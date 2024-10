L’eSIM en Jordanie vous permet de garder contact avec vos proches pendant votre voyage en terres saintes. Choisissez les meilleures offres en consultant mon top 5.

Trop occupé pour tout lire ? Voici le meilleur En tête de ce classement, j’ai mis Saily, une marque plutôt récente, mais fortement compétitive. Alerte faible data, guide de dépannage, etc. tels sont les points forts de la marque. A part cela, ses tarifs restent abordables et son service, fiable. Télécharger l’appli

Vous entamez bientôt votre prochain pèlerinage en Jordanie ? Eh bien, c’est le moment de vous préparer. Bien que cela paraisse anodin, la communication n’est jamais à prendre à la légère. En effet, l’utilisation d’Internet est bien plus avantageuse en optant pour une eSIM. Avant même de partir, vous devez avoir trouvé le meilleur forfait eSIM. Cela vous offre la possibilité de vous connecter à tout moment sans payer des frais élevés. Toutefois, trouver le meilleur forfait eSIM voyage peut s’avérer difficile. C’est pourquoi j’ai établi ce comparatif retraçant les meilleurs fournisseurs eSIM pour la Jordanie.

Saily : le meilleur fournisseur eSIM en général On aime Alerte faible data

Aucun frais caché supplémentaire On aime moins Pas de forfaits d’appels directs ou de SMS

Forfaits régionaux moins riches en data Saily Le meilleur fournisseur eSIM en général Télécharger l’appli Malgré ses forfaits de data plutôt médiocres, j’ai décidé de placer Saily en tête de liste dans ma sélection. Les raisons ? Tout d’abord, je crois encore en sa fiabilité. De plus, les tarifs, aussi bien locaux que régionaux, restent abordables. Il y a aussi son alerte faible data qui est toujours là pour signaler l’épuisement imminent de mes données. Pour le moment, Saily ne propose pas d’essai gratuit. Par contre, son guide de dépannage n’a jamais failli à sa mission. Celui-ci est également accompagné d’un service clientèle très réactif et opérationnelle tout au long de l’année. Bien entendu, les appels téléphoniques ne sont pas disponibles. A la place, vous pouvez utiliser les applis VoIP pour les appels. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1 à 10 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G

Plans disponibles en Jordanie : 7 et 30 jours

Tarifs : à partir de 4,79 dollars

Support client : 24h/7j et guide de dépannage

Couverture : 150+ pays

Ubigi : Le meilleur fournisseur eSIM haut de gamme pour la Jordanie On aime Excellente qualité du réseau

Prise en charge de plusieurs types d’appareils On aime moins Forfaits moins riches en données

Pas de forfaits d’appels directs et de SMS Ubigi Le meilleur fournisseur eSIM haut de gamme Voir l’offre Parfois, l’utilisation d’un smartphone est limitée en ce qui concerne les tâches bureautiques. De ce fait, une connexion à partir d’un ordinateur portable est vivement conseillée. Cependant, en dehors de l’utilisation d’un réseau public, Internet est difficilement accessible à l’étranger. Je vous recommande donc d’adopter un forfait eSIM pour la Jordanie. En choisissant Ubigi, vous serez mieux servi sur vos appareils nomades dont les ordinateurs portables et les teblettes. Mais il faut avouer que les offres ne sont pas très généreuses là-bas. Pour les plans mensuels, la quantité de données est plafonnée à 20 Go. Sinon, pour les plans on-off, la quantité maximale de données est de 10 Go. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 500 Mo à 20 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G, LTE

Plans disponibles en Jordanie : 1 jour à illimité

Tarifs : à partir de 8 euros

Support client : chatlive en anglais, français et japonais

Couverture : 200+ pays

Airalo : une eSIM data avec des forfaits d’appels en Jordanie On aime Tarifs abordables

Forfaits d’appels/SMS On aime moins Partage de données limité

Assistance client exclusivement en anglais Airalo Les meilleurs forfaits d’appels et de SMS Voir l’offre Vous avez à la fois besoin de data et de forfaits d’appels pendant votre voyage en Jordanie ? Alors je vous propose d’essayer Airalo, plus précisément, ses plans mondiaux Discover +. Ces derniers permettent de passer des appels directs vers vos contacts à l’international sans frais supplémentaires. Vous pouvez obtenir jusqu’à 200 minutes d’appels selon vos besoins. Airalo compte également parmi les eSIM les plus faciles à prendre en main. Malheureusement, son assistance à la clientèle est difficilement accessible. Il faut avoir quelques notions en anglais pour pouvoir communiquer avec son chat robot qui sert d’assistant. Mais outre cette barrière linguistique, Airalo semble offrir un service satisfaisant. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1 à 20 Go + appels/SMS (Discover+)

Couverture : 200+ pays

Plans disponibles en Jordanie : 7 à 365 jours

Tarifs : à partir de 5 dollars

Support client : ChatRobot en anglais

eSIMX : une alternative à Saily On aime Une assistance clientèle réactive

eSIM mondiale avec 6 Go de data pour 15 jours On aime moins Pas de forfaits d’appels et de SMS

