Certaines marques prennent en charge les ordinateurs portables et même les voitures connectées. Cependant, toutes les marques d’eSIM ne sont pas compatibles avec les appareils autres que les smartphones.

Par exemple, seul Ubigi prend en charge les voitures connectées et les appareils sous Windows 10 et versions ultérieures. Par contre, Airalo ne garantit pas la prise en charge des tablettes et des montres connectées, encore moins des ordinateurs portables.

A quel moment dois-je acheter ma carte eSIM pour la Côte d’Ivoire ?

Il n’y a pas de moment idéal pour faire l’achat de votre eSIM. L’important est que celle-ci soit installée sur votre appareil avant votre départ. Le délai d’installation/activation diffère d’une marque à l’autre. Certaines eSIM s’activent automatiquement, c’est-à-dire immédiatement après l’achat. D’autres s’activent à la première connexion ou quelque temps après (un mois voire une année).

Vous pouvez aussi attendre votre arrivée pour acheter votre forfait eSIM pour la Côte d’Ivoire. Ce n’est pourtant pas très intéressant, car en attendant, vous devez utiliser un réseau public si vous voulez vous connecter. Sinon, il faut parfois faire la queue en boutique pour obtenir un forfait Internet sans passer par la SIM électronique.

Puis-je obtenir un forfait eSIM avec des appels analogiques en Côte d’Ivoire ?

Oui, selon votre fournisseur. Dans ma sélection, seul Airalo propose des appels directs en Côte d’Ivoire. Par conséquent, vous devez acheter un de ses plans mondiaux Discover + si vous voulez passer des appels directs. Mais étant donné que les applis VoIP sont de plus en plus populaires, vaut mieux en profiter. De plus, celles-ci permettent de passer des appels vidéo à moindre coût.

Les appels directs quant à eux ne sont pas très intéressants, sauf si vos interlocuteurs ont une aversion contre les nouvelles technologies de communication. Dans ce cas, les appels directs sont indispensables pour garder contact avec eux.

Puis-je utiliser plusieurs forfaits sur une même carte eSIM pendant mon voyage ?

Oui. En réalité, c’est l’un des avantages de l’eSIM. Si vous avez des besoins disparates, vous pouvez acheter plusieurs forfaits en même temps. En ce qui concerne leur utilisation, vous devez sélectionner le forfait à dépenser selon vos besoins, et donc le profil en question. De plus, vous pouvez changer de forfait à la volée si vous n’en avez acheté qu’un seul.

Par exemple, si vous avez besoin d’utiliser Internet sur votre ordinateur portable, c’est un forfait Ubigi qui est adapté. En revanche, si vous voulez appeler directement des proches, vous n’avez qu’à utiliser un forfait Discover + d’Airalo.

