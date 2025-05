Le créateur de Steam veut vous mettre une puce dans le cerveau, dès cette année

Après les soldes et les casques VR, Gabe Newell, le créateur de Steam s’attaque à votre cerveau avec une puce cérébrale. Un petit bijou qui pourrait bientôt connecter directement l’humain à la machine.

Gabe Newell n’a jamais été du genre à suivre les sentiers battus. Cofondateur de Valve, le studio derrière des titres cultes comme Half-Life ou Counter-Strike, il s’est imposé comme un pionnier du jeu vidéo. Mais aujourd’hui, son regard se tourne vers les interfaces cerveau-ordinateur. Avec Starfish Neuroscience, sa nouvelle startup lancée discrètement en 2019, le créateur de Steam ambitionne de développer une puce cérébrale. Celle-ci sera capable de lire et de stimuler l’activité neuronale. Le premier prototype est prévu pour la fin 2025.

Chez Valve, cette idée trotte dans les circuits depuis plus de dix ans. Tout a commencé avec des psychologues maison qui observaient comment nos cerveaux réagissent aux jeux vidéo. À l’époque, ils avaient même pensé à des capteurs auriculaires pour leur premier casque VR.

Puis en 2019, pendant la GDC, Valve a affirmé qu’il compte bien lancer son projet d’interfaces cerveau-ordinateur (BCI). La même année, en toute discrétion, le créateur de Steam élabore Starfish Neuroscience, une startup dédiée aux puces cérébrales.

Starfish prévoit donc de lancer sa toute première puce d’électrophysiologie. Ce n’est pas un implant total pour le moment, mais une puce capable de lire l’activité du cerveau et de le stimuler.

« Nous prévoyons que nos premières puces arriveront fin 2025 », écrit Nate Cermak, neuro-ingénieur chez Starfish. Et il ajoute que la startup cherche des partenaires pour développer l’alimentation sans fil ou l’implantation finale.

Gabe Newell co-founded Starfish, a neuroscience company in 2019 and its first brain chip is expected to ship later this year



Starfish deals in:

– Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)

– Implantables – Distributed Neural Interfaces

– Thermal Modulation Biosignaling pic.twitter.com/IyzBhyhJxU