Top 5 des meilleurs forfaits eSIM pour l’Île Maurice

Une eSIM pour l'Île Maurice doit rentrer dans votre liste de priorité si vous prévoyez de partir en vacances sur cette île paradisiaque. Une telle option vous permet de rester en contact avec vos proches tout au long de votre séjour.

Trop occupé pour tout lire ? Voici le meilleur Saily est en tête de notre liste pour de nombreuses raisons. En premier lieu, c'est le fournisseur eSIM le plus fiable à l'Île Maurice. Ensuite, Saily propose des plans data avec une facilité d'utilisation. Sinon, vous avez droit à son guide de dépannage en cas de problème d'utilisation, ainsi qu'à son assistance à la clientèle 24/7. Télécharger l'appli

Goûter ses mets typiques sur l'une de ses plages paradisiaques est l'une des meilleures activités à faire sur l'Île Maurice. Mais un tel séjour reste-t-il aussi passionnant si vous vous trouvez coupé de vos proches restés au pays ? Bien sûr que non. C'est justement pour cela qu'on vous propose d'adopter une eSIM. Effectivement, un forfait eSIM peut vous être d'une grande aide pour communiquer et surfer sur Internet. Dans le présent top 5, vous trouverez les meilleurs forfaits eSIM voyage pour vos vacances à l'Île Maurice. En réalité, on vous propose les meilleurs fournisseurs, à vous de trouver ensuite le forfait qui convient à vos besoins.

Saily : une offre eSIM abordable pour tous à l'Île Maurice On aime Pas de frais caché supplémentaire

Assistance client par chat en direct 24h/7j On aime moins Pas de plan régional ou global

Appels téléphoniques directs et SMS non pris en charge Saily Le meilleur fournisseur eSIM dans l'ensemble Télécharger l'appli Pour commencer notre top 5, voici Saily. La marque vous propose 1 à 10 Go de data. Le prix semble assez abordable pour les touristes. Mais ce qui nous a conduits à la placer en tête, c'est surtout sa fiabilité. Effectivement, plus besoin de vous faire du souci quant à la sécurité de vos données personnelles. Celles-ci sont stockées dans un endroit sûr. Pour les appels vocaux et vidéo, il va falloir opter pour les applis VoIP telles que WhatsApp ou FaceTime. Il faut l'avouer, c'est largement moins cher que l'itinérance internationale. Pour le moment, vous n'allez pas pouvoir obtenir de plans durant au-delà de 30 jours. Mais cela ne doit pas poser de grand problème si vous y séjournez moins longtemps. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1Go à 10 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G

Plans disponibles à l'Île Maurice : 7 à 30 jours

Tarifs : à partir de 6,79 dollars

Support client : 24h/7j et guide de dépannage

Couverture : 150+ pays

Airalo : plus que des data On aime Des plans locaux et régionaux au choix

Prise en charge de la 5G On aime moins Support client en anglais uniquement

Offres de données plafonnées à 5 Go Airalo Le meilleur rapport qualité/prix Voir l'offre En seconde place, on a Airalo, un fournisseur qui propose à la fois des plans locaux et régionaux à l'Île Maurice. Et c'est ce qui la distingue à première vue. Son tarif n'est pas le moins cher (prix de départ de 7,5 dollars). Néanmoins, la qualité du réseau, notamment la prise en charge de la 5G permet à Airalo de fournir les meilleurs forfaits eSIM pour l'Île Maurice. De plus, vous n'aurez pas plus de 5 Go pour un forfait Internet. Sans compter sur son assistance à la clientèle qui n'est pas d'une grande aide, sauf si vous êtes bon en anglais. De la sorte, ce n'est pas le meilleur choix si vous débutez avec la technologie eSIM. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1, 2, 3 et 5 Go

