Google a une idée pour vous aider à détecter les images créées par IA

Google a montré comment elle va mettre en œuvre le filigrane C2PA ainsi que d’autres services pour détecter les images qui sont générées par l’intelligence artificielle.

Depuis l’apparition des technologies d’IA, Google essaie de rester le plus transparent que possible concernant l’usage d’un contenu généré ou modifié avec des outils d’IA générative. D’ailleurs, plutôt cette année, elle vient de rejoindre le cercle de la Coalition For Content Provenance and Authenticity (C2PA) en tant que membre du comité directeur. Et récemment, elle annonce comment il allait mettre en œuvre la norme de tatouage numérique du groupe.

Un projet important pour Google et ses collaborateurs

Ces derniers mois, Google a travaillé avec OpenAI, Amazon et Meta afin de déterminer la manière d’optimiser la technologie utilisée pour le tatouage du contenu généré ou converti par l’IA générative ou GAI.

Google atteste aussi qu’elle a participé à développer la dernière version d’Accréditations du contenu. Il s’agit d’une norme technique qui permet de protéger les métadonnées qui donnent des détails sur la manière dont un élément a été développé. Elle propose également des informations sur les modifications et sur comment l’image a été générée.

Selon la société, la version actuelle de Content Credentials profite d’une meilleure sécurité et est inviolable, car elle utilise des techniques de validation plus strictes.

Google va commencer à intégrer cette version dans certains de ses principaux produits dans les prochains mois. Plus précisément, nous allons bientôt détecter facilement si une image a été générée ou modifiée grâce à l’IA générative dans les résultats de recherche Google. Comment ?

Eh bien, c’est facile ! Si une image contient des métadonnées C2PA, vous pourriez voir sur elle l’impact de GAI. Pour ce faire, il faut se rendre sur l’outil « à propos de cette image ». Par ailleurs, il est possible d’accéder à ces informations dans Circle to Search, Lens et Google Images.

La société est aussi sur le point d’étudier la manière dont on peut utiliser C2PA pour montrer aux utilisateurs de YouTube les images capturées avec une caméra. D’après les informations, nous allons avoir des informations à ce sujet plus tard cette année.

Enfin, Google prévoit aussi de se servir des métadonnées C2PA dans ses systèmes publicitaires. Cependant, on n’a pas plus de détails sur ses projets, à part le fait qu’elle compte utiliser « les signaux C2PA pour informer sur la manière dont nous appliquons les politiques clés », et ce de manière progressive.

Le système de tatouage C2PA sera-t-il réellement efficace ?

L’efficacité de cette méthode dépend surtout de la manière dont les fabricants d’appareils photo ainsi que les développeurs d’outils GAI se servent réellement du système C2PA.

De plus, les métadonnées d’une image pourraient être aussi supprimées. Ainsi, les systèmes comme celui de Google pourraient avoir du mal à détecter toute utilisation de l’IA générative.

Rappelons que tout au long de cette année, on a assisté à une lutte de Meta sur la manière de dévoiler une image générée avec GAI sur Threads, Facebook ou encore Instagram.

D’ailleurs, elle a récemment changé sa politique afin de dissimuler les étiquettes sur les images modifiées avec des outils d’IA. Si l’étiquette « Informations IA » était affichée au premier plan, elle se trouve désormais dans le menu de publication.

