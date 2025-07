Ce YouTuber a créé un vélo électrique… avec un moteur de 200 ans !

Un YouTuber a réussi à créer son propre vélo électrique grâce à un vieux moteur longtemps oublié sous les projecteurs. Sans batterie ni combustion, ce prototype utilise une technique qui repousse les limites de l’ingénierie verte.

Concevoir un vélo électrique est une chose, mais avec un moteur vieux de deux siècles en est une autre. Mais c’est justement le défi fou, que je trouve fascinant, dans lequel Tom Stanton s’est lancé.

Pourquoi avoir choisi de remettre au goût du jour un moteur d’un autre temps ? Comment a-t-il réussi cet exploit ? Sur sa chaîne YouTube, cet ingénieur de talent démontre toutes ses compétences en mécanique pour nous expliquer son incroyable projet.

Un moteur qui fournit jusqu’à 150 watts à ce vélo électrique

Alors, quel est ce moteur particulier que Tom Stanton a choisi pour créer son vélo électrique ? C’est le moteur Stirling. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il a vu le jour en 1816. Son fonctionnement repose sur la chaleur qui fait bouger un gaz enfermé dans un cylindre.

Concrètement, l’énergie vient d’une différence de température entre une partie chaude et une partie froide. Le gaz, quand il chauffe, se dilate et pousse un piston. Puis, en refroidissant, il se contracte. Le piston revient ainsi à sa place initiale.

Ce mouvement répétitif fait tourner un volant, ce qui produit de l’énergie mécanique. L’objectif de l’ingénieur est d’atteindre une puissance d’environ 100 à 150 watts. De quoi maintenir une vitesse de 24 km/h.

Au départ, Stanton ne comptait pas utiliser un moteur Stirling. Il voulait d’abord construire une machine à vapeur. Mais après plusieurs recherches, il a changé d’avis. Il a découvert que ce vieux moteur est plus silencieux, plus sûr et assez efficace.

Une conception pensée dans les moindres détails

Pour son projet, l’ingénieur n’a pas fait les choses à moitié. Il a tout peaufiné, jusqu’au moindre détail. D’abord, pour le bloc moteur, il a choisi l’aluminium. Une décision logique, car ce matériau est à la fois solide et léger. Par contre, il a utilisé de l’acier pour le capot chauffant. Puisque cette pièce doit résister à des températures très élevées.

Créer un vélo électrique avec ce type de moteur n’a pas été facile. Pour cause, un vélo classique n’est pas prévu pour porter un moteur aussi lourd ni pour gérer ce type de mécanique. Il a donc dû adapter tout le cadre du vélo. Dans sa vidéo de 18 minutes, il montre comment il a tout installé.

Il place le moteur à l’avant, dans le triangle du cadre, avec un support imprimé en 3D. À l’arrière, il ajoute une structure en alu pour renforcer l’ensemble. Le moteur devait produire autant de puissance que les jambes d’un cycliste. Alors, il a fabriqué lui-même un système d’engrenages et une transmission pour relier le moteur aux roues.

Évidemment, le vélo marche. Et j’avoue, le projet de Stanton est original. Toutefois, ce n’est pas demain qu’il remplacera les vélos électriques d’aujourd’hui. Un moteur Stirling demande des pièces très spécifiques, bien ajustées. Il a aussi besoin de joints super étanches pour éviter toute fuite d’air.

