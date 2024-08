Un téléphone compatible eSIM permet à la fois de passer/recevoir des appels, d'échanger des SMS et de se connecter à Internet correctement. Découvrez comment vérifier la compatibilité de votre téléphone à la technologie.

La plupart des téléphones sortis depuis 2018 prennent en charge la technologie eSIM. En dehors des grandes marques, beaucoup de challengers ont également pris leur envol dans cette aventure numérique. Par conséquent, l'abandon de l'emplacement pour une carte SIM physique est imminent. Du côté des utilisateurs, le choix du meilleur forfait eSIM est aussi un défi à relever face à cette pléthore d'offres. Les nomades numériques utilisent davantage un forfait eSIM voyage afin de mieux satisfaire leurs besoins. Mais avant cela, il faut vérifier la compatibilité de l'appareil avec la technologie, le téléphone en l'occurrence. Nous avons consacré quelques lignes pour résoudre cette énigme en montrant les différentes manières de savoir si un téléphone est compatible avec l'eSIM. Nous ne manquerons pas d'apporter quelques astuces nécessaires à l'utilisation de l'eSIM.

Les différentes façons de faire pour savoir si mon téléphone est compatible eSIM

La vérification de la compatibilité du téléphone est une étape incontournable à laquelle tout utilisateur doit passer avant même son achat. En principe, on distingue 4 manières de vérifier la compatibilité d'un smartphone avec la technologie eSIM. On va les voir une par une :

Vérifier la compatibilité du téléphone à partir des caractéristiques du modèle

La première façon de procéder à la vérification consiste à voir les caractéristiques du modèle en ligne. Pour cela, il faut consulter le site officiel du fabricant. Chaque fabricant présente les détails de chaque modèle sur leur site. Sinon, il est aussi possible de voir les caractéristiques de l'appareil à partir de la plateforme de vente telle qu'Amazon.

Une petite précision s'impose toutefois. Un téléphone compatible eSIM peut aussi prendre en charge la SIM classique, la nano SIM. Quand les deux formats sont pris en charge, on dit qu'il s'agit d'un téléphone combiné. Dans ce cas, il doit être marqué dans les caractéristiques que le téléphone est compatible eSIM et nano SIM.

Consulter la liste des téléphones compatibles dans le site du fournisseur eSIM

La seconde façon de procéder à la vérification de compatibilité s'effectue en consultant le site du fournisseur eSIM de votre choix. Chaque opérateur doit disposer d'une liste des appareils pris en charge. Il va de soi que si le modèle du téléphone figure dans une telle liste, c'est que celui-ci est compatible avec l'eSIM.

Effectuer une telle vérification à partir du site du fournisseur eSIM est plus avantageux. Cela permet d'emblée de confirmer si le fournisseur de votre choix peut fournir un forfait pour votre appareil.

Aller directement dans les paramètres du téléphone

Une autre manière de vérifier la compatibilité de votre téléphone consiste à parcourir les paramètres. En dehors de l'achat en ligne, il est plus prudent de faire un petit essai, histoire de bien démarrer la prise en main du nouvel appareil. Il est également possible de vérifier la prise en charge de l'eSIM pour un téléphone que vous avez déjà depuis quelque temps.

Neuf ou pas, la démarche reste la même. Pour ce faire, il faut cliquer sur « Réseau mobile » ou « Cellulaire » selon le modèle de l'appareil. Si ce dernier prend en charge l'eSIM, vous devez voir une option dédiée à l'ajout d'une eSIM.

Vérifier s'il y a une identification EID

Comme il s'agit généralement d'une première utilisation, rechercher une option dans les paramètres du téléphone pourrait devenir rapidement un casse-tête. Pour ceux qui n'ont pas le temps de s'habituer à son utilisation, voici une astuce très simple mais qui marche à tous les coups. Il s'agit de rechercher l'EID.

Une EID ou information sur le statut ID de la carte intégrée doit être présente chez tout téléphone compatible eSIM. Pour la rechercher, il suffit de composer le *#06#.

Il n'est pas difficile de choisir le meilleur modèle. Du moment où le téléphone prend en charge la technologie eSIM, vous pouvez ajouter les critères de choix d'un téléphone Android ou d'un iPhone et le tour est joué.

En premier lieu, choisissez un modèle avec un design qui reflète votre personnalité. Si vous êtes du genre à utiliser un design simpliste, on vous conseille d'acheter un Google Pixel. Si l'élégance est dans votre nature, c'est peut-être un Samsung Galaxy qui vous convient. Vous pouvez consulter notre article sur les meilleurs téléphones compatibles eSIM pour plus d'informations. En revanche, pour ceux qui adorent se démarquer, Apple propose une série d'iPhones compatibles eSIM.

