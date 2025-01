Il a créé un réacteur nucléaire dans sa cuisine, à l’aide de l’IA Claude ! Prix total : 3000 $ !

C’est incroyable, mais pourtant vrai ! Ce Canadien a réussi à créer un réacteur nucléaire sur son plan de travail de cuisine en utilisant Claude AI et OpenAI o1 pro et pour seulement 3 000 $.

Hudzah, un homme canadien a réussi à créer une fusion nucléaire avec seulement 3 000 $. Ce réacteur permet de détecter les neutrons et non pour effectuer une fusion complète. Comment l’a-t-il fait ? Avec l’aide des outils dont Claude AI et OpenAI o1 pro et des matériaux comme l’hydrogène et l’oxyde de deutérium. Son objectif a été de développer une chambre à basse pression et à électrolyser le gaz deutérium.

Il a créé un réacteur nucléaire avec l’aide de l’IA ?

Ce Canadien qui se fait appeler Hudzah sur son substack est aussi connu pour ses talents particuliers. En fait, il fabrique des appareils avec des matériaux facilement accessibles au grand public dans son livestream sur X. Parmi les matériaux qu’il utilise, on peut citer l’hydrocar et l’oxyde de deutérium (connu également sous le nom d’eau lourde).

Pour fabriquer son réacteur nucléaire, il a demandé à Claude la documentation. En plus, il a utilisé OpenAI o1 pro pour les instructions de débogage du projet d’énergie de fusion. Notons qu’il a spécifié la confusion sur le câblage électrique ainsi que l’assemblage.

« Je me suis principalement appuyé sur un projet claude géant rempli de documentation provenant de forums, de transcriptions d’appels de @meetgranola , de fils de discussion par courrier électronique et plus encore. Je l’utilise beaucoup pour déboguer, m’aider en matière de sécurité et suivre des instructions inconnues qui ont été décrites dans le processus de construction. J’ai également utilisé o1 pro pour m’aider avec des tâches d’assemblage ou de câblage électrique très compliquées. Je l’ai trouvé beaucoup plus utile pour ces cas ».

Pour rappel, Hudzah avait pour objectif de créer un réacteur nucléaire pouvant scinder des atomes et de produire du plasma. Il ne voulait pas un réacteur qui puisse fusionner, mais plutôt de détecter des neutrons.

Selon lui, la plus difficile était de fabriquer une chambre qui pouvait supporter une pression d’air particulièrement basse. La pression devrait être mesurable en millitorrs (Torr) à un ou deux chiffres.

Un travail de longue haleine !

« Il y a quelques mois, j’ai construit un fusor de démonstration qui produisait du plasma, mais il était loin d’être capable de faire *réellement* de la fusion. J’ai passé les dernières semaines à rassembler des pièces sur eBay, à lutter contre les grèves de Postes Canada, puis à accélérer l’assemblage en utilisant Claude Projects en moins de 2 jours. Construire un fusor pour faire de la fusion est d’un ordre de grandeur plus mortel, » a-t-il expliqué.

Selon lui, cette configuration embarque un précipitateur électrostatique 30 kV/10 mA et 3 mTorr de pression (253 333 fois plus de vide que la pression atmosphérique). Elle est également dotée d’un compteur de bulles pour compter les neutrons. Enfin, elle a un hydrocar pour électrolyser son propre deutérium.

« J’ai électrolysé mon propre gaz deutérium à partir d’eau lourde en utilisant un jouet hydrocar qui avait une cellule PEM (mini machine d’électrolyse) et j’ai stocké le gaz dans une seringue. Cela n’a coûté que 32 $ pour la voiture + 80 $ pour 50 g de D2O pour produire 56 litres de gaz D2 ! », a-t-il ajouté.

