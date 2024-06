Top 5 des meilleurs forfaits eSIM pour l’Egypte

L'eSIM Egypte est la meilleure solution pour rester connecté pendant votre séjour. A la recherche de la meilleure offre ? Voici notre top 5 des meilleurs eSIM pour l'Egypte.

Comme on dit, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Les pyramides de Gizeh, le Grand Temple d'Abou Simbel, le Karnak, ou encore le Nécropole de Saqqarah témoignent de l'intelligence d'antan. Vous rêvez peut-être d'explorer le pays comme un vrai archéologue pendant les vacances. Vous pourrez ensuite partager vos belles photos avec vos amis et connaissances, à condition d'avoir une bonne connexion Internet bien sûr. Mais comment profiter d'Internet sans payer des frais d'itinérances internationales ? On vous propose d'opter pour un forfait eSIM. Mais encore une autre question, c'est de choisir le meilleur forfait pour votre voyage. Pour cela, on vous propose les 5 meilleurs forfaits eSIM pour l'Egypte.

Saily : meilleur eSIM dans l'ensemble pour l'Egypte

Fiabilité

Saily propose 4 plans différents qui vous permettent de partager vos photos sur Tik Tok ou Facebook sans difficulté. A seulement 6,29 dollars, vous pouvez obtenir 1 Go de données utilisables pendant 7 jours. Ce qui vous permet également de passer des appels via WhatsApp ou FaceTime. Vous pouvez toutefois augmenter votre forfait jusqu'à 10 Go, valable 30 jours. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1, 3, 5 et 10 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G

Plans disponibles en Egypte : 7 et 30 jours

Tarifs : à partir de 6,29 dollars

Support client : 24h/7j et guide de dépannage

Couverture : 150+ pays

Airalo : payez uniquement ce que vous utilisez

Tarif compétitif

Un autre fournisseur abordable est aussi disponible en Egypte, il s'agit d'Airalo. Ce dernier, bien que ne prenant pas en charge la 5G, propose une connexion eSIM convenable en Egypte. Effectivement, les offres proviennent de Gizeh Mobile. Ce qui signifie qu'elles prennent en charge uniquement les réseaux 4G et LTE. Sachant que la 5G n'est pas encore populaire dans le pays, cela ne doit pas entraver à votre expérience utilisateur. L'absence des forfaits d'appels et de SMS ne représente pas de gros problème étant donné que les applications VOIP gagnent en popularité. De surcroît, il n'y a que 5 plans locaux disponibles, mais à un prix assez intéressant. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1, 2, 3, 5 et 10Go

Prise en charge du réseau 5G : Pas en Egypte

Couverture : 200+ pays

Plans disponibles en Egypte : 7, 15 et 30 jours

Tarifs : à partir de 7 dollars

Support client : ChatRobot en anglais

eSIMX : un large choix de forfaits eSIM disponibles en Egypte

Prix compétitif

Un large choix de plans data

Nous avons aussi ce fournisseur qui propose un large choix de forfaits en Egypte : eSIMX. Disponible dans plus de 160 pays, il est aussi présent dans le pays. Avec eSIMX, vous pouvez choisir un plan de 7, 15 ou 30 jours de données mobiles. Au total, le fournisseur propose huit plans data, une large gamme de choix pour profiter d'Internet pendant votre séjour en Egypte. Côté tarif, les prix varient de 7 à 29 dollars. Ce qui est encore abordable par rapport à la concurrence. Cependant, le rapport qualité/prix n'est pas garanti à 100%. Le réseau peut être bon à un endroit et mauvais à un autre. Caractéristiques techniques Service offert : forfaits de données de 1, 3, 5 et 10 Go

Couverture : 160+ pays

Appels téléphoniques : Non pour l'Egypte

Plans disponibles en Egypte : 7, 15 et 30 jours

Tarifs : à partir de 7 dollars

Support client : assistance 24h/7 et <>j/<>

Holafly : des forfaits eSIM illimités en Egypte

Tarifs abordables

On continue notre sélection avec Holafly, un fournisseur qui propose des forfaits eSIM de données illimitées en Egypte. Les offres sont valides pendant 1 à 30 jours à un tarif variant de 8 à 75 dollars. Les tarifs étant abordables par rapport à la quantité illimitée des données fournies. Vous pouvez aussi partager la connexion, mais le service est plafonné à 500 Mo par jour. Cependant, le réseau n'est pas aussi satisfaisant à cause de ce qu'on appelle une FUP ou Fair Use Police. Autrement dit, à un certain moment, la connexion peut soudainement devenir mauvaise pendant une durée plus ou moins longue. A part cela, Holafly sait faire ses preuves en prenant en charge les réseaux 4G et LTE via Etisalat. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données illimitées + partage de connexion

