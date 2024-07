Top 5 des meilleurs forfaits eSIM pour Israël

Saily : le meilleur fournisseur eSIM dans l'ensemble en Israël

On aime Guide de dépannage

Fiable et abordable On aime moins Pas de forfaits d'appels directs ou de SMS

Uniquement des forfaits locaux

Si Saily est en tête de notre top 5, c'est avant tout pour sa fiabilité. A part cela, la marque est aussi connue pour sa transparence, c'est-à-dire qu'aucun frais supplémentaire ne vous est facturé en cachette. Et si jamais vous rencontrez des problèmes, vous pouvez vous fier à son guide de dépannage.

Côté tarif, elle marque un autre point. Avec seulement 3,99 dollars, vous pouvez obtenir 1 Go de données mobiles pour une semaine entière. Si, par contre, vous avez besoin de plus de data, vous pouvez acheter un forfait plus riche. De plus, le coût d'un Gigaoctet diminue au fur et à mesure que vous en achetez plus.

Caractéristiques techniques