Forfaits pour le court terme uniquement eSIMX Le meilleur fournisseur eSIM facile d’accès Voir l’offre Si vous recherchez un fournisseur eSIM plus facile à accéder, je vous propose eSIMX. C’est, en quelque sorte, une alternative à Saily du fait qu’elle fournit principalement des offres eSIM pour le court terme en Jordanie. Autrement, dit, la validité des plans n’excèdent pas 30 jours. Les deux marques présentent toutefois des différences notables. En premier lieu, eSIMX ne vous demande pas la confirmation de votre identité au moment de la souscription. En second lieu, la qualité du réseau eSIMX n’est pas toujours satisfaisante. Enfin, eSIMX propose un plan global pour la Jordanie, tandis qu’avec Saily, vous ne pouvez choisir que parmi ses plans locaux et régionaux. Caractéristiques techniques Service offert : forfaits de données de 1 à 10 Go

Couverture : 160+ pays

Plans disponibles en Jordanie : 7, 15 et 30 jours

Tarifs : à partir de 8 dollars

Support client : assistance 24h/7 et <>j/<>

Holafly : des forfaits eSIM illimités en Jordanie On aime Forfaits de données illimitées

Plans local et régional personnalisables On aime moins Pas de forfaits d’appels et de SMS

FUP ou Fair Use Policy Holafly Les meilleurs forfaits de données illimitées Voir l’offre Pour terminer ma petite sélection, voici Holafly. La marque propose des données en illimité en Jordanie, un vrai régal pour les influenceurs et les accros des réseaux sociaux. Mieux encore, vous pouvez personnaliser la durée de votre forfait, ainsi que le nombre d’eSIM à utiliser. Cette option est disponible si vous achetez un forfait local ou un forfait régional Moyen-Orient. Pour ce qui est de l’eSIM mondiale, celle-ci offre en tout 5 plans dont la validité maximale est de 30 jours. Bien qu’elle ne soit pas personnalisable, l’eSIM mondiale de Holafly est quand même abordable. Par exemple, à 38 euros seulement, vous aurez une connexion illimitée pendant 7 jours. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données illimitées

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, LTE et 5G

Tarifs : à partir de 6,9 euros

Plans disponibles en Jordanie : personnalisables

Support client : 24h/7j

Couverture : 170+ pays

FAQ sur l’eSIM

Quels sont les avantages de l’utilisation d’une eSIM en Jordanie ?

L’eSIM remplace petit à petit la carte SIM classique. Bon nombre d’utilisateurs l’adoptent au fil du temps. Ce qui la rend de plus en plus populaire, surtout en cette ère où Internet règne en maître dans la société. Mais cela n’est pas le fruit du hasard. En fait, l’eSIM présente un lot d’avantages non négligeables que voici :

En achetant un forfait eSIM avant votre départ pour la Jordanie, vous pourrez utiliser Internet dès que votre avion atterrit à l’aéroport. L’activation des données mobiles est la seule condition pour pouvoir en profiter.

L’eSIM est aussi moins chère par rapport aux forfaits internationaux et à l’itinérance des données. En plus, son achat ne nécessite aucun déplacement en boutique. Vous n’avez qu’à consulter le site officiel du fournisseur de votre choix et effectuer l’achat de votre forfait. Les modes de paiement sont aussi diversifiés.

Par ailleurs, vous pouvez acheter plusieurs forfaits sur une seule eSIM. Vous pouvez même basculer d’un forfait à un autre à la volée en fonction de vos besoins.

Quels sont les inconvénients d’une SIM électronique en Jordanie ?

Le principal inconvénient de la majorité des eSIM est que les fournisseurs proposent particulièrement des forfaits de données. Dans ma sélection, seule Holafly propose des appels directs en Jordanie. Par conséquent, si vous devez appeler fréquemment vos proches, je vous conseille de le faire via une appli VoIP telle que WhatsApp ou FaceTime.

L’autre inconvénient réside dans le fait que les forfaits eSIM sont généralement des forfaits prépayés. Vous ne pouvez donc pas les utiliser à souhait, sauf si l’opérateur propose des données illimitées. Si vos data sont épuisées, vous devez renouveler votre achat. C’est là que l’alerte faible data de Saily représente un atout irréprochable pour éviter que son utilisateur soit à court de data.

Puis-je appeler directement mes proches avec une eSIM depuis la Jordanie ?

Oui, à condition que votre forfait le permette. Effectivement, comme je vous l’ai dit plus haut, les forfaits eSIM sont principalement des forfaits Internet. Ce qui rend les appels directs moins pratiques. Si vous avez besoin de passer des appels analogiques vers des proches ou des collègues, vous devez acheter un forfait d’appels comme les plans Discover + d’Airalo.

Mais puisque nous sommes aujourd’hui plus familiers avec les appli VoIP, les appels vocaux et vidéo sont plus faciles et plus pratiques. Alors, dans le cas où votre forfait ne permet pas d’appeler directement, vous pouvez utiliser le beau vieux Skype ou ses petits frères FaceTime, Telegram, etc.

Dois-je quand même utiliser une carte SIM physique pendant mon séjour en Jordanie ?

Oui, mais ce n’est pas une obligation. En réalité, l’utilisation d’une SIM classique n’est nécessaire que si vous appelez des contacts locaux pendant votre séjour. Dans ce cas, vous devez acheter une nouvelle carte SIM avec un numéro local en Jordanie. Sinon, vous pouvez aussi garder votre numéro pour recevoir des SMS et des appels depuis l’Hexagone. Si tel est le cas, je propose l’utilisation d’un modèle combiné. Ce dernier prend en charge à la fois la SIM ordinaire et l’eSIM.

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.