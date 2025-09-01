L’appli qui pourrait tuer notre bonne Duolingo est enfin arrivée, c’est…

La chouette verte de Duolingo a du souci à se faire. Google a annoncé le 26 août une mise à jour de son application Traduction. Deux nouvelles fonctionnalités pensées pour rendre le traducteur plus vivant que jamais ont été ajoutées.

Grâce à ces nouveautés et Gemini, l’IA maison, Google Traduction ne se contente plus de traduire des phrases. Il devient un outil d’apprentissage à part entière. C’est carrément une porte ouverte aux voyages sans dictionnaire et aux discussions sans malaise linguistique.

Quelles sont ces 2 nouvelles options sur Google Traduction ?

La première fonctionnalité s’appelle « Conversation ». Le principe est de permettre à deux personnes ne parlant pas la même langue de discuter comme si de rien n’était. Un simple clic sur « Traduction en direct » dans l’application, et l’IA prend le relais.

Les paroles sont ensuite traduites à voix haute et affichées à l’écran. Plus de 70 langues sont déjà disponibles. Du français au tamoul en passant par l’arabe. Pour le moment, seuls les utilisateurs aux États-Unis, au Mexique et en Inde y ont accès.

La deuxième nouveauté, elle, est encore plus stratégique. Un nouvel onglet « Pratiquer » transformera Traduction en un professeur virtuel. Avec l’aide de Gemini, l’application proposera des scénarios sur mesure pour travailler vocabulaire et compréhension.

Les exercices évolueront automatiquement selon le niveau de l’utilisateur, comme un prof qui ajuste son cours en temps réel. Cette fonction est encore en bêta. A noter qu’elle est réservée aux anglophones apprenant le français ou l’espagnol. Aussi aux francophones, hispanophones et lusophones qui veulent perfectionner leur anglais.

Google Traduction garde son interface sobre. Ce, contrairement à Duolingo qui est plus coloré et amusant. Cette appli, connue pour son approche ludique, mise sur l’humour et le jeu pour fidéliser ses millions d’utilisateurs.

Google, en revanche, dispose d’un atout difficile à ignorer. Son service reste entièrement gratuit. Un avantage qui pourrait relancer l’intérêt pour Traduction, longtemps jugée moins performante que des alternatives comme DeepL..

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.