Chèque énergie : 277€ d’aide ! Comment faire la demande en ligne ?

Le Chèque énergie aide les foyers modestes à régler une partie ou la totalité de leurs factures. Cette aide est envoyée automatiquement, mais vous pouvez aussi faire une demande en ligne ou choisir l’e-Chèque énergie.

Dans la majorité des cas, aucune démarche n’est nécessaire. Les bénéficiaires reçoivent directement le chèque énergie, sans formulaire supplémentaire. Toutefois, certaines situations particulières nécessitent une intervention manuelle. Les déménagements récents, les erreurs administratives ou les cas de non-réception du chèque malgré l’éligibilité peuvent imposer de déposer une demande en ligne ou par courrier.

Soumettez votre demande sur le portail officiel

La demande en ligne constitue la solution la plus rapide et la plus pratique. Pour ce faire, le bénéficiaire doit se rendre sur le portail officiel du Chèque énergie et créer ou accéder à son espace personnel.

Il faut ensuite fournir les informations requises : nom, numéro fiscal, adresse actuelle et justificatif d’un contrat d’énergie actif. Les pièces justificatives doivent être récentes, notamment le contrat d’électricité ou de gaz datant de moins de trois mois.

Une fois le dossier complété, le portail confirme la prise en compte de la demande. Le chèque énergie est transmis sous format papier ou en version électronique, selon le choix du bénéficiaire.

Pour 2025, le fichier est disponible en trois formats au choix. Le format papier reste le modèle par défaut, envoyé directement par courrier postal au nom du bénéficiaire.

Le système de préaffectation permet de déduire automatiquement le montant du chèque sur la facture d’électricité ou de gaz, simplifiant ainsi son utilisation.

Explorer l’e-Chèque énergie

Nouveauté pour cette année, cette plateforme offre une gestion entièrement numérique. Le bénéficiaire peut activer son chèque énergie depuis son espace personnel.

Il peut l’utiliser en ligne, en une ou plusieurs fois, pour payer ses fournisseurs ayant activé ce service. Cette digitalisation facilite le suivi du solde et réduit les risques de perte ou de retard.

L’administration rappelle qu’aucune démarche commerciale n’est effectuée pour obtenir le chèque. Aucun paiement ni coordonnées bancaires ne sont nécessaires.

Signalez ou ignorez les tentatives de fraude, sous forme d’appels, d’e-mails ou de courriers prétendant agir au nom de l’État. L’envoi officiel du chèque énergie se fait exclusivement par courrier postal ou via l’espace sécurisé du bénéficiaire sur le site officiel.

Enfin, il est essentiel de respecter la date limite de dépôt des demandes, fixée au 28 février 2026 pour l’édition 2025. Passé ce délai, aucune demande ne sera acceptée, quels que soient les motifs.

