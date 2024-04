AWS : La revanche zen du vétéran de l’IA face aux nouveaux prétendants

Adam Selipsky, le patron d'AWS, la branche cloud d'Amazon, ne pense pas que Microsoft et Google dominent l'intelligence artificielle générative.

Au cœur de la Silicon Valley, une course effrénée fait rage autour de l'intelligence artificielle générative. Microsoft et Google enchaînent les annonces tonitruantes, faisant planer le spectre d'une mainmise sur cette technologie révolutionnaire. Pourtant, dans les couloirs d'Amazon Web Services (AWS), on affiche un calme olympien.

Un savoir-faire historique

« Il n'y aura pas un modèle d'IA générative suprême« , déclare Adam Selipsky, le dirigeant d'AWS. Selon lui, la clé pour réussir dans ce secteur réside dans la diversité. AWS propose une vaste panoplie de modèles, des plus véloces aux plus minutieux, en passant par ceux spécialisés dans la précision. « Nos clients ont besoin de choix », insiste Selipsky, citant les offres variées accessibles sur Bedrock, la plateforme AWS, dont les modèles Claude (Anthropic), Llama (Meta) et Titan (Amazon).

Derrière cette stratégie réfléchie, mettant en avant la pluralité, s'enracine une expertise de longue date. »Nous faisons de l'IA depuis plus de 25 ans« , rappelle le patron d'AWS. Dès 1998, les systèmes de recommandation d'Amazon inauguraient une ère de « personnalisation » avant-gardiste. Aujourd'hui, des milliers d'experts IA œuvrent au développement de puces dédiées (Trainium), de plateformes d'hébergement (Bedrock) et d'assistants conversationnels (Amazon Q).

Un pari sur les partenariats

AWS mise également sur des alliances stratégiques avec des acteurs majeurs. Nvidia, la vedette des processeurs pour l'IA, a choisi AWS pour héberger son prochain « super-ordinateur » dédié à la recherche. Surtout, le géant de Seattle a investi 4 milliards de dollars dans Anthropic, l'un des concurrents les plus sérieux d'OpenAI. « Anthropic va nous aider à améliorer nos technologies« , se réjouit Selipsky.

Au-delà des discours ronflants sur l'IA, AWS met en avant les bénéfices tangibles de celle-ci pour ses clients. Le laboratoire Pfizer escompte ainsi réaliser un milliard d'économies annuelles grâce à une accélération de ses lancements de médicaments. Dans l'aérien, de nombreuses compagnies automatisent leurs services client. « Dans bien des cas, les modèles IA se révèlent plus performants que les agents humains », assure le dirigeant.

