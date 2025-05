La Chine humilie les USA : une tech bas de gamme peut détecter ses avions furtifs

Un outil civil à bas prix qui démasque l’un des secrets technologiques les mieux gardés de l’armée américaine ? La Chine l’aurait fait. Les avions furtifs LPIR des USA, pilier de la discrétion des F-35 et autres B-2, pourraient bien avoir trouvé son pire cauchemar. Et c’est dans un appareil vendu au grand public.

Les USA ont investi une grande fortune dans des technologies furtives censées rendre leurs avions et systèmes militaires littéralement invisibles. Au cœur de ce dispositif, on retrouve le LPIR, un radar discret, presque insaisissable, utilisé sur leurs plateformes les plus avancées. Mais voilà qu’une équipe de chercheurs chinois affirme avoir percé ce mur d’invisibilité, grâce à un simple appareil commercial.

Les avions furtifs des USA hackés par une technologie à moins de 70 000 $ !

Les chercheurs chinois assurent avoir trouvé comment voir l’invisible. Notamment, les avions furtifs des USA, réputés indétectables. En plus, ils ont utilisé une technologie vendue dans le commerce, qui coûte moins cher qu’une Tesla Model S.

Pour comprendre l’affaire, je vais vous parler du LPIR (Low Probability of Intercept Radar). Ce système radar très discret équipe les F-35, les F-22, les bombardiers B-2, plein de drones furtifs, des sous-marins nucléaires et même des défenses antimissiles.

Le LPIR utilise aussi des signaux plus faibles, des sauts de fréquence, des ondes qui ressemblent à du bruit blanc, et tout un tas de méthodes pour ne pas se faire remarquer.

Ainsi, le 38e Institut de recherche du China Electronics Technology Group Corporation aurait modifié un appareil du commerce pour détecter les émissions des radars LPIR. Il s’agit d’un analyseur de spectre qui coûte environ 68 600 dollars avec une précision de 10 à 13,5 mm ! Même en cas de brouillage.

Un des modèles utilisés, le TFN RMT744A, est officiellement un équipement civil destiné aux télécoms. Mais lors des essais, il a montré des performances proches des capteurs militaires. L’engin pourrait utiliser de l’IA, du traitement avancé du signal, un bon vieux calibrage matériel. Et même des techniques pour contourner les plus tordus du LPIR, comme ses changements de fréquence à gogo.

Si cette technologie fonctionne vraiment, ça change tout parce qu’un avion furtif, c’est utile seulement s’il reste invisible. Si on peut repérer les radars LPIR, on peut le traquer et donc, le cibler. Par conséquent, cela remet en question tout l’avantage stratégique des USA dans les guerres high-tech. Notamment dans des zones sensibles comme le détroit de Taïwan ou la mer de Chine méridionale.

La vraie leçon, c’est que la furtivité coûte très cher. Et qu’avec des moyens plus simples, certains pays pourraient désormais la contourner. Les USA, qui misent gros sur leurs avions furtifs, devront peut-être repenser leur stratégie. Faut-il investir dans d’autres systèmes, trouver de nouvelles contre-mesures, ou changer complètement de paradigme ? N’oubliez pas de partager vos avis dans les commentaires !

