Test de Pixelcut : un éditeur IA aux nombreuses ressources

Avec une liste assez impressionnante de fonctionnalités, PixelCut arrive à se démarquer des autres outils IA en se trouvant juste au milieu des générateurs d’images tels Midjourney et des éditeurs comme CapCut. Voyez ici toute l’étendue des capacités de cet outil aux nombreuses ressources.

Générateur d’images ? Éditeur IA ? Application passe-partout ? Nombreuses sont les casquettes que porte Pixelcut. Mais la question est de savoir si l’outil mérite de les porter. Pour le savoir, nous avons testé minutieusement ses fonctionnalités. Voyez tout cela de plus près.

Format mobile restreint Pixelcut : qu’est-ce que c’est ? Donner une seule et unique définition de Pixelcut est assez complexe en raison des nombreuses caractéristiques et capacités de l’outil.

S’il s’agit en premier d’un outil de retouche d’image, il peut également être considéré comme un générateur IA, tout en étant capable de personnaliser des illustrations avec une certaine précision. Aussi, il est possible de se mettre d’accord en disant qu’il s’agit d’un éditeur plus complet, mais c’est grandement limiter les possibilités qu’offrent l’outil. Aussi, il est plus intéressant de le voir comme un vrai couteau-suisse numérique, proposant différentes fonctionnalités, toutes liées au traitement de photos et d’images.

Si la difficulté de lui attribuer une étiquette peut être frustrante, cela constitue, à l’heure d’aujourd’hui, un avantage considérable. En effet, les outils numériques, notamment ceux qui font l’éloge de l’IA ont une place centrale dans les activités professionnelles. Cependant, beaucoup se limitent à une seule fonctionnalité, ce qui peut laisser un arrière-gout d’inachevé. Pixelcut propose une autre expérience en proposant différentes fonctionnalités réservées à différents profils d’utilisateurs. Cela le rend plus flexible, mais surtout plus demandé.

La question est de savoir si l’outil tient ses promesses, et donc, si ses options sont à la hauteur. Pour le savoir, il nous a fallu effectuer un test minutieux dont nous vous détaillerons les étapes.

Méthodologie du test

Préparer étapes par étapes le test d’un logiciel ne se fait pas simplement, encore moins lorsqu’il s’agit d’un outil aussi spécial que Pixelcut.

Aussi, la première étape a été de voir les réactions et retours des utilisateurs sur les réseaux. Cela nous a permis de retenir les fonctionnalités les plus appréciées ou critiquées. Nous avons également pu voir les qualités principales de l’outil et sur quoi baser en partie notre test. Par la suite, nous avons testé l’outil et ses différentes fonctionnalités, allant de la génération d’image, à la personnalisation et retouche visuelle. Cela nous a permis de dégager les principaux points forts et points faibles de l’outil et de savoir si chaque fonctionnalité a été optimisée.

Enfin, il a été nécessaire de le comparer à certains modèles afin de voir le classement de l’outil sur le marché, notamment en termes de rapport qualité-prix. En synthétisant les informations recueillies, nous avons pu déterminer les points les plus importants de l’outil et établir ce test.

Test de PixelCut : analyse des fonctionnalités

Comme nous l’avons précédemment énoncé, l’analyse de Pixelcut revient à tester chacune de ses fonctionnalités. Voyons alors tout cela ensemble.

Retouche d’image

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Pixelcut est un outil IA plein de surprise. Et ce n’est sûrement pas son système de retouche d’image qui dira le contraire.

Dans cette partie, vous trouverez différentes options d’éditions, comme la suppression de fonds ou d’arrière-plan. Ainsi, il vous sera possible d’y mettre un fond totalement blanc ou de le remplacer par un autre thème, ni vu ni connu. Le résultat est bluffant car on ne remarque aucune trace de modification. Vous pourrez également modifier la taille de l’image voulue, vous permettant même d’améliorer la qualité de la photo en jouant sur la résolution.

En allant plus loin, surtout du côté de l’IA, vous trouverez le remplissage génératif, qui comme vous pouvez le deviner, vous permet de remplir une image déjà établie par des éléments IA. Un peu complexe au départ, cette fonctionnalité est cependant la meilleure quand il s’agit d’ajouter un peu de fantaisie à des photos trop classiques.

Le niveau d’efficacité de chaque option permet à Pixelcut d’occuper différentes places pour les créateurs de contenus et autres illustrateurs. Individuellement, les fonctionnalités ne pourront pas remplacer un outil entièrement dédié à une tâche précise, mais ensemble, elles font des ravages.

Génération d’image

Si Pixelcut excelle dans l’édition et la retouche, il n’en reste pas moins un générateur d’image IA comme Midjourney, Dall-E et bien d’autres.

