Ils ont détecté un trou de ver d’un autre univers : annonce choc des scientifiques

En 2019, les détecteurs LIGO et Virgo ont capté un signal gravitationnel pour le moins étrange. Et si on avait capté un trou de ver ? L’univers serait-il en train de nous envoyer un écho ?

Imaginez : vous êtes en train d’écouter une playlist sur Spotify, et soudain, au lieu du refrain attendu, une note étrange surgit. Une dissonance qui ne colle pas. C’est exactement ce que les observatoires LIGO et Virgo ont vécu en 2019. Ils ont capté un signal gravitationnel baptisé GW190521. Officiellement, c’était la trace d’une collision de trous noirs géants. Mais une équipe chinoise vient de jeter un pavé dans la mare : et si ce n’était pas un simple crash cosmique, mais… un écho venu d’un autre univers ?

Le signal mystérieux de GW190521 ? C’est quoi exactement ?

En 2019, les observatoires LIGO et Virgo ont détecté une onde gravitationnelle baptisée GW190521, attribuée à une collision cataclysmique entre deux trous noirs.

Mais l’onde est trop “propre” : elle manque d’inspiral phase. Plus précisément, la phase où les trous noirs spiralaient l’un vers l’autre, qui est un élément habituel dans ce type d’événement.

Des chercheurs du Chinese Academy of Sciences proposent une hypothèse audacieuse : ce signal pourrait être le lancement d’un trou de ver post-fusion issu d’une collision dans un autre univers, un écho capté à travers cet interstice cosmique.

Ils ont modélisé comment un tel trou de ver pourrait produire une onde particulière, notamment une onde extrêmement courte, correspondant aux observations de LIGO/Virgo.

Ce modèle “echo-for-wormhole” semble coller un peu mieux que l’explication classique… mais seulement légèrement. Les auteurs eux-mêmes reconnaissent que le consensus actuel : “collision de trous noirs dans notre univers” reste plus probable.

Un pont entre univers… ou un leurre ?

Si cette hypothèse tenait, ce serait monumental ! C’est la preuve de l’existence de trous de ver, mais on ouvrirait la porte à l’idée d’univers multiples connectés.

Elle rappelle les concepts de Stargate, de Doctor Who, ou même les récits de Rick & Morty où les dimensions se nouent. Mais attention : ce n’est pas gravé dans le marbre. Le papier est encore non peer-reviewed ou non définitivement validé par la communauté scientifique.

En plus, le signal de 2023, la fusion de trous noirs la plus massive à ce jour, présente des similitudes avec GW190521 : explosion brève, absence d’inspiral marquée. Cela pourrait être un motif récurrent, suggérant que ce “modèle trou de ver” mérite d’être exploré sérieusement.

Pour l’instant, cette idée est une curiosité fascinante, une proposition qui titille l’imagination autant que l’esprit scientifique. On n’a pas encore “prouvé le trou de ver”.

Mais on entrevoit la possibilité qu’un signal venu d’ailleurs frappé à notre porte cosmique. Et ça, c’est déjà une invitation à lever les yeux vers les étoiles avec un peu plus de rêve.