Prise en charge du réseau 5G : oui

Couverture : 200+ pays

Plan disponibles à l'Île Maurice: 7, 15 et 30 jours

Tarifs : à partir de 7,5 dollars

Support client : ChatRobot en anglais

Yesim : des données illimitées ou des données standard ; faites votre choix On aime Des plans des données limitées et illimitées au choix

Une activation immédiate de la carte eSIM On aime moins Appels directs et SMS non disponibles

Pas de plans pour le long terme Yesim Le meilleur en matière de diversité d'offres Voir l'offre Si vous êtes un fervent adepte des réseaux sociaux tels qu'Instagram et Tik Tok, Yesim est le meilleur fournisseur eSIM pour votre séjour à l'Île Maurice. Le fournisseur peut vous proposer des données en illimité pour une journée dès seulement 7,7 dollars. Vous pouvez toutefois acheter des forfaits plus durables de 7, 15 ou 30 jours selon la durée de votre séjour. Si, par contre, vous n'avez pas besoin d'Internet à longueur de journée, vous pouvez souscrire à des forfaits standards. Yesim vous propose des plans data de 3 à 20 Go selon votre budget. On peut dire aussi que la marque offre le meilleur rapport qualité/prix sachant qu'elle prend en charge la 5G. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 3, 5, 10 et 20Go ou illimitées

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G et LTE

Tarifs : à partir de 7,7 dollars

Plans disponibles à l'Île Maurice : 1, 7, 15 et 30 jours

Couverture : 160 + pays

Holafly : une alternative à Yesim pour le court terme On aime Forfait de data en illimité

Détection automatique du meilleur signal On aime moins Durée maximale d'un plan limité à 10 jours

5G non prise en charge Holafly Le meilleur fournisseur eSIM de data en illimité à court terme Voir l'offre Dans notre sélection, Holafly est présentée comme une alternative à Yesim dans le sens qu'elle fournit des plans data en illimité. De ce fait, quels que soient vos sites favoris, divertissements, news, etc. vous serez servis par le fournisseur eSIM tout le long de votre voyage à l'Île Maurice. Le non prise en charge de la 5G constitue pourtant un handicap pour ses offres. Votre connexion ne sera pas aussi fluide qu'avec Saily ou Yesim. En outre, vous ne pouvez pas obtenir un abonnement pour le long terme étant donné que la durée maximale est limitée à 10 jours. Donc si vous restez plus longtemps sur l'Île Maurice, vous devez renouveler votre forfait à plusieurs reprises. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données illimitées

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, LTE

Plans disponibles à l'Île Maurice : 5, 7 et 10 jours

Tarifs : à partir de 27 euros

Support client : 24h/7j

Couverture : 170+ pays

Gigsky : le meilleur fournisseur qui propose un essai gratuit à l'Île Maurice On aime Un essai gratuit à l'inscription

Des forfaits de données illimitées pendant 7 et 15 jours On aime moins Prix moins abordables

Pas de données illimitées à l'Île Maurice Gigsky Le meilleur fournisseur eSIM proposant un essai gratuit Voir l'offre Pour terminer notre sélection, voici Gigsky. La marque propose 5 plans (Afrique) dont l'un d'entre eux est gratuit et valable 7 jours à compter de l'achat de l'eSIM. Cela permet d'essayer l'eSIM à l'Île Maurice sans payer un sou. Si l'essai vous satisfait, vous pouvez entamer votre premier achat. Le prix de départ est de 8,99 dollars. Sinon, comme Yesim et Holafly, Gigsky propose aussi des forfaits data en illimité, ainsi que des plans régionaux et mondiaux. D'ailleurs, les forfaits eSIM existants à l'Île Maurice sont des plans régionaux. Malheureusement, les plans de données illimitées et les forfaits mondiaux ne sont pas disponibles là-bas. Caractéristiques techniques Couverture : 200+ pays

Service offert : forfaits de données de 100 Mo, 1 Go, 3 Go, 5 Go et 10 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, LTE, 5G

Plans disponibles à l'Île Maurice : 7, 15 et 30 jours

Tarif : 0 à 59,99 dollars

Partage de connexion : Oui

FAQ sur l'eSIM à l'Île Maurice

Une eSIM est-elle plus avantageuse qu'une SIM ordinaire à l'Ile Maurice ?

