L’IA crée la chanson ultime des Beatles, Paul McCartney applaudi

Paul McCartney affirme avoir utilisé l’intelligence artificielle pour contribuer à la création de l’ultime disque des Beatles.

Sir Paul McCartney a révélé avoir utilisé l’intelligence artificielle pour « extraire » la voix de John Lennon d’une ancienne démo. Cette technique lui a permis de terminer une chanson qui sortira cette année. Bien qu’il n’ait pas révélé le titre, il est probable qu’il s’agisse de Now And Then, une composition de Lennon datant de 1978.

Le Destin Incertain de Now And Then, une chanson de retrouvailles pour les Beatles

Now And Then, une possible « chanson de retrouvailles » pour les Beatles, avait été envisagée en 1995 lors de la compilation de leur série Anthology. Paul McCartney avait reçu la démo un an auparavant de Yoko Ono, veuve de Lennon. Les morceaux, enregistrés sur une boombox, étaient lo-fi et inachevés. Deux Le producteur Jeff Lynne a finalisé les chansons « Free As A Bird » et « Real Love » et les a publiées en 1995 et 1996. Cela marque le premier nouveau matériel des Beatles en 25 ans.

Cependant, la tentative d’enregistrement de Now And Then a été rapidement abandonnée. George Harrison a refusé de travailler sur la chanson, invoquant une qualité sonore médiocre de la voix de Lennon. Des problèmes techniques, tels qu’un buzz provenant des circuits électriques de l’appartement de Lennon, ont également entravé l’enregistrement original. Paul a exprimé sa déception face à la décision de Harrison et a souligné la démocratie au sein des Beatles. L’avenir de Now And Then reste incertain, mais l’intérêt persiste pour cette composition d’amour d’excuse de Lennon.

Une chanson inachevée et mixages améliorés grâce à l’IA

Une version bootleg sans bruit de fond de la démo a été publiée en 2009. Certains fans ont émis l’hypothèse selon laquelle des voleurs auraient volé cet enregistrement après la mort de Lennon et qu’il n’était pas disponible en 1995. Paul McCartney a exprimé à plusieurs reprises son désir de terminer la chanson. Le documentaire Get Back a marqué un tournant, permettant aux ordinateurs de séparer les voix des Beatles des bruits de fond et de leurs instruments.

Cette technologie a offert à Paul la possibilité de réaliser son objectif. Il a même pu faire un duo avec Lennon lors de sa récente tournée. En plus de ça, il a créé de nouveaux mixages de son surround pour l’album Revolver des Beatles l’année dernière. La technologie a donc joué un rôle essentiel dans la réalisation de collaborations virtuelles et de mixages améliorés pour les œuvres des Beatles.

Sir Paul McCartney Enthousiasmé par l’intelligence artificielle

« Jackson a réussi à isoler la voix de John à partir d’un petit morceau de cassette », a déclaré Sir Paul lors d’une entrevue avec Martha Kearney de Radio 4. Grâce à l’intelligence artificielle, ils ont pu séparer la voix de John et le piano. Sir Paul a exprimé son enthousiasme pour cette technologie. Il a permis de rendre la voix de John pure et de réaliser le dernier album des Beatles. Toutefois, il a exprimé des inquiétudes sur les autres applications de l’IA. Il a souligné les interprétations erronées de chansons par des voix synthétiques.

Paul McCartney says artificial intelligence has enabled a 'final' Beatles song https://t.co/XUQAaETbYp — BBC News (World) (@BBCWorld) June 13, 2023

Malgré cela, il estime que l’intelligence artificielle est l’avenir et qu’il faudra voir où cela nous mènera. Sir Paul a partagé ces réflexions lors d’une interview à Radio 4, en prévision du lancement de son nouveau livre et de l’exposition de photographies « Eyes Of The Storm » à la National Portrait Gallery. Ce projet présente des portraits pris par Sir Paul lui-même pendant la période où les Beatles étaient au sommet de leur renommée mondiale. Il offre un aperçu unique de cette époque.