L’IA comprend mieux que vous les émotions : c’est la science qui le dit

Nous pensions que les émotions sont trop humaines pour être décodées par une machine et pourtant, certaines IA réagissent désormais avec plus de justesse que nous dans des situations sensibles.

Les chercheurs de l’Université de Genève et de l’Université de Berne ont voulu vérifier si les IA les plus avancées seraient-elles meilleures que les humains pour reconnaître les émotions et y répondre de façon appropriée ? Pour le savoir, ils ont soumis plusieurs modèles à une batterie d’exercices psychométriques standardisés. Vous serez surpris du résultat !

L’IA peut-elle décoder les émotions d’autrui ?

On croyait que comprendre les émotions, c’était notre super-pouvoir de sapiens. Toutefois, la récente étude vient d’ébranler cette certitude. Les chercheurs des universités de Genève et de Berne ont expérimenté les dernières IA dont ChatGPT-4, Claude 3.5, Copilot 365… sur des quiz d’intelligence émotionnelle. Et les IA ont cartonné. Là où les humains obtiennent en moyenne 56 % de bonnes réponses, ces IA atteignent 81 %.

Sachez avant tout que ces expériences (STEM, STEU, GECo…) sont très cadrées. Les experts utilisent des questions à choix multiples, où il faut deviner la meilleure réaction dans un contexte donné. Ici, il n’y a pas de cris, de larmes, ni de « tu ne m’écoutes même pas » mais juste du texte. L’IA excelle là-dedans. Elle repère les schémas, elle connaît les réponses les plus probables. Mais est-ce qu’elle « ressent » ?

Par ailleurs, ils ont demandé à ces IA de créer de nouveaux essais émotionnels. Et là encore, elles ont bluffé. Les experts humains ont estimé que les nouveaux questionnaires étaient tout aussi valables que les originaux. Il n’y avait pas non plus de plagiat ni de piège, mais une vraie cohérence. Le tout avec une corrélation de 0,46 entre les essais IA et humains.

La vraie vie, c’est plus compliqué qu’un QCM

Certains experts tempèrent car « réussir un quiz émotionnel, ce n’est pas être un bon psy », rappelle l’un d’eux. Comprendre les émotions dans la vraie vie, avec du stress, des non-dits et des regards lourds de sens, c’est autre chose. Là, l’humain a encore l’avantage. En tout cas, pour l’instant.

L’exemple d’Aílton, une IA utilisée par des routiers brésiliens, montre que l’empathie artificielle peut déjà sauver la mise. En détectant stress, tristesse ou colère dans des messages vocaux, elle offre des réponses nuancées, propose de l’aide et alerte les bonnes personnes.

Alors, les IA ne pleurent pas, ne s’énervent pas, ne tombent pas amoureux, mais elles savent reconnaître les émotions, les nommer, y répondre de manière adaptée. Puisqu’elles analysent des milliards de signaux. Alors non, les IA ne ressentent pas mieux que nous, mais elles peuvent, parfois, mieux comprendre nos émotions que notre propre entourage.