A part le design, il faut en même temps voir les diverses caractéristiques telles que le processeur, l'autonomie de la batterie, l'appareil photo, l'étanchéité, etc. L'utilisation d'une eSIM est en majorité liée à des déplacements fréquents à l'étranger. Ainsi, il est fortement recommandé d'opter pour un modèle qui embarque un chipset suffisamment puissant pour supporter des tâches plus exigeantes.

Quant à la batterie, il faut que celle-ci soit robuste. A défaut d'une batterie puissante, il va falloir se munir d'une banque d'énergie pour que votre téléphone compatible eSIM ne vous lâche pas en pleine visioconférence. En ce qui concerne l'étanchéité, un indice IP68 est plus courant pour les derniers modèles mis sur le marché. Ceux-ci peuvent supporter une immersion dans l'eau pendant une trentaine de minutes. Ce qui vous permet de capturer des moments forts en mer.

Bien choisir le meilleur forfait pour mon téléphone compatible eSIM ?

Comme pour le choix du meilleur modèle, il faut aussi choisir le meilleur forfait eSIM. La plupart des fournisseurs eSIM proposent des forfaits de données. Les forfaits d'appels et de SMS sont moins fréquents et leur prix peut s'avérer plus élevé. A la place, les utilisateurs préfèrent se contenter des appli VoIP pour échanger avec leurs contacts.

Par ailleurs, il faut choisir le forfait en fonction de votre destination. En effet, les fournisseurs eSIM peuvent ne pas proposer d'offres dans tel ou tel pays. Par exemple, Ubigi n'est pas encore présente dans l'Île Maurice. Ce qui restreint le choix si vous envisagez de partir en vacances sur ce pays exotique de l'Océan Indien.

A part la destination, le prix est également à voir de près. Plus précisément, on va parler du prix du gigaoctet de données et de la validité de l'offre. En termes de prix, Saily propose un tarif abordable, mais pour l'heure, la validité n'excède pas les 30 jours. Par contre, Ubigi propose des forfaits dont la validité peut être infinie.

Enfin, il faut jeter un œil sur la qualité de l'assistance à la clientèle. Une bonne assistance signifie disponibilité 24/24h et 7/7j. Ce qui élimine l'assistance par e-mail. En plus de cela, il est quand même préférable d'opter pour une assistance qui parle français. Chez Airalo, par exemple, l'assistance à la clientèle est limitée à un ChatRbot en anglais, une vraie barrière linguistique pour certains utilisateurs.

Activer correctement une eSIM sur mon téléphone

Pour pouvoir utiliser un forfait eSIM, il faut d'abord l'activer sur votre appareil. La procédure peut varier suivant la marque et le modèle de l'appareil. Voici comment procéder à l'activation chez un téléphone compatible eSIM :

Activation sur un téléphone Android compatible eSIM

Pour réussir l'activation de l'eSIM sur un appareil Android, il faut aller aux « Paramètres », puis sélectionner « Connexion » avant d'appuyer sur « Réseau Internet ». Sur certains modèles, l'option est intitulée « Réseau mobile ». Dans l'étape suivante, il faut aller dans « Gestionnaire de la carte SIM » puis dans « Ajout d'un forfait mobile ».

Pour terminer l'activation, il faut scanner le code QR que le fournisseur vous a envoyé par courriel au moment de l'achat du forfait. Si le scan ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser l'option alternative qui demande une confirmation à partir d'un code d'activation.

Activation sur un iPhone compatible

Depuis la sortie des iPhones XS, Apple produit des modèles qui prennent en charge la technologie eSIM. A la base, la démarche est la même qu'avec un Android, mais à quelques différences près. Pour cela, allez dans « Réglages » puis dans « Données cellulaires » et dans « Ajouter une carte eSIM ». Après cela, il reste le scan du code QR ou l'utilisation du code d'activation.

Il faut toutefois souligner que certaines eSIM n'ont pas besoin d'être activées car l'activation se fait de manière automatique. D'autres eSIM, par contre, peuvent attendre plus longtemps avant de s'activer.

Transférer une eSIM existante vers un nouveau téléphone

Il est aussi possible de transférer un profil vers un autre téléphone compatible eSIM. D'une manière générale, le transfert obéit à peu près à la même procédure. Sur Android, dans « Gestion de la carte SIM », il devrait y avoir une option pour le transfert d'une eSIM. Il suffit de la cliquer et de continuer le processus comme s'il s'agit d'une activation.

Sur un iPHone, il existe deux façons de procéder, la première est d'aller dans les paramètres et effectuer le transfert. La deuxième manière implique l'utilisation de l'application eSIM Quick Transfer. Cette dernière n'est pas toujours pratique, car il faut que les deux iPhones fonctionnent sous iOS 16 et que l'un doit être placé à proximité de l'autre.

