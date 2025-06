Cette femme française a un groupe sanguin unique au monde

Dans le vaste univers de la biologie humaine, certaines découvertes sortent du lot comme un glitch dans une simulation parfaitement codée. La dernière en date s’agit d’un groupe sanguin totalement unique, détecté chez une femme française. Un cas inédit, certifié par la science.

En France, les experts de l’Établissement Français du Sang (EFS) viennent d’identifier un autre système de groupe sanguin chez une femme française. Tout le monde l’appelle déjà « Gwada négatif ». Ce nom fait directement écho aux origines de la patiente, une femme originaire de Guadeloupe. Et elle reste à ce jour la seule au monde à présenter cette signature sanguine unique.

Le groupe sanguin de cette française n’existait pas encore

Ce n’est pas tous les jours qu’on ajoute un nouveau groupe sanguin à la grande base des systèmes connus. L’EFS, l’organisme de transfusion en France, a confirmé que c’est un 48ᵉ système de groupe sanguin. Le nom officiel du groupe est PIGZ.

🩸Elle est unique au monde ! Une Française d’origine guadeloupéenne a été identifiée comme la seule porteuse connue d’un nouveau groupe sanguin, baptisé « Gwada négatif » !Les scientifiques ont pu percer le mystère 10 ans après son examen médical ! 🤩🍀 (Le Monde) pic.twitter.com/Rncztv8eyP — Le Média Positif 🍀 (@LMPositif) June 23, 2025

Je vous amène un peu en 2011, lors d’un simple test sanguin de routine avant une opération. Les scientifiques tombent alors sur un anticorps inhabituel, une sorte d’erreur système dans le sang de cette femme. Mais à l’époque, le matériel ne suit pas, car les outils pour percer ce mystère n’existent pas encore.

Puis, il faut attendre 2019 pour que les chercheurs puissent dons séquencer son ADN en profondeur. Ils ont découvert une mutation rare, héritée des deux parents, qui n’avait encore jamais été documentée. Ses frères et sœurs ne possèdent qu’une seule copie de cette mutation, ce qui les rend normaux du point de vue sanguin.

Compatible avec elle-même uniquement

Ainsi, le groupe sanguin unique de cette française est tellement rare qu’aucune autre personne connue ne partage cette signature. D’après le Dr Thierry Peyrard de l’EFS « C’est la seule personne au monde qui soit compatible avec elle-même ».

Oui, ça veut dire que si cette femme a besoin d’une transfusion, seul son propre sang serait 100 % compatible. Un cas extrêmement critique dans une urgence médicale.

Toutefois, chaque groupe sanguin est lié à des antigènes spécifiques sur nos globules rouges. Or, si le sang reçu contient des antigènes inconnus de notre système immunitaire, celui-ci peut attaquer les cellules étrangères, avec des conséquences graves.

Mieux connaître ces groupes rares permet donc d’améliorer les soins, en particulier pour les personnes avec des profils sanguins atypiques. L’EFS compte désormais étendre ses recherches en Guadeloupe pour tenter de trouver d’autres porteurs du « Gwada négatif ».

Derrière ce cas unique, je trouve que plus nous explorons la diversité du vivant, plus nous affinons notre capacité à soigner de manière précise. Et qui sait ? Peut-être que votre sang aussi cache un petit secret scientifique.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.