De ce fait, il propose son propre système génératif, capable de produire différentes images, allant des plus réalistes à des modèles plus oniriques. Ainsi, quand il s’agit de générer des portraits, des produits, ou des images stylisées « aesthetic », l’outil est l’un des plus efficaces. Il faut cependant noter que quelques illustrations peuvent manquer de réalisme de par une direction trop artistique ou par des couleurs trop saturées.

Cependant, vous pourrez compter sur l’outil pour vous guider dans la création de requêtes textuelles plus optimales. Car oui, Pixelcut est une IA qui utilise le système text-to image pour générer des illustrations. De quoi vous permettre largement de vous amuser à tester les limites de l’outil et les possibilités qu’il offre.

Test de Pixelcut : prise et main et expérience utilisateur

Si les fonctionnalités ont une place majeure dans un outil numérique, la maniabilité et toute aussi importante.

Aussi, il est ici question de voir sir Pixelcut est aussi intuitif que bien fourni.

Prise en main

À travers nos recherches, nous avons pu remarquer que les utilisateurs faisaient l’éloge de Pixelcut au niveau de sa maniabilité. Aussi, il a été nécessaire de voir si l’outil tient ses promesses.

Et oui, vous avez ici un outil parfaitement flexible, adapté à la fois aux néophytes qu’aux experts de l’IA. L’interface principale est sobre, mais bien fournie. Vous y trouverez rapidement la liste des fonctionnalités réparties sous deux catégories : la partie « modifier » et la partie « générer ». Contrairement à certains outils qui ne jurent que par une présentation clinquante, la page principale de l’outil affiche tout ce dont vous avez besoin, que ce soient les étapes d’utilisation ou des conseils. Les quelques images qui ponctuent chaque explication rend le tout sobrement attrayant. Un tour de maître qui empêche que l’on s’y ennuie, mais qui évite aussi que des utilisateurs s’y perdent, notamment les nouveaux venus.

À noter que Pixelcut possède sa propre application et ne se contente pas d’une simple conversion sur mobile. Aussi, que ce soit l’interface ou la page principale, tout est pensé pour être intuitif. Il est cependant important de noter que le côté sobre mais élégant est bien moins présent sur mobile, la faute à une réduction importante de l’écran sans doute. Néanmoins, cela ne vous empêchera pas de l’apprécier sous tous les formats.

Expérience utilisateur

Pixelcut arrive à mettre d’accord différents professionnels et utilisateurs sur le web de par ses offres.

Une prouesse en réalité par une réelle présence sur la plateforme et la volonté d’aider tous ses adhérents. Comment ? Par l’intermédiaire de différentes FAQ abordant tous les sujets importants concernant l’outil. Il est donc assez difficile de ne pas trouver de solutions face à un problème. Mais même si c’est le cas, vous pouvez toujours demander de l’aide au sein des différentes communautés présentes un peu partout.

L’outil rassemble et regroupe un grand nombre de personnels autour d’un même objectif : éditer et générer plus facilement à travers une solution accessible. Ainsi, l’expérience utilisateur fait l’unanimité avec une réelle implication de la part de l’outil et de son équipe.

Rapport qualité-prix : analyse

Lorsque l’on parle de Pixelcut, son rapport qualité‑prix se démarque clairement.

La version gratuite, parfaite pour tester l’outil, permet déjà de supprimer l’arrière‑plan et de mettre à l’échelle des images sans filigrane, ce qui est rare dans le monde des éditeurs IA. Pour les utilisateurs plus exigeants, les formules payantes sont disponibles avec une facturation annuelle, en profitant de la réduction de 20 %. Le premier niveau payant est Pro à environ 8 € par mois. Il s’adresse aux créateurs réguliers puisqu’il offre toutes les fonctionnalités IA en illimité. En termes d’offre, vous profitez de 300 générations d’images par jour, 400 crédits par mois, ainsi qu’une licence commerciale, idéal pour les micro-entrepreneurs ou influenceurs.

La formule Pro+ à 22 € par mois, double cette capacité à 600 générations par jour et passe à 400 crédits mensuels avec 4 générations simultanées. Cette offre est parfaite pour les petites équipes ou les utilisateurs intensifs. Enfin, vous avez le plan Max autour de 44 € par mois, avec 1 200 générations quotidiennes, 400 crédits (et 8 générations simultanées), s’adresse clairement aux agences ou utilisateurs professionnels en volume.

En plus de ces plans, Pixelcut propose une API à crédit avec des packs démarrant à 10 € pour 1 000 crédits. Ainsi, chaque usage comme la suppression d’un arrière‑plan ou l’upscaling consomme quelques crédits. Ce modèle est particulièrement adapté aux développeurs ou entreprises intégrant Pixelcut dans leurs applications.

Ainsi, vous avez ici l’un des meilleurs générateurs d’images, que ce soit en termes de fonctionnalités que de prix.

