L’IA ressucite les Beatles et remporte le Grammy Award de la meilleure chanson rock

Un morceau inédit des Beatles, une IA en renfort, et un Grammy Award à la clé ! Le groupe légendaire des années 60, vient de battre Green Day, Pearl Jam et The Black Keys… Grâce à l’IA, les Grammy Awards ont élu « Now and Then » meilleure performance rock !

En 2024, les Beatles ont enfin dévoilé « Now and Then », une chanson que John Lennon avait commencée dans les années 70… et l’Académie des Grammy Awards l’a sacrée meilleure performance rock. Cet exploit est rendu possible par une technologie de pointe, capable d’extraire la voix de Lennon d’un vieil enregistrement lo-fi.

Les Beatles raflent un Grammy en 2024… grâce à l’IA

Tout a commencé avec une vieille démo de John Lennon des années 70, enregistrée sur une cassette lo-fi. Dans les années 90, Paul McCartney, Ringo Starr et George Harrison ont essayé d’en faire une chanson complète.

Mais un problème technique les a stoppés. Apparemment, le mélange de la voix et du piano de Lennon empêchait de les séparer proprement.

C’est là qu’entre en scène Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des Anneaux. En 2021, il a utilisé une IA pour extraire la voix de Lennon et permettre aux Beatles restants de terminer la chanson.

Ce n’est pas une IA générative qui a composé « Now and Then » (celle qui imite une voix ou un style). McCartney a été clair que « Rien n’a été créé artificiellement. Tout est réel et nous jouons tous dessus ». L’IA a juste servi d’outil pour restaurer un enregistrement trop abîmé.

Mais ça n’a pas empêché Internet de s’enflammer ! Certains fans étaient en extase devant ce dernier cadeau des Beatles. Tandis que d’autres trouvaient que l’IA n’avait rien à faire là.

Congratulations to the band on The Beatles’ “Now And Then” GRAMMY win for Best Rock Performance!

Thank you to the @recordingacademy and all the fans, now and then. To support music professionals affected by the Los Angeles area wildfires, Apple Corps has contributed to MusiCares… pic.twitter.com/8nUFjBjyc7 — The Beatles (@thebeatles) February 3, 2025

Ainsi, les Beatles ont remporté leur 8ᵉ Grammy, et l’IA a officiellement marqué l’histoire de la musique. Et moi, je trouve ça fou. Oui, l’IA n’écrit pas encore nos chansons… mais elle ressuscite nos légendes.

Et vous, qu’en pensez-vous ? L’IA a-t-elle sa place dans la musique ou doit-on laisser les légendes reposer en paix ? Donnez votre avis en commentaire !

