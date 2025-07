Humain vs IA : ces qualités sont plus importantes que jamais en entreprise

Certes, l’IA maîtrise les techniques, mais elle ne possède ni les qualités humaines ni les soft skills indispensables pour la vie en entreprise.

L’expansion de l’IA, des chaînes de montage automatisées aux outils conversationnels comme ChatGPT, est incontestable. Ces algorithmes surpassent souvent les humains dans les tâches techniques, comme l’analyse de données complexes et les diagnostics médicaux pointus. Pourtant, jamais une machine ne pourra reproduire les qualités humaines fondamentales telles que l’empathie, la communication ou la capacité à collaborer.

Soft skills, un atout pour se démarquer de l’IA

Les compétences techniques sont souvent mesurables et de plus en plus automatisables. À contrario, les qualités humaines transférables, comme la capacité à collaborer dans l’entreprise ou à s’adapter aux changements, sont authentiques.

Madeline Mann, stratège en ressources humaines, illustre bien cette réalité à travers l’exemple des médecins. « Ceux qui marquent les esprits ne sont pas forcément les plus diplômés, mais ceux qui excellent dans l’empathie et la relation patient. »

Des études, notamment celle publiée par Heliyon en 2023, confirment cette tendance. Plus de 40 % des compétences recherchées par les employeurs, y compris dans les secteurs techniques, relèvent de ces qualités humaines.

À savoir, la pensée critique ou la résolution de problèmes, des domaines dans lesquels l’IA reste largement défaillante.

Des qualités irremplaçables pour la vie en entreprise

Lors d’un entretien d’embauche, il ne suffit pas de lister des réalisations techniques. Les candidats qui se démarquent sont ceux capables de démontrer leur processus de réflexion, leur aptitude à mobiliser une équipe.

La flexibilité ou la communication influencent fortement la perception des recruteurs. Madeline Mann le résume ainsi : « Les compétences techniques vous font entrer, mais les compétences générales vous font avancer. »

Il en va de même pour la construction de relations authentiques. L’IA est incapable de créer des liens humains ou de percevoir les nuances émotionnelles.

La machine ne peut rivaliser avec ces qualités et la capacité des individus à instaurer une véritable communauté sociale en entreprise.

Le réseautage, par exemple, joue un rôle clé dans l’évolution professionnelle et la satisfaction au travail. Les employés qui cultivent des relations solides et démontrent une intelligence émotionnelle deviennent souvent indispensables.

Un autre avantage humain face à l’IA réside dans la compétence à inspirer confiance, à comprendre les dynamiques d’équipe et à fédérer. Les entreprises, selon le rapport LinkedIn 2025, accordent autant – voire plus – d’importance aux qualités générales qu’aux compétences techniques.

La communication figure d’ailleurs en tête des compétences humaines les plus recherchées en 2024.