L'eSIM présente un grand nombre d'avantages par rapport à la SIM classique. Déjà, le coût de chaque forfait est forcément moins élevé par rapport aux frais d'itinérance internationale en général. Et pourtant, vous pouvez activer les données mobiles à tout moment où vous avez besoin d'Internet.

En outre, l'achat d'une eSIM s'effectue en ligne, ce qui représente un gain de temps inestimable. Sans oublier que vous pouvez acheter votre forfait eSIM avant votre départ pour l'Île Maurice. Cela évite de faire la queue en boutique pour acheter une SIM locale à votre arrivée.

Dans quelle condition l'eSIM est-elle utilisable sur mon téléphone ?

La seule et unique condition pour utiliser une SIM électronique est que votre appareil prenne en charge la technologie eSIM. Généralement, les modèles sortis en 2019 et les versions ultérieures sont compatibles avec l'eSIM. Cela inclut les grandes marques comme Samsung, avec les Galaxy S20 series et versions ultérieures, et Google, avec les Pixel 7 et versions ultérieures. Mais il y a aussi bon nombre d'appareils Android et iOS qui prennent en charge l'eSIM.

Si vous n'êtes pas certain que le vôtre le soit, vous pouvez entamer la vérification vous-même. Pour ce faire, consultez la liste des appareils compatibles dans le site officiel de votre fournisseur ou celui du fabricant de votre appareil.

Puis-je utiliser une eSIM si mon téléphone est verrouillé ?

Non, malheureusement ! Un téléphone verrouillé signifie que vous ne pouvez pas l'utiliser avec une carte SIM autre que l'opérateur qui l'a verrouillé. Par contre, l'utilisation d'une eSIM, que ce soit à l'Île Maurice ou ailleurs, permet d'adopter des forfaits de plusieurs opérateurs.

Alors, pour pouvoir profiter de cette technologie innovante, vous devez d'abord déverrouiller votre appareil. Pour ce faire, contactez le service client de votre opérateur actuel. Une fois déverrouillé, vous pouvez installer l'eSIM de votre choix. Là encore, vous devez vérifier si le fournisseur est présent au pays de votre destination.

Puis-je passer des appels vers l'étranger depuis l'Île Maurice ?

En fait, il y a deux options. La première option consiste à utiliser les applications VoIP comme iMessage, WhatsApp ou Skype. Avec ces applis, vous pouvez appeler tous vos contacts, à condition qu'ils utilisent la même appli. Comme les forfaits eSIM sont en majorité des forfaits data, c'est la meilleure option pour communiquer avec vos proches.

La deuxième option, en revanche, consiste à appeler directement vos contacts à partir de forfaits d'appels directs. Les fournisseurs eSIM offrent rarement des forfaits d'appels. Ainsi, vous devez souscrire à un forfait d'appels internationaux pour pouvoir appeler vos proches depuis l'Île Maurice sans passer par les applis VoIP. Celle-ci est pourtant plus coûteuse.

Puis-je utiliser l'itinérance internationale des données à l'Île Maurice ?

Oui, c'est possible de choisir l'itinérance des données pendant vos vacances à l'Île Maurice. Cependant, il faut noter que cela occasionne plus de dépenses, car les frais sont plus élevés. En outre, la qualité de la connexion n'est pas toujours satisfaisante. En réalité, c'est le réseau 3G qui est le plus utilisé pour l'itinérance internationale des données.

Ainsi, cette option n'est pas la solution gagnante, notamment si vous utilisez davantage Internet pendant votre séjour. De surcroît, les opérateurs locaux ne fournissent pas forcément le service.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.