Réseaux pris en charge : 4G, LTE

Tarifs : à partir de 6 euros

Plans disponibles en Egypte : plans personnalisables

Support client : 24h/7j

Couverture : 170+ pays

Gigsky : le meilleur fournisseur eSIM qui propose un essai gratuit en Egypte

Des forfaits de données illimitées pendant 7 et 15 jours

Pour terminer notre sélection, voici Gigsky. La marque propose 9 plans dont 5 plans locaux et 4 plans régionaux (Afrique). Le prix d'un gigaoctet de données étant de 5,99 dollars pour un plan local contre 12,99 dollars pour un plan régional Afrique. Toutefois, les deux autres plans locaux de 7 et 15 jours offrent une quantité illimitée de données. Gigsky se démarque notamment par son offre de 100 Mo de données gratuites disponibles dès l'installation de l'eSIM. Ainsi, vous n'êtes pas obligé d'acheter un forfait pour démarrer. Caractéristiques techniques Couverture : 200+ pays

Service offert : forfaits de données de 100 Mo, 1 Go, 3 Go, 5, 10 Go et illimitées

Forfait d'appel : Non

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, LTE, 5G

Plans disponibles en Egypte : 7, 15 et 30 jours

Tarif : 0 à 79,99 dollars

Partage de connexion : Oui

FAQ sur l'eSIM en Egypte

Quels sont les réels avantages d'une carte eSIM ?

Une carte eSIM est largement plus pratique qu'une carte SIM ordinaire. Tout d'abord, vous n'avez plus à vous déplacer en boutique pour l'acheter. La carte eSIM est intégrée à l'appareil au moment de la fabrication. Il suffit de scanner le QR code envoyé par e-mail par l'opérateur pour installer le forfait. En tout, 2 minutes suffisent pour installer une carte eSIM et acheter le premier forfait.

Ensuite, la SIM numérique facilite la communication entre vous et vos proches, ainsi que votre entourage professionnel. Plus de souci pour des appels internationaux, les applications VOIP permettent d'effectuer des appels vers n'importe où.

Si vous utilisez un appareil fonctionnant sous Android, WhatsApp est la meilleure application à utiliser. En revanche, pour les adeptes d'iPhones, on conseille iMessage. Cela-dit, les anciennes applications telles que Skype ou Messenger peuvent également servir pour communiquer via Internet.

Outre la communication, l'eSIM représente un outil précieux pour vos déplacements et pour votre séjour en Egypte en général. Plus précisément, l'activation des données mobiles sur votre smartphone vous offre l'accès aux plus beaux restaurants du pays par exemple. Sinon, vous pouvez voir les pubs qui se trouvent à quelques pâtés de maison de votre hôtel si vous avez besoin de décompresser.

Un forfait d'itinérance de données est-il avantageux par rapport à un forfait eSIM en Egypte ?

Un forfait d'itinérance de données n'est pas conseillé pour vos déplacements en Egypte. En réalité, la vitesse des données est très limitée pour ce genre de forfait. En majorité, les forfaits d'itinérances à l'étranger fonctionnent avec le réseau 3G. Ce qui va forcément perturber la qualité de la connexion. En outre, les frais d'itinérances sont généralement élevés, voire exorbitants.

Ainsi, il vaut mieux adopter un forfait eSIM. Dans un premier temps, cela facilite la navigation dans vos sites favoris et vos plateformes de divertissement. Dans un second temps, l'adoption de l'eSIM va certainement faciliter votre séjour en Egypte du fait que celle-ci fait gagner du temps et de l'argent. Son achat peut s'effectuer en ligne, donc inutile de faire la queue en boutique, en plus, le prix est plus abordable.

Où puis-je acheter ma carte e-SIM pour l'Egypte ?

Comme les principaux fournisseurs d'accès Internet en Egypte ne proposent pas de carte e-SIM, il convient donc d'en acheter avant votre départ en France. Vous pouvez choisir parmi notre top 5 selon vos besoins, mais aussi selon vos préférences. Inutile de vous déplacer car l'achat se fait généralement à distance. Attention toutefois à vérifier l'authenticité de la boutique, car les arnaques ne sont pas nouvelles sur Internet et vous pourrez tomber sur l'une d'elles.

Encore une chose à savoir avant de choisir votre fournisseur eSIM pour l'Egypte, vérifiez d'emblée que votre smartphone est compatible. Normalement, les modèles sortis depuis 2019 sont compatibles, sinon combinés, c'est-à-dire prenant en charge le format physique et le format numérique. Vous pouvez toutefois vérifier par vous-même pour en avoir le cœur net.

Vous pouvez en même temps acheter une carte SIM pour touriste en Egypte. Celle-ci pourrait vous être utile, notamment pour passer des appels locaux.

